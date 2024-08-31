20+ доказательств того, что добро бывает не только в наивных сказках

Тёплые истории, иногда именно такие и нужны.
По бонусной истории: а как был "рад" хозяин поля после того, как по нему поскакал пёс...
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Герои с большим сердцем существуют не только в кино, а хорошие концовки - не только в сказочных произведениях. Иногда обычные люди - наши родные или просто незнакомцы - становятся немного волшебниками и совершают для нас широкие жесты. Наша статья из подобных историй и состоит.
А вот и еще несколько статей с добрыми исторями:
Тёплые истории, иногда именно такие и нужны.
По бонусной истории: а как был "рад" хозяин поля после того, как по нему поскакал пёс...