20 человек с юмором рассказали о своих приключениях с мастерами по вызову

"Давали гарантию пять лет, но недавно с котлом снова возникли проблемы. Написала бывшему с вопросом, сохранились ли контакты фирмы"



Ну а кто в доме живёт и кто должен за домом следить? Бывший, который там не первый год не живёт, или ты, клуша, что даже не помнит, кто что у тебя дома делал?