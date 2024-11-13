15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях

Истории
25 минут назад

Чаще всего мы читаем в интернете отзывы клиентов — довольных или не очень. Но ведь и мастерам есть что рассказать о заказчиках и особенностях своей работы. И неважно в какой отрасли трудятся эти специалисты — устанавливают сантехнику, меняют проводку или чинят автомобили. Практически у каждого из них есть в запасе курьезная история. А то и не одна.

  • Делаю ремонт в квартире. Возвожу перегородку, судя по строительному уровню все ровно и красиво, но что-то не так. Подвесил нитку с гайкой — стена завалена почти на 3 см по высоте. Пузырек уровня строго посередине. Переворачиваю на 180°- пузырек ушел вбок.
    А лет 10 назад мой батя укладывал в ванной плитку и все не мог понять, почему руки растут откуда надо, а плитка вся кривая. Да, он не выбросил тот бракованный уровень и отдал сейчас его мне. Спасибо, папа! © Perdurator / Pikabu
  • Бабка с дедом купили ЖК-телевизор зимой. Весной приносят в сервис и говорят, что звук на всех каналах периодически пропадает. Оставили на диагностику, уехали домой. Мастер проверял телик несколько дней и ничего не обнаружил. Позвонил пенсионерам, а они не отвечают. Сами приехали только через месяц и забрали домой. В следующий раз сдали в сервис, мол, отключается сам. Проверили — все работает. Опять через месяц забрали. Оказалось, что телевизор они так на хранение оставляли, боялись, что украдут. © Подслушано / VK
  • Пошел обустраивать домашний офис медика, чтобы он мог работать оттуда. Он был молодым парнем, в добром здравии, выглядел нормально. А его дом выглядел как жилище 70-летнего деда, который тащит к себе что попало — стопки газет и журналов, коробки с едой и мусор. © Zapthyself / Reddit
  • Прошлая неделя, четверг, звонок.
    — Здравствуйте. У меня проблема с системой отопления, толком не работает, нужна помощь.
    — Хорошо. А что случилось? На ровном месте или..
    — Есть нюанс. Заказал я монтаж системы отопления. И тут жена жалуется, что мастер начал к ней «клинья подбивать». Вылетел он со скандалом. А замок я не поменял. Так этот мастер вернулся, когда меня дома не было. Вроде ничего не испортил, но потом выяснилось, что все батареи греют, но непонятно как. Одни горячие, другие теплые, третьи чуть теплые.
    Дальше заказчик рассказал, что вызвал другую бригаду. Ребята походили, посмотрели, попробовали отрегулировать, развели руками. Вызывал и других. В общем, я четвертый.
    Я приехал. Все так и есть — полная чехарда с радиаторами. Я уже догадывался, что и как мог сделать мастер, который хотел отомстить заказчику. Так и вышло — он вставил в основную магистраль длинный кусок трубы меньшего диаметра, чтобы давление во всей системе распределялось неравномерно. Я быстро разобрался с этой проблемой.
    Вывод простой. Мастера, разделяйте личную жизнь и работу. © findeler / Pikabu
  • Работаю связистом — починяю провода, доставляю в дома интернет. Прилетает заявка, что интернет не работает. Стоит пометка «клиент скандальный, делаем быстро». Звоним — тишина. Подъехали к дому, там кто-то есть, но не открывают. Техподдержка перезванивает клиенту. А он как выдаст: «Вы мне с незнакомого номера звонили, я на такие вызовы не отвечаю и дверь чужим не открываю». Это при том, что машина брендированная, а мы — в униформе с логотипами. © Странник с фотиком / Dzen
  • Работаю в техподдержке домашнего интернета, обращаюсь от лица всех провайдеров: уважаемые абоненты, если вы вместе с оператором перезагружаете компьютер, ждете загрузки чего-либо или делаете то, что можно сделать без слов, пожалуйста, делайте это молча. Дайте оператору чуток помолчать, для него это святое! © Подслушано / Ideer
  • Пошел составлять смету на обновление дома для одной семьи. Старое здание, фанерный пол, садовая мебель, обе ванные комнаты в неприглядном виде — в одной был работающий туалет и душ, но не было раковины, в другой уже ничего не стояло. Мне стало так жалко хозяев, что я предложил им хорошую скидку. А они разорвали мою смету и заявили, что это не может столько стоить. Ну ладно, просто ушел оттуда. © Localbeezer166 / Reddit
  • Работаю строителем. Звонит девушка, просит приехать и оценить сколько будет стоить. Я пытаюсь уточнить, о каких работах идет речь и вообще, что делать.
    — Давайте вы приедете и посмотрите.
    — Понимаете я на малые объемы не выезжаю посмотреть, я их сразу делаю, прайс актуальный, все работы строго по нему. Я конечно могу приехать и глянуть, но это платно. Может вы лучше по телефону объясните?
    — А что так дорого?
    — Девушка поймите, это время. Приехать к вам, посмотреть, уехать. Дорога очень много времени занимает, отсюда и цена.
    — А если бы было много работы, вы бы бесплатно поехали бы?!
    — Да.
    — Все с вами понятно, вам деньги не нужны. Не хотите работать. И еще нагло так говорите!
    © findeler / Pikabu
  • Работаю в компании по ремонту бытовой техники. Приехал на вызов, хозяин показывает, что делать. И тут из ванной в одном халате выходит моя жена, которая день назад «уехала к подруге». Смотрит на меня круглыми глазами и шепчет: «Это не то, что ты подумал». Оказалось, что они встречаются уже давно. Сейчас мы с ней в разводе. © Подслушано / Ideer
Балади
8 часов назад

"Это не то, что ты подумал" - хорошо, поверю, расскажи, что это нa самом деле.
Я бы так и сказала, ну просто очень интересно, что бы она стала придумывать 😂😂😂

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  • Мне 20 лет, и я работаю механиком. Опыт как у автослесаря третьего разряда. Выполняю почти все виды работ по двигателю и ходовой части. И как же меня бесят люди, которые приезжают, сдают машину в зону ремонта и, как только видят меня рядом с их автомобилем, несутся со всех ног к мастеру-приемщику, а потом ко мне и стоят над душой. Знайте, если бы у меня руки не оттуда росли, я бы этим не занимался и давно был бы уволен. А если вам на форуме или друзья сказали как надо — делайте сами! © Подслушано / VK
  • Было это много лет назад. Я работал сантехником, впрочем, как и сейчас. Приехал на заказ, установка полотенцесушителя в квартире. Озвучиваю стоимость клиент не согласен, говорит, что позвонил по объявлению «муж на час», у них эта работа стоит почти в 2 раза дешевле. Никаких проблем, рекомендую обратиться к ним, прощаюсь, собираюсь уходить. Но клиент настаивает, чтоб делал именно я, потому что меня ему рекомендовали. Только опять говорит, что пару раз чиркнуть «болгаркой», сделать несколько соединений и поставить два крепежа на полотенцесушитель не может дорого стоить.
    Ну я и сделал ему уникальное предложение. Я ему бесплатно временно предоставляю весь необходимый для работы инструмент, он по моим скидкам закупает весь материал по самым низким ценам, на своей машине все ему привезу. Ну а клиент сам чиркнет пару раз «болгаркой», нарежет, накрутит, соберет, поставит крепеж. Я ему еще и заплачу по ставке «мужа на час». И клиент сможет почувствовать себя «рукастым мастером», а потом еще и сможет всем рассказать, как глупого сантехника «развел».
    Клиент отказался, со словами «я не для того 6 лет учился, чтобы гайки крутить». Так я и не поставил ему полотенцесушитель. © maik972 / Pikabu
  • Работаю мастером в котельных. На некоторых из них есть автодозвон. То есть, если температура в теплотрассе падает ниже определенного уровня, срабатывает датчик и поступает звонок на мой сотовый. Теперь я принципиально ухожу из котельной со словами: «Позвонишь, если что!» © Подслушано / VK
  • Я почти 7 лет проработал в агентстве по чистке ковров. Приезжаю как-то на вызов. Вроде бы обычный дом — 4 спальни и 2 ванные комнаты. Но как же там пахло! Сначала я подумал: «Вроде это подгоревший завтрак». Но после того, как я прошелся по ковровым покрытиям с моим специальным фонарем (проверка зон, где могут быть пятна испражнений, чтобы применить соответствующий метод очистки), вся гостиная осветилась.
    Оказалось, у хозяев была крупная собака, которой они позволяли делать, что хочется. У хозяйки аж глаза округлились, когда я сказал ей, что простая чистка ковров тут не поможет. Даже после использования спецсредств, придется еще снять верхний слой древесины с досок в полу, чтобы вернуть дом в нормальное состояние, настолько там все пропиталось мочой. © Damien687 / Reddit
  • Работаю на заводе. Так получилось, что попал на неделю в маляры, чтобы детали красить. Красим пульверизатором, в него краска давлением из бачка подается. Застудил шею, поворачивать ее не могу, поворачиваю весь корпус будто Робокоп. Стою, крашу, все нормально. Слышу — зовет кто-то, повернулся глянуть в чем дело. С корпусом повернулась и рука с пульверизатором. Покрасил мастера спереди. Больше за смену никто в малярку не заходил. © Подслушано / VK
  • Пришлось мне поработать в автосервисе. Ох, как много туда заявлялось мамкиных экономистов. Приезжает машина, весь кузов целиком под покраску, работы вагон, потому что еще железо надо подлатать. Озвучиваю ценник. Клиент уезжает. Ну и ладно, кузовщик выдохнул. Через полгода тот же чудик возвращается, просит посмотреть. Мама дорогая, лак весь растрескался как пустыня Сахара. Ногтем цепляется. Спрашиваю, где красил, отвечает, что у других, только чуть дешевле. Так встрять из-за мелкой экономии! Озвучили ему цену в 3 раза выше предыдущей, чтобы точно не согласился. Уехал искать, где дешевле. © silverleon / Pikabu
  • Работаю дизайнером интерьеров. Приезжаю на объект, дом старой постройки, где работает бригада электриков. Захожу и вижу, как у мастера перфоратор мягко входит в стену, и половина стены просто вываливается. А внутри... панцирная сетка от кровати, обломки арматуры, куски досок, рубероида, гнилые тряпки и даже ботинок. Вот так чудо-строители! Вместо кирпичей складывали стены из строительного мусора. © Подслушано / VK

А вот как раз 15 ошибок, которые выдадут, что хозяева сэкономили на качественном ремонте.

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