15+ мужчин рассказали о свиданиях, которые пошли слегка не по плану

Нууууу... Про "много ухажёров и что ты можешь для меня сделать". Пи*деть - не мешки ворочать. Имо, если мадам или мсье усиленно показывают, что вокруг них хороводы водят, то не надо становится участником этого хоровода (даже вымышленного). Пусть там без тебя кружатся.