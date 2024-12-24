15+ мужчин рассказали о свиданиях, которые пошли слегка не по плану

Истории
14 часов назад

Оказывается очаровать даму своего сердца, добиться ее расположения и прийти на свидание побритым и с пышным букетом — это только половина дела. Встреча может пойти слегка не по плану. Вместо романтического приключения она запросто выльется в полнейшее разочарование или в ситуацию, которую невозможно вспоминать без хохота.

  • Пытался я замутить с девушкой с работы. Сходили в кино и в кафе. Провожал ее до дома, таскал цветы и шоколадки. Вроде взаимная симпатия. И вот пишу: «Какие планы на вечер?» После ее ответа чуть заикаться не начал. Она выдала: «Моя личная жизнь тебя не касается!». Обалдел я тогда по полной. Сижу такой: «Э-э-э, а что это было-то?». Выяснять не стал, решил больше с ней не связываться. © KaramazovDF / Pikabu
  • Собрался на свидание, подъехал к месту встречи, с собой привез букет цветов. К оговоренному времени дама не явилась, позвонил уточнить, а она ответила, что передумала приезжать. Ну не пропадать же цветам! Я встречал девушек, идущих по улице, каждой дарил с улыбкой по цветку от чистого сердца и желал отличного дня. Они улыбались в ответ — и смущенно, и счастливо, и радостно. А я поехал домой с отличным настроением. © Подслушано / Ideer
Алина
20 часов назад

Ну, может, муж у девушки дома))) и двое детей)) автора это точно не касается))

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  • Познакомился я с одной женщиной. Мы звонили друг другу и болтали обо всем на свете. Как-то она говорит: «Давай включим видеосвязь». Не вопрос. Включаю камеру, и тут она резко отключается и сразу же блокирует меня. А я до сих пор думаю, как же жестоко она поступила. © ButteredRice1224 / Reddit
  • У меня была забавная ситуация на первом свидании. Интересная дама рассказывала про своих семерых детей. А еще выяснилось, что она ветеринар и обожает кастрировать котов. Я понял, что она так прикалывается, но честно признался, что мне после таких откровений несколько тревожно находится с ней рядом. В общем, предложил завершить встречу. Возможно, я ей не понравился и таким способом она пыталась меня отшить. © Михаил / ADME
  • Лет 25 назад это было. Я пошел на первое свидание с девушкой. Специально к этому дню купил новые джинсы, новую рубашку, туфли и подстригся. Мы пошли есть суши, а потом заскочили еще в одно заведение, чтобы послушать музыку.
    Мы заняли места, я заказал напитки и продолжил болтать со своей девушкой. Но она притихла и стала какой-то напряженной. И тут перед нами появился молодой человек из персонала и с силой бухнул перед нами стаканы. Моя девушка крикнула: «Ты чего творишь!». Парень выдал: «А так тебе и надо!».
    У меня отвисла челюсть. Говорю: «Эй, ребята, что происходит?» Тот чувак заявляет: «Я ее парень». Девушка ухмыляется: «Бывший!».
    Я понял, что меня использовали, чтобы позлить ее бывшего. Сообщил, что мне надо в туалет и тихонько ушел домой. Около 10 лет назад я узнал, что эта парочка все-таки поженилась. © LostinLies1 / Reddit
  • Однажды осмелился пригласить очень красивую девушку на свидание, а она согласилась. Решили пойти в кино на фильм ужасов. Я специально это предложил — думал, что она испугается, а я буду бесстрашно сидеть рядом, успокою ее, она впечатлится и будет со мной встречаться. Но фильм оказался реально страшным и не она прижималась ко мне, а я — к ней! В итоге она сказала, что такой трусливый парень ей не нужен. © Подслушано / Ideer
Анна
10 часов назад

Перешла по ссылке, кого онлайн смотреть не захотели. Там удаленные модератором картинки с обнаженкой )

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  • Однажды я был на свидании и каким-то образом умудрился потерять кредитку. Было холодно, поэтому, пока мы искали ее, я в шутку спросил девушку, каким было ее худшее свидание. Она ответила: «А сам-то ты как думаешь?!» Карту я так и не нашел. © Подслушано / Ideer
  • Пошли мы с девушкой на свидание. Гуляли, разговаривали. Зашли в кофейню. Она мне рассказала о своих бывших, которые не спешили завязывать с вредными привычками. В итоге она сообщила мне, что я слишком хороший, а ей нравятся плохие парни, и ушла в закат. Я остался стоять в шоке. © Shtolz Croicz / ADME
  • Пригласил девушку на первое свидание на романтический ужин у реки. Приехали на машине прямо на пляж, поужинали. И вот нужно ехать домой, а машина буксует в песке и не выехать. Кажется, я должен на ней жениться, ведь где же я еще встречу девушку, которая нарядная и на высоченных шпильках поможет мне вытолкнуть машину из песка. © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня товарищ, который с детства находится на коротком поводке у родителей. Отсюда гиперответственность, легкий инфантилизм и соответственно проблемы с противоположным полом. Но как-то раз, все у него зашло так далеко, что барышня согласилась на свидание. Естественно, мне было жутко интересно, как же у них все прошло, и на следующий день я не выдержал и позвонил.
    Друг рассказывает, что они встретились на другом конце города. Болтали, смеялись. Погода была хорошая, теплая. Девчонка оказалась симпатичная и добрая, он даже не стеснялся. Прошло минут двадцать и у него зазвонил телефон. Отец чуть ли не кричит в трубку: «Давай быстрей домой!».
    Друг, естественно, подрывается. Девушке говорит, что случилось что-то и срочно нужно ехать. Прощается, ловит такси и мчит домой. Не дождавшись лифта, забегает на девятый этаж, открывает дверь и видит отца. В руке у него мусорный пакет. Он протягивает его сыну со словами: «Чего мусор не выкидываешь?». © AlexandrRayn / Pikabu
  • Познакомился с прелестной скромной девушкой и позвал ее на свидание. Естественно, дошло до обсуждения работы. Она сказала, что работает консультантом и с темы съехала. Я решил, что это что-то вроде продавца-консультанта в каком-нибудь магазине и понял, что работы она явно стесняется. Больше этой темы не касался. Девушка запала в душу, начал ее «выгуливать», по мелочи одевать. Тратить на нее деньги было приятно: она восхищалась и светилась вся. Ну я и гордился, что заваливал щедрыми подарками неизбалованную барышню. Смешно просто.
    Предложил ей съехаться и позвал жить в мою ипотечную однушку. Она согласилась съехаться, но предложила жить в ее двушке. И тут я узнаю, что «консультант» — это что-то вроде не последней должности в консалтинговых фирмах. Получает она в три раза больше меня, а с годовыми бонусами — в четыре.
    Девушка ржет, говорит, за ней никто еще так мило и старательно не ухаживал, да и теперь она точно уверена, что я с ней не из-за денег. Я пока еще не понял, как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
  • Я на второе свидание с будущей женой принес провода для проигрывателя, который у нее стоял, и сами пластинки. Подключил провода к колонке, мы поставили классику рока и слушали весь вечер. Догадываюсь, что это сыграло свою роль в том, что мы женаты уже 6 лет. © Kinord / Pikabu
  • Давным-давно друг устроил мне свидание с девушкой, с которой я никогда не виделся лично. Мы встретились в кинотеатре, и она оказалась совсем не похожа на свои фотографии в соцсети. А еще она решила познакомить меня со своей мамой, папой и 9-летним братом. Они пришли смотреть киношку вместе с нами и купили билеты на мультик «Гномео и Джульетта». Сейчас я понимаю, что мне надо было сбежать уже в этот момент. В зале я вытерпел всего 20 минут. Еще и братик этой девушки постоянно пинал спинку моего сиденья... Наконец, я извинился, отлучился в туалет и просто поехал домой. © Shaddeauk / Reddit
  • Как-то списался по интернету с одной девушкой и назначил ей встречу в торговом центре. Я приехал к назначенному времени, она — тоже. Мы искали друг друга полчаса, но потом поняли, что мы в разных городах. © Darkhan / ADME
  • Мы назначили свидание на 2 часа дня. Решили просто попить кофе. Прихожу в 1:55, а девушка уже сидит за столиком и держит в руках наполовину пустую чашку. Чувствую себя неловко и говорю, что возьму себе напиток и заодно закажу ей еще кофе и куплю что-нибудь из выпечки. Она отказалась, допила свой кофе, а затем просто сидела напротив меня и даже не пыталась поддержать разговор.
    Как только я сделал последний глоток, она хлопнула себя по колену и встала, чтобы уйти. Ладно, я тоже поднялся. Мы вышли из кофейни, девушка сообщила: «Моя машина там, приятно было познакомиться!» Затем быстро развернулась и ушла, не теряя ни секунды. Мы припарковались практически рядом, так что мне пришлось неловко последовать за ней. Так и шли друг за другом в полном молчании. © papayakob / Reddit
мальвина
11 часов назад

Думаю, мужчин шокирует разница в зп не в их пользу потому, что это им придётся после работы хлопотать н_а кухне и вообще шуршать больше)). Ведь, не получится сказать: я мамонта принес, остальное за тобой😄.

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  • Встречался я с девушкой. Только романтика, никаких поцелуев. И тут она говорит: «За мной ухаживают еще бизнесмен, айтишник, массажист и спортсмен». Мол, я пока на втором месте, но она еще думает, кто лучше. И тогда я отказался от дальнейшего общения и решил снова попытать удачу. Пошел на первое «слепое свидание», но девушка, с которой я только что познакомился, заявила о том, что сейчас слишком много кандидатов на ее благосклонность, и спросила, что я могу для нее сделать лучше, чем другие.
    Это у всех так? Вроде бы я хороший парень. Работаю, своя квартира, но получается, все девушки кругом либо замужем, либо на них бешеная конкуренция. Причем принципиально не ищу девушек модельной внешности, выбираю обычных, плюс-минус своего возраста. © Подслушано / Ideer
  • Я очень нравился одной девушке, а она мне — нет. Так вот, я решил ей разонравиться. Пошел с ней на свидание, съев перед этим много чеснока. Ну все, думаю, дело в шляпе, но в конце свидания она со счастливыми глазами предложила встретиться снова. И только на третий раз девушка призналась, что обожает запах чеснока. © Подслушано / Ideer
  • Списался с девушкой на популярном сайте знакомств. Общались примерно месяц, очень хотели встретиться, но работал я тогда без сменщика — каждый день с 8 утра до 10 вечера. В какой-то момент она стала подозревать, что я просто «морожусь» и встречи не хочу. На что я предложил встретиться в 7 утра в ее районе. А жила она в дикой промзоне — гаражи, заводы, соответствующий контингент.
    И вот 7 утра 17 декабря, на улице около минус 30 градусов, все заведения закрыты, а мы гуляем по промзоне. В общем, дочери уже 4 года. © metroom / Pikabu

Влипнуть в историю можно не только на свидании, но и дома. Например, как эти 20 человек, которые с юмором рассказали о своих приключениях с мастерами по вызову.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
13 часов назад

Нууууу... Про "много ухажёров и что ты можешь для меня сделать". Пи*деть - не мешки ворочать. Имо, если мадам или мсье усиленно показывают, что вокруг них хороводы водят, то не надо становится участником этого хоровода (даже вымышленного). Пусть там без тебя кружатся.

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Alex Zero
13 часов назад

Все же прогресс великое дело... Не нужно лететь в космос, ехать в экспедиции, или устраиваться в секретную организацию. Отключил связь, заблокировал и всё... Главное не говорить ей свой айпи, а то вычислит и найдет :)

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Zica
11 часов назад

Я тоже как-то чесноком воспользовалась, мне очень помогло)))

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Svetlana
58 минут назад

Странный парень в истории с чесноком. Девушка ему нравится, он девушке - тоже. Зачем решил "разонравиться"? Или нам рассказали только начало и конец истории, а в середине что-то произошло?

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