18 добрых историй, после которых аж на душе может стать теплее

Бывают дни, когда все не то и все не так. С самого утра за окном серый снегодождь, кот снова раскидал землю из цветочного горшка по всей квартире, а начальник снова хочет что-то заоблачное прямо сейчас. В такие моменты спасает плед, вкусный чай и добрые истории, после которых снова расплываешься в улыбке.