15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях

"Это не то, что ты подумал" - хорошо, поверю, расскажи, что это нa самом деле.
Я бы так и сказала, ну просто очень интересно, что бы она стала придумывать 😂😂😂
-
-
Ответить
Чаще всего мы читаем в интернете отзывы клиентов — довольных или не очень. Но ведь и мастерам есть что рассказать о заказчиках и особенностях своей работы. И неважно в какой отрасли трудятся эти специалисты — устанавливают сантехнику, меняют проводку или чинят автомобили. Практически у каждого из них есть в запасе курьезная история. А то и не одна.
"Это не то, что ты подумал" - хорошо, поверю, расскажи, что это нa самом деле.
Я бы так и сказала, ну просто очень интересно, что бы она стала придумывать 😂😂😂
А вот как раз 15 ошибок, которые выдадут, что хозяева сэкономили на качественном ремонте.