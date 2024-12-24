Ну, может, муж у девушки дома))) и двое детей)) автора это точно не касается))
15+ мужчин рассказали о свиданиях, которые пошли слегка не по плану
Оказывается очаровать даму своего сердца, добиться ее расположения и прийти на свидание побритым и с пышным букетом — это только половина дела. Встреча может пойти слегка не по плану. Вместо романтического приключения она запросто выльется в полнейшее разочарование или в ситуацию, которую невозможно вспоминать без хохота.
- Пытался я замутить с девушкой с работы. Сходили в кино и в кафе. Провожал ее до дома, таскал цветы и шоколадки. Вроде взаимная симпатия. И вот пишу: «Какие планы на вечер?» После ее ответа чуть заикаться не начал. Она выдала: «Моя личная жизнь тебя не касается!». Обалдел я тогда по полной. Сижу такой: «Э-э-э, а что это было-то?». Выяснять не стал, решил больше с ней не связываться. © KaramazovDF / Pikabu
- Собрался на свидание, подъехал к месту встречи, с собой привез букет цветов. К оговоренному времени дама не явилась, позвонил уточнить, а она ответила, что передумала приезжать. Ну не пропадать же цветам! Я встречал девушек, идущих по улице, каждой дарил с улыбкой по цветку от чистого сердца и желал отличного дня. Они улыбались в ответ — и смущенно, и счастливо, и радостно. А я поехал домой с отличным настроением. © Подслушано / Ideer
- Познакомился я с одной женщиной. Мы звонили друг другу и болтали обо всем на свете. Как-то она говорит: «Давай включим видеосвязь». Не вопрос. Включаю камеру, и тут она резко отключается и сразу же блокирует меня. А я до сих пор думаю, как же жестоко она поступила. © ButteredRice1224 / Reddit
- У меня была забавная ситуация на первом свидании. Интересная дама рассказывала про своих семерых детей. А еще выяснилось, что она ветеринар и обожает кастрировать котов. Я понял, что она так прикалывается, но честно признался, что мне после таких откровений несколько тревожно находится с ней рядом. В общем, предложил завершить встречу. Возможно, я ей не понравился и таким способом она пыталась меня отшить. © Михаил / ADME
- Лет 25 назад это было. Я пошел на первое свидание с девушкой. Специально к этому дню купил новые джинсы, новую рубашку, туфли и подстригся. Мы пошли есть суши, а потом заскочили еще в одно заведение, чтобы послушать музыку.
Мы заняли места, я заказал напитки и продолжил болтать со своей девушкой. Но она притихла и стала какой-то напряженной. И тут перед нами появился молодой человек из персонала и с силой бухнул перед нами стаканы. Моя девушка крикнула: «Ты чего творишь!». Парень выдал: «А так тебе и надо!».
У меня отвисла челюсть. Говорю: «Эй, ребята, что происходит?» Тот чувак заявляет: «Я ее парень». Девушка ухмыляется: «Бывший!».
Я понял, что меня использовали, чтобы позлить ее бывшего. Сообщил, что мне надо в туалет и тихонько ушел домой. Около 10 лет назад я узнал, что эта парочка все-таки поженилась. © LostinLies1 / Reddit
- Однажды осмелился пригласить очень красивую девушку на свидание, а она согласилась. Решили пойти в кино на фильм ужасов. Я специально это предложил — думал, что она испугается, а я буду бесстрашно сидеть рядом, успокою ее, она впечатлится и будет со мной встречаться. Но фильм оказался реально страшным и не она прижималась ко мне, а я — к ней! В итоге она сказала, что такой трусливый парень ей не нужен. © Подслушано / Ideer
Перешла по ссылке, кого онлайн смотреть не захотели. Там удаленные модератором картинки с обнаженкой )
- Однажды я был на свидании и каким-то образом умудрился потерять кредитку. Было холодно, поэтому, пока мы искали ее, я в шутку спросил девушку, каким было ее худшее свидание. Она ответила: «А сам-то ты как думаешь?!» Карту я так и не нашел. © Подслушано / Ideer
- Пошли мы с девушкой на свидание. Гуляли, разговаривали. Зашли в кофейню. Она мне рассказала о своих бывших, которые не спешили завязывать с вредными привычками. В итоге она сообщила мне, что я слишком хороший, а ей нравятся плохие парни, и ушла в закат. Я остался стоять в шоке. © Shtolz Croicz / ADME
- Пригласил девушку на первое свидание на романтический ужин у реки. Приехали на машине прямо на пляж, поужинали. И вот нужно ехать домой, а машина буксует в песке и не выехать. Кажется, я должен на ней жениться, ведь где же я еще встречу девушку, которая нарядная и на высоченных шпильках поможет мне вытолкнуть машину из песка. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня товарищ, который с детства находится на коротком поводке у родителей. Отсюда гиперответственность, легкий инфантилизм и соответственно проблемы с противоположным полом. Но как-то раз, все у него зашло так далеко, что барышня согласилась на свидание. Естественно, мне было жутко интересно, как же у них все прошло, и на следующий день я не выдержал и позвонил.
Друг рассказывает, что они встретились на другом конце города. Болтали, смеялись. Погода была хорошая, теплая. Девчонка оказалась симпатичная и добрая, он даже не стеснялся. Прошло минут двадцать и у него зазвонил телефон. Отец чуть ли не кричит в трубку: «Давай быстрей домой!».
Друг, естественно, подрывается. Девушке говорит, что случилось что-то и срочно нужно ехать. Прощается, ловит такси и мчит домой. Не дождавшись лифта, забегает на девятый этаж, открывает дверь и видит отца. В руке у него мусорный пакет. Он протягивает его сыну со словами: «Чего мусор не выкидываешь?». © AlexandrRayn / Pikabu
Потерять кредитку во время свидания с девушкой - лучшая отмазка, чтобы не платить за неё.
- Познакомился с прелестной скромной девушкой и позвал ее на свидание. Естественно, дошло до обсуждения работы. Она сказала, что работает консультантом и с темы съехала. Я решил, что это что-то вроде продавца-консультанта в каком-нибудь магазине и понял, что работы она явно стесняется. Больше этой темы не касался. Девушка запала в душу, начал ее «выгуливать», по мелочи одевать. Тратить на нее деньги было приятно: она восхищалась и светилась вся. Ну я и гордился, что заваливал щедрыми подарками неизбалованную барышню. Смешно просто.
Предложил ей съехаться и позвал жить в мою ипотечную однушку. Она согласилась съехаться, но предложила жить в ее двушке. И тут я узнаю, что «консультант» — это что-то вроде не последней должности в консалтинговых фирмах. Получает она в три раза больше меня, а с годовыми бонусами — в четыре.
Девушка ржет, говорит, за ней никто еще так мило и старательно не ухаживал, да и теперь она точно уверена, что я с ней не из-за денег. Я пока еще не понял, как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
- Я на второе свидание с будущей женой принес провода для проигрывателя, который у нее стоял, и сами пластинки. Подключил провода к колонке, мы поставили классику рока и слушали весь вечер. Догадываюсь, что это сыграло свою роль в том, что мы женаты уже 6 лет. © Kinord / Pikabu
- Давным-давно друг устроил мне свидание с девушкой, с которой я никогда не виделся лично. Мы встретились в кинотеатре, и она оказалась совсем не похожа на свои фотографии в соцсети. А еще она решила познакомить меня со своей мамой, папой и 9-летним братом. Они пришли смотреть киношку вместе с нами и купили билеты на мультик «Гномео и Джульетта». Сейчас я понимаю, что мне надо было сбежать уже в этот момент. В зале я вытерпел всего 20 минут. Еще и братик этой девушки постоянно пинал спинку моего сиденья... Наконец, я извинился, отлучился в туалет и просто поехал домой. © Shaddeauk / Reddit
- Как-то списался по интернету с одной девушкой и назначил ей встречу в торговом центре. Я приехал к назначенному времени, она — тоже. Мы искали друг друга полчаса, но потом поняли, что мы в разных городах. © Darkhan / ADME
- Мы назначили свидание на 2 часа дня. Решили просто попить кофе. Прихожу в 1:55, а девушка уже сидит за столиком и держит в руках наполовину пустую чашку. Чувствую себя неловко и говорю, что возьму себе напиток и заодно закажу ей еще кофе и куплю что-нибудь из выпечки. Она отказалась, допила свой кофе, а затем просто сидела напротив меня и даже не пыталась поддержать разговор.
Как только я сделал последний глоток, она хлопнула себя по колену и встала, чтобы уйти. Ладно, я тоже поднялся. Мы вышли из кофейни, девушка сообщила: «Моя машина там, приятно было познакомиться!» Затем быстро развернулась и ушла, не теряя ни секунды. Мы припарковались практически рядом, так что мне пришлось неловко последовать за ней. Так и шли друг за другом в полном молчании. © papayakob / Reddit
Думаю, мужчин шокирует разница в зп не в их пользу потому, что это им придётся после работы хлопотать н_а кухне и вообще шуршать больше)). Ведь, не получится сказать: я мамонта принес, остальное за тобой😄.
- Встречался я с девушкой. Только романтика, никаких поцелуев. И тут она говорит: «За мной ухаживают еще бизнесмен, айтишник, массажист и спортсмен». Мол, я пока на втором месте, но она еще думает, кто лучше. И тогда я отказался от дальнейшего общения и решил снова попытать удачу. Пошел на первое «слепое свидание», но девушка, с которой я только что познакомился, заявила о том, что сейчас слишком много кандидатов на ее благосклонность, и спросила, что я могу для нее сделать лучше, чем другие.
Это у всех так? Вроде бы я хороший парень. Работаю, своя квартира, но получается, все девушки кругом либо замужем, либо на них бешеная конкуренция. Причем принципиально не ищу девушек модельной внешности, выбираю обычных, плюс-минус своего возраста. © Подслушано / Ideer
- Я очень нравился одной девушке, а она мне — нет. Так вот, я решил ей разонравиться. Пошел с ней на свидание, съев перед этим много чеснока. Ну все, думаю, дело в шляпе, но в конце свидания она со счастливыми глазами предложила встретиться снова. И только на третий раз девушка призналась, что обожает запах чеснока. © Подслушано / Ideer
- Списался с девушкой на популярном сайте знакомств. Общались примерно месяц, очень хотели встретиться, но работал я тогда без сменщика — каждый день с 8 утра до 10 вечера. В какой-то момент она стала подозревать, что я просто «морожусь» и встречи не хочу. На что я предложил встретиться в 7 утра в ее районе. А жила она в дикой промзоне — гаражи, заводы, соответствующий контингент.
И вот 7 утра 17 декабря, на улице около минус 30 градусов, все заведения закрыты, а мы гуляем по промзоне. В общем, дочери уже 4 года. © metroom / Pikabu
Влипнуть в историю можно не только на свидании, но и дома. Например, как эти 20 человек, которые с юмором рассказали о своих приключениях с мастерами по вызову.
Комментарии
Нууууу... Про "много ухажёров и что ты можешь для меня сделать". Пи*деть - не мешки ворочать. Имо, если мадам или мсье усиленно показывают, что вокруг них хороводы водят, то не надо становится участником этого хоровода (даже вымышленного). Пусть там без тебя кружатся.
Все же прогресс великое дело... Не нужно лететь в космос, ехать в экспедиции, или устраиваться в секретную организацию. Отключил связь, заблокировал и всё... Главное не говорить ей свой айпи, а то вычислит и найдет :)
Странный парень в истории с чесноком. Девушка ему нравится, он девушке - тоже. Зачем решил "разонравиться"? Или нам рассказали только начало и конец истории, а в середине что-то произошло?