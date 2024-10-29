18 добрых историй, после которых аж на душе может стать теплее

Блин, я думала бабка насикала, от того и тепло. А от шали так внезапно не потеплеет.
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Бывают дни, когда все не то и все не так. С самого утра за окном серый снегодождь, кот снова раскидал землю из цветочного горшка по всей квартире, а начальник снова хочет что-то заоблачное прямо сейчас. В такие моменты спасает плед, вкусный чай и добрые истории, после которых снова расплываешься в улыбке.
Блин, я думала бабка насикала, от того и тепло. А от шали так внезапно не потеплеет.
А вот еще несколько добрых историй, от которых аж на душе теплее: