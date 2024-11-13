15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях

Чаще всего мы читаем в интернете отзывы клиентов — довольных или не очень. Но ведь и мастерам есть что рассказать о заказчиках и особенностях своей работы. И неважно в какой отрасли трудятся эти специалисты — устанавливают сантехнику, меняют проводку или чинят автомобили. Практически у каждого из них есть в запасе курьезная история. А то и не одна.