15 ошибок, которые выдадут, что хозяева сэкономили на качественном ремонте

В наши дни мы все чаще стараемся доверить даже простой ремонт настоящим мастерам. Во-первых, у нас освобождается время, которое мы можем потратить на другие более важные дела, а во-вторых, вряд ли кто-то лучше сможет подобрать элементы интерьера или разместить все розетки и выключатели, чем человек, который на этом специализируется. Тем более, что он точно сможет избежать нелепых ошибок, которые мы перечисляем в этой статье.

Двери со стеклянными вставками

Ольга Курпякова 2 дня назад У нас в большой комнате такие двери с большими стёклами. Со стороны комнаты повесили календарь и различные плакаты - всё отлично и свет из коридора не проникает и двери намного легче, чем из массива дерева. - - Ответить

Двери со стеклянными вставками смотрятся несколько изящнее, чем сплошное полотно. Однако на личном опыте было обнаружено, что уместны такие двери далеко не везде: например, если вечером в прихожей включить свет, то он будет проникать в спальню, и это не приносит никакой радости тем, кто находится в ней. Наш автор поняла это на собственном опыте и рассказала, что ее особенно сильно бесит свет, проникающий в комнату через стекло, когда укладываешь спать ребенка.

Круглая раковина на кухне

Jingle Bell 8 часов назад Пользуюсь круглой раковиной 20 лет, и нарадоваться не могу. Раньше была квадратная и в углах все время оседали жир и грязь, которые каждый день приходилось вычищать. А круглую раковину губкой с пеной протер, сполоснул - и она чистая. - - Ответить

Круглые раковины могут показаться необычными и эргономичными — они так идеально повторяют форму тарелок. На самом же деле они неудобны: в квадратную раковину можно вместить гораздо больше посуды, ведь стаканы и чашки отлично становятся по углам. А вот в круглой, исходя из нашего опыта, места для чего-то другого уже не остается, и грязная посуда скапливается на поверхности вокруг.

Пластиковые подоконники

Cookie 2 дня назад Ну да, дерево ж, в отличии от пластика, не возгорает.. Но с точки зрения внешнего вида, да, пластиковые подоконники конечно проигрывают. - - Ответить

Пластиковые подоконники со временем теряют свой первозданный вид. Они желтеют, трескаются, покрываются въевшимися пятнами и разводами. Несмотря на свою доступность и экономичность, такого рода решение смотрится просто и обыденно, а порой бывает и опасным. К примеру, оставленные на подоконнике зеркала, бутылки и банки с водой могут спровоцировать возгорание пластика в жаркую погоду. Сегодня на рынке есть масса альтернативных вариантов, от натурального камня и дерева до качественных аналогов, которые сделают интерьер уникальным и отнюдь не будничным.

Открытая электропроводка и скобы для крепления кабеля

Cookie 2 дня назад Если говорить об убирании дыр и дополнительных средствах, то лучше уж обсудить сколько будет стоить установка новой розетки в квартире со спрятанной проводкой - штробление стен ни разу не дешевле.

Открытая проводка - это не ошибка, а сознательная экономия. - - Ответить

Этот наиболее распространенный способ крепления проводов к стене с головой выдает посредственное отношение к ремонту и дизайну интерьера. Пластиковые скобы смотрятся дешево и зачастую выпадают из отверстий в стене, что очень опасно, если в доме, к примеру, находится маленький ребенок или животные. Помимо всего прочего, дыры в стене впоследствии можно убрать, только сделав очередной ремонт и, соответственно, потратив дополнительные средства.

Неровный побеленный потолок

Времена, когда массово белили потолки, уже давно канули в Лету. Сегодня существует множество способов их декорирования, начиная от навесных и натяжных потолков и заканчивая гипсокартонными. Они успешно скрывают неровные поверхности, проводку, трубы и стыки в месте соединения плит. Не бойтесь экспериментировать, ведь, помимо эстетических свойств, грамотно подобранный потолок поможет расширить пространство и сделает его более уютным.

Одиночная люстра в комнате

Zhyk1988 / Depositphotos

Одинокую люстру на потолке ругают многие дизайнеры: света от нее мало, комната визуально выглядит меньше, а потолок смотрится блекло и скучно. К тому же в стандартных квартирах в одной комнате обычно несколько зон: для отдыха, сна и работы. Поэтому дополнительные источники освещения, такие как бра, торшеры и настольные светильники, — это не просто прихоть, а качество вашей повседневной жизни.

Балкон, обшитый вагонкой

Тревожное Пирожное 2 дня назад Если вагонку очистить от лака и лессировать в какой-нибудь интересный цвет, хоть бы даже и в белый, она отлично будет смотреться. - - Ответить

Деревянная вагонка на протяжении многих лет была одним из самых популярных материалов при отделке балкона. Любителей самостоятельного ремонта привлекала ее доступность, износостойкость, теплоизоляционные качества и легкость монтажа. Сегодня такое дизайнерское решение выглядит немного устаревшим и больше подходит для загородного строительства. К тому же со временем вагонка теряет свой первозданный вид — выцветает, иссыхается и трескается.

Струнный карниз

Струнный карниз считается простым, удобным в использовании и малозаметным креплением для штор, но на деле по истечении времени струны провисают, металл темнеет, а крючки подвергаются коррозии. О плотных шторах, а тем более о портьерах можно забыть, ведь вешать на такую конструкцию можно исключительно легкие занавески или невесомый тюль.

Розетки, не предназначенные для ванной комнаты

В ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется устанавливать розетки, которые закрыты специальной защитной крышкой, иначе есть шанс, что от попадания воды обычные розетки заискрят. Так называемые влагозащитные розетки можно приобрести в специализированном магазине. Обязательно обращайте внимание на класс защиты, который обозначен на корпусе специальной маркировкой: буквами IP и двумя цифрами. В санузлах рекомендуется использовать розетки с классом защиты не менее 4.

Множество пилотов и тройников

Сделал ремонт. Когда проектировал проводку, планов телик вешать на стену не было. Теперь висят провода, которые не знаю куда спрятать и что с ними сделать. © binka / Pikabu

Множество тройников и пилотов говорит о том, что в квартире не продумано необходимое число розеток. Зачастую в старых домах на комнату приходится всего 2–3 розетки, которых в современных реалиях бывает явно недостаточно. Профессиональные дизайнеры в первую очередь продумывают этот важный аспект, ведь удлинители и тройники не только портят вид помещения, постоянно спутываются и валяются под ногами, но и могут привести к пожару (вследствие их неправильной эксплуатации).

Пластиковые плинтусы под цвет пола

Дизайнеры подходят к выбору плинтусов со всей ответственностью. Ведь они не только маскируют провода и стыки между стеной и полом, но и исправляют визуальные недостатки помещения, вносят финальный штрих в интерьер и гармонизируют пространство комнаты. Большинство тех, кто затеял ремонт, подбирают плинтусы в цвет пола и даже не задумываются о том, что гораздо выигрышнее они смотрятся под цвет дверей, а точнее дверных наличников. Самое традиционное решение среди профессионалов — двери, наличники и плинтусы белого цвета.

Электрощиток

Прихожая является визитной карточкой любого дома. Нагромождение вещей на открытой вешалке, электрощиток внушительных размеров у входной двери и хаотично расставленная на пороге обувь не добавят лоска, а лишь создадут ощущение беспорядка. Даже если все системы хранения тщательно продуманы, а интерьер входной группы близок к идеальному, пластиковый щит, окрашенный в белый цвет, сразу бросается в глаза своим неприглядным видом. Как решить проблему? К примеру, скрыть за раздвижными фасадами шкафа-купе (главное — без прямого контакта с одеждой), перекрасить, оклеить пленкой под цвет стен, установить короб-полочку или замаскировать с помощью ключницы.

Оставленные на виду коммуникации

Водопроводные и канализационные трубы в туалете — это те вещи, которыми не хочется любоваться каждый день. Их вид способен испортить даже самый красивый интерьер, поэтому перед тем, как браться за ремонт санузла, необходимо тщательно продумать вопрос, связанный с их сокрытием. Современные способы маскировки коммуникаций позволяют в будущем без каких-либо проблем провести их ремонт либо замену. Ломать короб целиком, чтобы добраться к трубам, уже не нужно.

Отсутствие стыков между разными напольными покрытиями

Отсутствие стыков возможно только в том случае, когда покрытие единым полотном продолжается из одной комнаты в другую. Однако такое бывает нечасто. Например, на кухне лежит керамогранит, а в основной комнате — ковролин. Два разных напольных покрытия будут плохо стыковаться и по фактуре и по высоте. Решает эту проблему специальная переходная планка, которая быстро и аккуратно сгладит перепад (прямо как на фото с котиком). Кроме того, она поможет защитить от износа края каждого из покрытий.

При оформлении интерьера не учитывается правило 60:30:10