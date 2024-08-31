20+ доказательств того, что добро бывает не только в наивных сказках

Герои с большим сердцем существуют не только в кино, а хорошие концовки - не только в сказочных произведениях. Иногда обычные люди - наши родные или просто незнакомцы - становятся немного волшебниками и совершают для нас широкие жесты. Наша статья из подобных историй и состоит.