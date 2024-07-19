ААААААА,божечки,снимай скорее!!!его чистить-неперечистить!!за что не люблю тюль-он вот так ужасно выглядит,если его несколько лет не стирать...
20+ счастливых женщин, которые нашли умопомрачительные наряды не в бутике, а в «бабушкином сундуке»
Народное творчество
7 минут назад
Современная мода - кипящий котел из трендов и тенденций, где каждый может выбрать что-нибудь по вкусу. И некоторые вместо того, чтобы идти в магазин, разбирают шкафы, чемоданы, сундуки и антресоли и находят там вещички, которые поразят воображение любой модницы. Посмотрите сами.
«Для чего это платье с разрезом чуть ли не до пупа?»
- Вообще-то это не платье, а верхняя часть купального костюма из 50-х. Снизу, вероятно, были шорты или купальник. © Repulsive-Paint-2202 / Reddit
«Я не планировала свадьбу, но когда увидела это платье из 50-х, то влюбилась в него и купила. Теперь я хочу замуж»
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- Ты выглядишь отпадно! Пройдись в этом платье по улице, и кто-нибудь точно сделает тебе предложение! © Unknown author / Reddit
«Мне так хотелось надеть эту обувь из 90-х, что я чуть не опоздала на работу, подбирая к ним образ. Все обалдели!»
Сюда бы ещё что-то жёлтое, зелёное, синее и голубое - будет весь спектр цветов.
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«Переливающееся золотое платье из 1930-х»
- Какое оно прекрасное! Я просто изнемогаю от зависти. © PomegranateCute5982 / Reddit
«Эти наряды я откопала у соседей на чердаке. Один из самых прекрасных дней! У меня слезы стояли в глазах, когда я принесла их домой»
Первый и третий образы огонь)
Во втором шляпка делает девочку дурочкой...а платье супер.
Я бы эту шляпку и из третьего образа убрала..
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«Платье в гавайском стиле из 1940-х — моя лучшая находка!»
- Сидит так, как будто сшито на заказ! © _Pill-Cosby_ / Reddit
«Я завопила от радости, когда поняла, что это «платье из 60-х — на самом деле комбинезон! И у него есть карманы!»
«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»
«Надела выпускное платье прабабушки и пошла в нем слушать музыку со своим парнем»
«Платок, который я унаследовала от прабабушки. Он приблизительно из эпохи 70-х»
- Определенно, ты выделяешься в нем! © Altruistic-Order-661 / Reddit
«Этот халат достался мне в наследство от бабушки. В нем чувствуется атмосфера 60-х»
«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»
- Завидую! Это вещь вне времени, и она вам очень идет. © Skeleturtle / Reddit
«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»
"Прибиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!"
«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»
«Ношу винтажное платье в сочетании с серебряной сумочкой своей двоюродной бабушки»
«Я в модном платье своей мамы»
«Винтажное платье моей прабабушки»
«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»
«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»
"Нашла в подвале платье мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году"
«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»
«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»
«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»
«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»
- Это платье шикарное. Настоящее сокровище. © RubyCarlisle / Reddit
"Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году. И я в ее выпускном платье в 2005 году"
«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»
А вот и еще несколько статей с фото от страстных поклонников винтажной одежды:
Фото на превью Living-Living-4211 / Reddit
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