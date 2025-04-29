16 свадеб, про которые еще долго будут судачить гости

Наверное, все, устраивая свадьбу, очень волнуются, чтобы все прошло идеально. Не даром многие готовятся за много месяцев, продумывают каждую мелочь. Но иногда происходит нечто, что совсем от нас не зависит, из-за чего свадьба, конечно, запомнится, но не только тем, как прекрасны были молодые, кружась в танце. Порой погода подведет, а иногда из-за недопонимания друзей обидят. А то и вовсе жених сбежит из-под алтаря. Всякое бывает, остается только улыбнуться и жить дальше.