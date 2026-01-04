Ох уж эти дамочки в белом. У подругиина свадьбу наша общая одноклассница приперлась в белом сарафане. Скромный крой, но всё равно, белое, блин. Парень ей предложение дклать не хотел, вот она и ркшила то ли понамекать, то ли хоть так пофоткаться. К чести фотографа и друзей жениха, они постарались, чтобы та девица минимально попадала в кадр на общих снимках, а фотограф постарался сделать серию снимков, где только она с парнем. И самое смешное - подруга даже не обратила внимкния на этот "жест отчаяния".
Поженились они спустя лет 10, без свадьбы и помпы, практически сразу родили ребенка, а спустя лет 8 развелись... Но "фотки в белом" у неё осталичь, благодапя чужой свадьбе
18 историй о свадьбах, которые запомнились далеко не из-за торта
Свадьба — это один из самых счастливых и, казалось бы, предсказуемых дней в жизни. Но герои этой подборки убедились, что в любой момент торжество может превратиться в настоящий цирк. От сбежавшего прямо перед церемонией жениха до кота, который пометил костюм свидетеля. Мы собрали 18 историй о свадьбах, которые запомнились далеко не из-за красивых платьев и вкусного торта, а благодаря абсолютному и искрометному хаосу.
- Была на свадьбе сестры. Все прилично, и тут ко мне подлетает свидетельница и выдает фееричное. Мол, нет времени объяснять, но она 10 минут назад сделала тест на беременность и ей нужно поймать букет невесты. А я же волейболом занимаюсь. В общем, в прыжке сбила букет ровно в ее сторону. Это была отличная подача! Вскоре отмечали ее свадьбу. © Подслушано / Ideer
- У брата свадьба, съемки в парке. Решили скреативить: попросили жениха и невесту сочинить рэп. Брат жмется такой и нерешительно: «Ты... Девушка моей мечты...» А потом пауза... и продолжение: «У меня будут от тебя глисты». А невестка, не шутя, берет и огревает его букетом. В свадебное видео это, конечно же, не вошло. А жаль. © lutaosk / Pikabu
- Во время церемонии бракосочетания мой жених сказал: «Да», а потом решил шуткануть. Ляпнул: «Придется взять, такая у меня участь. Не поминайте лихом». Кто-то из гостей начал смеяться, а меня словно в воду окунули. И когда вопрос задали мне, я ответила: «Нет». Позже мой несостоявшийся муж назвал меня истеричкой, а моя несостоявшаяся свекровь призывала одуматься. Некоторые родные говорили, что я погорячилась. Но я не пожалела ни секунды. Подобные шутки мне в принципе никогда смешными не казались, а тем более на свадьбе. Это просто публичное унижение. © Подслушано / VK
- Пару месяцев назад мне посчастливилось побывать на свадьбе у лучшей подруги. Никогда не гуляла на таких праздниках, а тут прямо вошла во вкус. В один момент сильно захотела в уборную, но женский туалет уборщица закрыла на технический перерыв. Ну я и забежала в мужской. Первую кабинку открываю, а там красивый молодой человек... Сидит и смотрит на меня. Я еще пару секунд молча глядела, как дура, а потом вышла со словами: «Ой, извините». А потом он сам потом подошел ко мне, мы познакомились, поржали, спустя неделю погуляли, затем сходили на пару свиданий. Сейчас мы встречаемся. Уже представляю, как будем рассказывать нашим детям о том, как мы познакомились. Как я встретила их папу «на белом коне». © Карамель / VK
- Невеста отчаянно желала видеть на свадьбе своего кота. Жених со свидетелем повезли пушистого в машине без клетки, а прямо перед свадьбой решили заскочить на автомойку. В итоге кот испугался, расцарапал жениху лицо и напрудил на костюм свидетеля. И все это за час до свадьбы. © Intrepid-Fox-7231 / Reddit
- Был на свадьбе у друга. Сначала их по полному обряду венчали в церкви. После церемонии была еще 3-часовая фотосессия. И вот голодные гости приходят на банкет, а еды нет. Все произнесли свои речи и разошлись. Пришлось заказывать в номер пиццу. На следующий день было продолжение, вот только еда снова была лишь для жениха, невесты и их семей, но не для гостей. Очень голодная свадьба! © angepet_53 / Reddit
- Мой парень — большой любитель опаздывать: на свидания, на знакомство с моими родителями, на встречи с друзьями. А еще ему важно всегда выглядеть идеально. Поэтому даже на нашу собственную свадьбу он почти опоздал... Уже все собрались, ждали его, я нервничала сильно. Но его лучший друг смог привести его вовремя. Опаздывали из-за того, что он пытался идеально погладить свой костюм, чтобы никаких складок на нем не было. © Палата № 6 / VK
- Моя лучшая подруга — нереальная приколистка. Я знала, что на моей второй свадьбе она тоже проявит себя с лучшей стороны. Подруга была свидетельницей на обеих свадьбах. И вот в какой-то момент она берет микрофон и говорит: «Я рада вас всех снова здесь приветствовать... Надеюсь, не в последний раз видимся, но в последний раз на свадьбе нашей Даши!» © Карамель / VK
- Был на свадьбе, где сразу после венчания невеста сказала жениху, что не надо было надевать эти дурацкие очки. А потом потребовала, чтобы отец жениха ушел. Вы удивитесь, но они женаты уже 30 лет! © Darnbeasties / Reddit
- У моего брата в субботу была свадьба. Мы готовились около полугода. И этот чудик сказал на свадьбе: «Нет». Мы все были в полнейшем шоке. Столько суматохи, столько денег вбухали... А знаете, почему он так сделал? Пока жених и невеста ждали начала церемонии, мимо них прошла девушка. И все, его перемкнуло. Он побежал за ней. Мы думали, что хотел спросить что-то, а он, оказывается, погнал знакомиться. Я не верила в любовь с первого взгляда: считала, что это только истории для мелодрам. Но нет, бывает. Спасибо брату, что открыл мне глаза на этот мир. Жалко невесту, конечно, девочка очень хорошая. Брат 100 раз извинился, но какие извинения тут помогут? Короче, братец сделал наши выходные. © Рабочие истории / VK
- Была как-то на свадьбе у знакомой. Обычная свадьба, все как у всех: гости, еда, конкурсы, тамада. Но вот конкурс с букетом невесты немного отличался от привычных. Невеста надела строительные перчатки, раздала такие же всем свободным девушкам и начала бросать вместо красивого букета кактус с большими иголками! Чтобы сразу было ясно, кто действительно сильно хочет замуж. Все девушки разбежались, когда летел кактус, но одна поймала его. Бесстрашно подбежала, протянула руки и поймала. Она, кстати, вышла замуж спустя полгода. © Карамель / VK
- Побывал на свадьбе, где еду выдавали в зависимости от того, со стороны невесты вы или со стороны жениха. У родителей молодоженов было разное финансовое положение, и каждый из них был готов заплатить только за «своих» гостей. © Pistalrose / Reddit
- Я свою первую свадьбу вспоминаю с содроганием. Хотела провести мероприятие в любимом кафе: там всегда вкусно, интерьер приятный. Отговорили маменька и будущая свекровь. Мол, дома дешевле. Сказали, что мне ничего особо делать не надо, а потом оказалось, что «ничего» — это 3 тазика оливье, штук 100 котлет и так, по мелочи. Ну, там, разделать 10 огромных рыбин, начистить кучу картошки. Явился жених. Оказалось, что он забыл дома кольца. А через неделю я узнала, что он не заплатил фотографу и парикмахеру, пришлось самой платить. Мои родственники от всей большой семьи (8 человек) подарили конверт с деньгами, в котором было 10 баксов однодолларовыми мятыми купюрами. Зато вторая свадьба, как и брак, удались на славу. © Анна НеТоИмя / ADME
- 2 месяца назад были с парнем на свадьбе у его хорошей подруги. Обычное торжество: приехали в ресторан, настал традиционный момент с бросанием букета. Невеста берет цветы, бросает их назад, и букет случайно прилетает в ноги к 40-летней женщине, которая даже не участвовала в этом! Она разозлилась, выбросила тот букет, встала и ушла на улицу. Я сначала не поняла, а потом оказалось, что эта бедняга уже 3 раза разводилась. © Карамель / VK
- Двоюродная сестра пришла на мою свадьбу в белом платье. Я считаю, что она не должна была так делать. Мои подружки все время пытались подколоть ее по этому поводу, но больше всего отличился племянник. Его мать набрала еды, положила на тарелку и подговорила малыша опрокинуть это все на платье двоюродной сестры. И он справился. С озорным блеском в глазах бросился к наглой родственнице, споткнулся — и бац! Я понимаю, что это немного неправильно, но, блин, он спас мой день! © Pale-Possibility-422 / Reddit
- Собирали подружку на свадьбу перед загсом. Решили сами ей сделать кудри и легкий макияж, так как экономили тогда на всем. И набилась к нам в гости ее будущая свекровь: «Ой, мне слегка только волосы подкрутите, дел на 5 минут». В итоге 2 часа мы прыгали над волосами этой дамы. «Тут выбивается, а вот тут не в ту сторону лежит». Все ей не нравилось, в общем. В итоге я психанула, говорю, мол, 15 минут осталось до выезда, а невеста у нас не собрана. Начала заниматься подругой. Свекровь с надменной миной и охами-вздохами все эти 15 минут крутилась перед зеркалом, пытаясь пригладить то, что и так было идеально. В итоге уже собираемся выходить, а дамочка сообщает: «Нет, так я не могу идти на свадьбу к единственному сыночку», распахивает дверь и демонстративно уходит. Мы в шоке, невеста в шоке. Но летим на всех парах в загс. Заходим, уже вызывают нас, и тут вдруг заплывает в помещение свекровь. Улыбается, радостная такая, с шикарной прической, которую мы делали 2 часа. Настроение хотела испортить невестке? Так она и пила кровь из подруги еще 3 года, пока та не подала на развод.
- Родители решили на моей свадьбе крутить ролик с моими старыми фотками. А там кадры ужасные, о чем я им и сказала. Они пообещали ничего не показывать, но обманули меня! В итоге на своей свадьбе я заливалась слезами, пока все смотрели это видео. И еще вишенка на торте... После такой стыдобы моя мама взяла и сказала: «Мы так рады быть здесь! Вообще не верили, что она когда-то выйдет замуж. Думали, так и останется жить одна со своими 4 котами». Как только я это услышала, я встала и вышла из помещения. Муж побежал за мной, успокаивал. А вот родители были в ярости, разорались, мол, не могла я без истерик их речь дослушать. © Tall-Speech91 / Reddit
- Дело было на моей свадьбе. Мы решили сделать выездную церемонию на территории ресторана. Алтарь соорудили на мостике над озером. Оно было большое, но не глубокое. В тот момент, когда нужно было надевать кольца, мой муж настолько перенервничал, что кольцо выскочило из его рук и упало в озеро. Так как на свадьбе были самые близкие, в итоге по озеру бродили 20 человек и искали это кольцо. Нашли спустя 15 минут поисков. © Карамель / VK
Что ж, кажется, самое главное на свадьбе — это не торт, а хороший запас нервов! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе пара историй о свадьбе, которая пошла не по плану? Делитесь в комментариях!
