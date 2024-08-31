20+ доказательств того, что добро бывает не только в наивных сказках

Добро
3 часа назад

Герои с большим сердцем существуют не только в кино, а хорошие концовки - не только в сказочных произведениях. Иногда обычные люди - наши родные или просто незнакомцы - становятся немного волшебниками и совершают для нас широкие жесты. Наша статья из подобных историй и состоит.

  • Выхожу из магазина, меня останавливает охранник и просит пройти в каморку охраны. Стал вспоминать, что читал в интернете про такие случаи, и прикидывать, как себя вести. Иду в каморку, а мне на экране показывают мое фото с камер наблюдения, сделанное год назад, и вручают 5000. Оказывается, прошлым летом, проходя мимо кассы, я обронил деньги. В этой ситуации поражают две вещи: то, насколько людям может быть не безразлично и то, какой же наметанный глаз у охранников в магазинах. © Threy / Pikabu
  • Мама с отцом развелись, когда мне было 1,5 года. Мы переехали к бабушке с дедушкой. Отец по началу меня иногда проведывал, а потом вообще перестал приезжать. Однажды моя тетя, мамина сестра. собралась замуж и решила познакомить будущего мужа с родителями. В доме это активно обсуждали, мол, сегодня к нам придет Коля. Моего отца тоже так зовут. И вот, открывается дверь, заходит парень, и я с криком "Папочка!" прыгаю ему на руки. Видимо в моем детском мозгу выстроилась цепочка: раз Коля - значит папа, а видела я отца редко и как он выглядит - уже не помнила. Представьте себя на месте парня - приходит он знакомиться с родителями невесты, а к нему с порога подлетает "дочь" и вешается на шею. Другой бы растерялся, но он сказал: "Ну здравствуй, доча" и начал со мной болтать. Они женаты с моей тетей уже много лет, у них двое детей. Он танцевал со мной на выпускном, плакал на моей свадьбе, а когда у него спрашивают, сколько у него детей, он говорит, что у него еще есть старшая "доча". © IamLie / Pikabu
  • Пришел домой и понял, что утром, когда закрывал дверь на замок, не закрыл ее до конца, и она осталась открытой. С бешеными глазами залетаю в квартиру и вижу картину: в кресле сидит соседка-пенсионерка и читает журнал. Увидела меня и говорит: "А вот и вы. Я увидела что у вас дверь открыта, заглянула, а никого нет. Решила вас дождаться". Я: "Спасибо большое! Простите, вы тут, наверное, давно уже сидите". Она: "Да ничего, я все равно дома сижу одна, хоть людям помогла". Пойдем сегодня к ней вечером, с тортом и благодарностями. © 4ipalino / Pikabu
  • 10 лет назад взяли с женой в ипотеку небольшой старенький дом. Молодые, двое детей на руках, денег не хватает. Старая машина сломалась, а работал я в соседнем городе, в 20 км от дома. Обеды брал с собой, в кафе поесть не было возможности. От дома до остановки - 2 км. В один из дней иду и понимаю, что пакет с обедом дома забыл, немного расстроился. А потом вижу - жена бежит с этим пакетом, а я уже почти до остановки дошел. Меня в школьные годы так мама догоняла, когда я сменку школьную забывал. До сих пор этот случай помню и уверен - в выборе второй половинки не ошибся. Цените своих близких. © Grustniy27 / Pikabu
  • К нам в кафе пришли два мальчика, лет 8-10, заказали картошку фри и чайник чая. Я сам разлил его по кружкам, потому что чайник был тяжелым для детей, а чай горячим. И отдал отдал мальчикам свое печенье, очень уж они мне понравились, очень милые. Когда они расплатились, я вышел в зал, чтобы протереть столы, и тут один мальчуган подбегает ко мне, протягивает конфету, обнимает и говорит: «Спасибо большое, у вас такое классное кафе, я хотел бы приходить как можно чаще!» Я был так тронут, что у меня ком встал в горле. Они убежали, а я весь день думал о том, как это приятно - и делать добро, и получать его. Конфету я храню до сих пор. © bruno_protectU / Twitter
  • Я непреодолимо вступила в бальзаковский возраст. Так бывает - еще вчера ты была тростиночка-фея, а сегодня уже +2 размера. Случилось это как-то вдруг. Нашла у себя сильную межбровку и "гусиные лапки". Вижу, как начинаю стареть, и грущу из-за этого. Но сегодня случилось удивительное событие. Едем с сыном в метро, напротив сидит девушка. И она, выходя, наклоняется ко мне и говорит: "Знаете, вы такая красивая, как диснеевская принцесса!" И упорхнула. Уже вечер, а я нет-нет и вспомню. Уже пару раз прослезилась даже. Так давно мне никто не делал комплиментов... а тут такое. И хотя я совсем не похожа ни на одну из диснеевских принцесс, мне приятно и тепло. Спасибо тебе, добрая незнакомка! Обещаю передать кому-нибудь дальше этот луч добра! © user7754390 / Pikabu
  • Во втором классе перед Новым годом я заболела ветрянкой и вышла с больничного дня за 2 до утренника. Я очень любила читать стихи, но так как выздоровела слишком поздно, стихов мне не досталось. Я очень переживала по этому поводу, и мама написала мне стих сама. Я его выучила и решила, что обязательно расскажу Дедушке Морозу. Но мне так и не дали слово, утренник закончился, все разошлись по классам, а я стою в актовом зале под елкой и рыдаю. Заходит завуч, видит меня рыдающую, выясняет, в чем дело, зовет из гримерки Деда Мороза (которого, само собой, играл старшеклассник), заставляет его выслушать мой стишок и сфотографироваться со мной. А на втором курсе университета я начала встречаться с парнем, который тоже заканчивал нашу школу. И вот как-то сидим мы, смотрим фотографии, он показывает на фотку, где я стою зареванная в карнавальном костюме рядом с Дедом Морозом и говорит: "Так это же я!" В общем, я уже 6 лет замужем за своим личным Дедом Морозом. © IamLie / Pikabu
  • Друг собирался он в командировку на неделю и не хотел брать теплые вещи, жара ведь на улице! Жена советовала взять, но он отказался, даже повздорили по этому поводу. Приехал, а через 3 дня резко похолодало. Открывает он сумку дорожную, чтобы хоть чем-то утеплиться, а там шапка, шарф, теплый свитер и перчатки! Оказывается, жена положила, не послушала его. © PolAnd1234 / Pikabu
  • Я работала в кафе быстрого питания, и одна из клиенток забыла на столе сумочку Louis Vuitton. Я думала, женщина шустро за ней вернется, но пропажи так никто и не хватился. И я отнесла сумку в подсобку к другим забытым вещам. Прошел месяц, и начальник мне говорит, мол, хочешь — забирай себе. Я, конечно же, не отказалась. Беру сумку, расстегиваю молнию, а внутри — чек о покупке и приписка: «Для девушки, которой пригодится новая сумочка к праздникам». Кем бы ни была эта женщина, она просто решила сделать такой подарок. А чек, между прочим, был на $ 1700. Я аккуратно сложила в сумку свои вещи и унесла домой... По сей день храню ее. Она служит мне напоминанием о том, как важны добрые дела. Ведь тогда я зарабатывала гроши, а эта сумочка помогла мне произвести хорошее впечатление на последующих собеседованиях и получить работу получше. © Katelyn Guzman / Quora
  • Много лет назад, когда я только женился, жизнь была не сахар. Жена вынашивала ребенка, а я зарабатывал гроши. И вот я пошел в магазин, чтобы купить на последние деньги самое нужное. Рассчитываюсь картой и вдруг слышу от кассира: «Недостаточно средств!» Я попросил убрать один товар, но снова: «Недостаточно средств!» Убрал другой товар, ситуация повторилась... В итоге денег хватило только на буханку хлеба. Я забрал чек и побрел прочь, чувствуя себя жалким. Вдруг слышу голос маленькой девочки: «Дядя! Дядя!» Я обернулся — меня звала малышка, которая ранее стояла позади меня в очереди вместе с мамой. Она вручила мне пакет со всеми продуктами, которые я на кассе отменил. «Мы купили это для вас!» — пояснила она. Я пробормотал «Спасибо», а потом отошел и разрыдался как малое дитя. От благодарности, от унижения, от разочарования в себе... Прошли годы, а я до сих пор вспоминаю эту ситуацию и стараюсь по возможности помогать другим людям (например, так же — в очереди в магазине). © akambe / Reddit
  • Лет в 16 я умудрилась сесть в самолет в майке и шортах — теплые вещи остались в чемодане. Это был ночной рейс, и я так замерзла! Стюардессы не подходили, а я даже не знала, что можно попросить плед. Я была вдали от семьи и изо всех сил старалась уснуть. Кое-как получилось. Я проснулась через несколько часов и с удивлением обнаружила на себе вязаную шаль. Оказалось, меня ею накрыла пожилая иностранка, которая сидела рядом. Увидев мое озадаченное выражение лица, женщина пояснила с акцентом: «Ты тряслась, а у меня было это». И указала на шаль. Я снова сладко уснула, а потом миллион раз поблагодарила женщину, когда мы выходили из самолета. © scratpac4774 / Reddit
  • Я ждала ребенка, будучи жительницей местечка с довольно пуританскими убеждениями. Я то и дело ловила гневные взгляды и получала замечания по поводу того, что умудрилась забеременеть в молодом возрасте и вне брака. Но однажды ко мне подошла старушка, протянула деньги и сказала: «Бери, милая. Это на подгузники — они очень дорогие. Удачи тебе!» На всю жизнь запомнила. © coddiwomplek / Reddit
  • Когда я был на первом курсе, очень стеснялся знакомиться с девушками. И вот однажды я поймал заинтересованный взгляд одной красавицы и набрался смелости заговорить с ней. А она такая: "Пф-ф! Парни на троечку не имеют права подходить к девушкам на десятку". Все вокруг заржали, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Я попытался сбежать, но вдруг почувствовал, как кто-то идет вслед за мной. Оборачиваюсь и вижу самую красивую девушку в моей жизни! Она говорит, мол, не расстраивайся, твоя прошлая собеседница делает это на спор с подругами: они сперва стреляют глазками, а потом отшивают. А также новая знакомая предложила временно сыграть роль моей девушки. Она уже выпускалась, а я только первый семестр заканчивал. Но ее поступок вернул мне уверенность в себе и помог избавиться от застенчивости. Когда она уехала, то еще долго писала и спрашивала, как мои дела. © chuck_cascio / Reddit
  • Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, а в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: "Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!" Я даже расплакалась от такой доброты. © Палата №6 / VK
  • Однажды незнакомый мужчина подарил мне розу розового цвета. Он ничего вообще не сказал, просто улыбнулся и ушел. Больше я его никогда не видела, но его поступок раскрасил не только мой день, а, пожалуй, даже месяц. © Unknown author / Reddit
  • Во время учебы я была в депрессии, и чтобы как-то справиться с ней, устроилась во время каникул в гостиницу горничной. Тяжелый ручной труд помогал мне бороться с некоторыми эмоциями. В тот день я заканчивала убирать комнату. Была вся потная от удушающей жары и совершенно измотанная. И когда я выносила мусор, увидела в коридоре двух красивых и опрятно одетых мужчин. Они остановились и начали петь для меня а капелла. Их совершенные голоса разливались эхом по коридору и производили невероятное впечатление. Оказалось, то были артисты на гастролях. Никогда не забуду этот опыт. Оказывается, что-то прекрасное может поднять дух в трудную минуту на два счета. © Manic_Sloth / Reddit
  • Моя жена сбежала, оставив меня с младенцем на руках. Это были тяжелые времена, но мы их пережили. Помню, как однажды я отправился поужинать с друзьями. В какой-то момент мне понадобилось перепеленать ребенка, а в мужском туалете не было столика. Я увидел у женского туалета даму и спросил, нет ли там никого, чтобы я мог зайти с малышом. Она дала добро. А потом, когда я возился с подгузником, женщина подошла, обняла меня и предложила помощь. Судя по всему, увидела невероятное отчаяние в моих глазах. В итоге я стоял и плакал, пока она пеленала моего ребенка, а потом горячо поблагодарил ее. Когда я возвращался к друзьям, груз на моих плечах стал как будто легче. © PrintError / Reddit
  • Мне очень нравился антикварный набор из сахарницы и сливочника, который был у моей бабушки. И я загорелась желанием купить такой же, когда вышла замуж. Начала поиски, но найти долго не могла — редкость, наверное. В конце концов создала объявление на одном из форумов. Просто описала искомое, снимка у меня не было. Какая-то женщина откликнулась и прислала фото этого набора. Я тут же выразила желание его купить и объяснила, почему так мечтаю о нем. Она сказала, что подумает. Я сразу написала адрес и попросила реквизиты для перевода денег. Ответа не последовало. А через пару недель я получила набор по почте, и к нему прилагалось милейшее письмо с пожеланиями удачи в браке. Обратный адрес указан не был. Прошло 13 лет, а я до сих пор дорожу этим подарком. © WifeofTech / Reddit
  • Я весь такой нарядный ехал в лифте за пару часов до собственной свадьбы. На одном из этажей зашел мужчина, взглянул на меня и спросил: "Ты жених?" Я такой: "Ага". А он в ответ: "Ты выглядишь очень спокойным, значит, поступаешь правильно". Это было именно тем, что я должен был услышать в начале самого счастливого дня в своей жизни. Спасибо незнакомцу из лифта! © TaliasMithevallir / Reddit
  • В старшей школе я был изгоем. У меня не было друзей. Также я был совсем неспортивным, и на уроках физкультуры только позорился. Но однажды, когда я бежал во время разминки, одна из самых популярных девушек крикнула, что у меня классная футболка, и даже бровью не повела, когда ее подруги посмотрели на нее с недоумением. Потом я решил написать ей в соцсети и рассказать, как много значил для меня ее комплимент. С тех пор мы дружим. Даже крошечный акт доброты способен сделать жизнь другого человека лучше. © riskykreme / Reddit
  • Моя собака попала под машину. Случайная пара увидела это и решила ее найти (раненое животное в шоке убежало в лес). К поискам подключился еще один мужчина — он привел своего охотничьего пса, чтобы тот взял след. В итоге эта компания отыскала мою собаку. Они аккуратно забрали ее, позвонили мне, и мы все встретились в ветеринарной клинике. Питомец получил серьезные травмы, и пара сказала: "Мы знаем, каково это — быть молодым, потому поможем оплатить лечение". Их поступок вернул мне веру в человечество. Благодаря горячим сердцам незнакомцев моя собака сейчас, год спустя, жива и здорова. © turnipsedith / Reddit
  • Я только что устроилась в кафе официанткой и никак не могла запомнить нумерацию столиков, потому то и дело приносила заказы не туда, куда надо, и нервничала. Внезапно выбежала менеджер, выхватила у меня поднос и закричала: "Вали на кухню! Сделай хоть что-то полезное!" Это было так унизительно — в зале было полно людей. Но вдруг поднялась маленькая старушка и попросила мою начальницу угомониться. А потом подошла ко мне, сказала, что я отлично справляюсь со своей работой, и обняла меня как родная бабушка. Я чуть не прослезилась. © Curious-Resource-962 / Reddit
  • Моя мама страдала болезнью Альцгеймера. Однажды мы пошли к стоматологу. И стали свидетелями того, как какая-то женщина узнавала стоимость услуг, а потом грустно сообщила, что не может себе это позволить. Моя мама спросила: "У меня деньги есть?" Я ответила утвердительно. А она: "Я хочу помочь этой женщине". Героиня нашего разговора как раз отошла в уборную, а администратор, которая подслушала наш разговор, сказала: "Ее счет составит $ 275". Мама такая: "У меня столько есть?" Отвечаю, мол, есть. И она оплатила лечение для этой женщины. Мы ушли до того, как та вернулась. Видели бы вы, как счастлива была моя мама! © 3b1gplusgrb / Reddit
  • Однажды вечером мой кот Макс удрал из дома, а я даже не заметила — ушла в страдания из-за расставания. Только утром поняла, что питомец пропал. Никакой бирки с адресом у него не было. Целый день я сходила с ума от тревоги и корила себя за бестолковость. И вдруг стук в дверь вечером. На пороге — незнакомый мужчина: "Кота часом не теряли?" То был электрик. Он подобрал Макса на дороге по пути на работу, целый день возил его с собой в машине, кормил и согревал. "Но как вы узнали, где он живет?" — спрашиваю. Ответ просто сразил меня наповал. Мужчина обошел все квартиры в том районе, где нашел кота, звонил в каждую дверь и интересовался, не потерял ли кто питомца. Сказал, что очень любит кошек и надеется, что в случае чего и его питомцу кто-нибудь поможет. Тогда я не додумалась узнать его контакты. Прошло 8 лет, Макс спит рядом, а мне так хочется хорошо отблагодарить его спасителя. © ArobaticAsparagus6 / Reddit

Бонус

  • Однажды миллион лет назад я с женой, детьми и английским бульдогом по имени Буч, поехали в автопутешествие. Где-то недалеко от цели, уже под утро, после долгой ночи за рулем, мы остановились рядом с капустным полем. Надо сказать, собака Буч обожал капусту, за листик готов был танцевать ламбаду, а за кочан - вообще душу продать.
    И вот представьте, спишь ты себе, и вдруг тебя выволакивают куда-то, и ты внезапно в раю! До горизонта - капуста! Надо было видеть этот очумелый взгляд! Пес бегал по полю, как безумный, а мы смеялись. Я, жена, дети. Это был наш рай, а мы думали, его. © Serdobol / Pikabu

А вот и еще несколько статей с добрыми исторями:

Комментарии

Уведомления
Iriadum
1 день назад

Тёплые истории, иногда именно такие и нужны.

По бонусной истории: а как был "рад" хозяин поля после того, как по нему поскакал пёс...

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