15+ историй о не слишком воспитанных питомцах и таких же хозяевах
Не все владельцы домашних животных в полной мере осознают, что мало заботиться лишь о красоте и здоровье своего пушистика. Необходимо подумать и его воспитании — как минимум для того, чтобы питомец не доставлял неудобств окружающим. Да и сами хозяева порой ведут себя так, что им, кажется, не помешало бы пройти курсы по этикету.
- Соседка выгуливала собаку перед подъездом. Убирать отказывалась: «Это органика, все растает». В итоге муж написал в домовой чат: «Хозяйка Бони из 65-й квартиры! Гуляйте хотя бы за домом». Вечером — звонок в дверь. Открываю, а там соседка орет: «Мне из-за вас теперь с хозяйкой квартиры объясняться!» Оказывается, та была не в курсе, что у арендаторов еще и собака живет.
- Недавно мы обставили гостиную новой мебелью. Возвращаюсь я домой и обнаруживаю, что у нас в гостях приятель жены со своей собакой. Вижу, что псина сидит на новом диване. Я сказал хозяину убрать животное, которое удобно устроилось попой прямо на подушке, куда я регулярно кладу голову. Он подумал, что я шучу. Я сказал: «Собаки на диванах могут быть нормой в вашем доме, но наша мебель предназначена для людей, а не для животных». © keepYourMonkey / Reddit
- У продвинутых собачников уже давно принято ходить на улицу с пакетиком, дабы убрать с газончика или асфальта результаты «работы» своего любимца. В моем маленьком провинциальном городе до этого еще мало кто дошел. И вот гуляю вчера с ребенком по местной аллее здоровья и вижу, как женщина достает пакетик, чтобы собрать кучку после своей собаки. Думаю, вот оно! Ха, как бы не так. Через секунду эта хозяйка выкидывает полный пакет подальше в сугроб. Никому не видно и вроде чисто теперь, снег белый, погода отличная. Занавес. © chipz / Pikabu
- Сестра попросила меня присмотреть за кошкой. Она сразу предупредила, что киса по утрам будет орать мне в лицо, чтобы я ее покормила. Так и вышло. В первый же день кошечка разбудила меня с утра пораньше. А я проигнорировала ее и снова заснула. Проснулась в 8:30 и покормила ее. Кошка быстро поняла, что номер не пройдет, и больше так не делала. По крайней мере, со мной. © AffectionateCable793 / Reddit
- Моего друга у подъезда цапнула за ботинок соседская чихуашка. Ее без поводка отпускали носиться по двору. Прошло уже полгода, а хозяйка собачонки все еще не дает моему другу прохода. Орет: «Ты мне денег должен». А дело в том, что псинке после укуса за байкерский ботинок с жестким и плотным задником потребовалось устанавливать недешевый протез клыка, и сия дамочка считает, что сосед обязан возместить причиненный ущерб. Грозит и полицией, и судом. © Anastomus / ADME
- Соседи завели собаку, и я просто в бешенстве. Я работаю из дома, постоянно разговариваю через компьютерные наушники с сотрудниками, и многие мне говорят, что у меня на фоне воет собака. А хаски могут выть так, что никакое шумоподавление микрофона с этим не справляется. Другая соседка тоже жалуется, что ее ребенок постоянно просыпается от воя. Соседи только плечами пожимают: их днем дома нет, а вечером пес молчит. Не просить же их отдать собаку, в конце концов, их квартира, имеют право. Я люблю собак, у меня у самой дома живет корги, но эту псину я просто не выношу. © Подслушано / Ideer
Как-то идем себе по району, тут откуда-то нa спринтерской скорости вылетают две чихуашки и давай моей нa хвост пастями вешаться. У меня ягдтерьер, с живностью так-то дерзкая собачка, но тут даже она опешила, и хозяйка где-то вдалеке и ухом не ведет. Я в моменте прям не знала, что делать: как бы и свою собаку жалко, она ничего понять не может, кто ее за задницу кусает, и пнуть их - сломаешь, и я свою просто по инерции тащу нa коротком поводке... И тут одна из дурынд запрыгивает в пасть. Ну, понятно, не буквально, но как-то так она подвернулась удобно, и моя ее молча и молниеносно в свою крокодилью пасть и схватила. У меня холод по спине - ну, думаю, кабзда котенку... Вопль раненого слона "МОНЯ БРООООСЬ" слышал, наверное, весь район. Моня чихуашку выплюнула, глянула еще нa меня неодобрительно, мол, не дала завершить урок, та стоит вся в слюнях и в полном афигенезе, и вторая тоже притихла... Тут и хозяйка наконец очухалась. Мы не ругались, но картинку она оценила. Я их потом видела - все живы и нa поводках.
- Вот про больших собак без намордника - это боль! Помню, гуляли с детьми на горке, им три и два года. Подбегает к младшей овчарка, начинает обнюхивать. Моя замерла от испуга, а хозяйка так издалека, метров с двадцати, доброжелательно: «Не бойтесь, она никого не тронет!»
А мне вообще-то может быть неприятно, что ваша собака, которая недавно непонятно что нюхала, этим же носом тыкается в лицо моего ребенка. Почему я должна верить вам на слово, что «собачка никого не тронет»? Целуйтесь и обнимайтесь с ней сами, не навязывайте остальным ее общество. Собак люблю, у самой была такса, сами ни к кому ее не подпускали, да она и никогда не подходила к чужим. © Лика / ADME
- Состою в небольшой благотворительной организации нашего города. Разношу старикам, живущим неподалеку от меня, продукты и лекарства. На днях поступил запрос: гулять с собакой бабушки, которая сама из дома уже почти не выходит. Я со своей гуляю трижды в день, подумала, что бабушкина собачка нам не помешает. Тогда я еще рассчитывала увидеть какого-нибудь дряхленького пекинеса, ну в любом случае что-то небольшое и тоже древнее.
Прихожу к ней вечером, а навстречу мне выходит здоровенный кане-корсо. А бабушке за 80! "Откуда, — говорю, — у вас такой? И зачем?" Оказывается, завела внучка, когда жила с парнем, они расстались, и пес стал никому не нужен. И эта малолетка "пристроила" его своей бабульке. Кормить его тоже должна была она на свою пенсию! То есть мало того, что при живой внучке ей даже продукты раз в неделю чужие люди носят, так на нее еще и собаку такую повесили. По клейму нашла заводчиков, созвонились, пес вернулся в питомник. Это все заняло буквально пару дней. Мне до сих пор хочется вызвать эту внучку на серьезный разговор. © Подслушано / Ideer
- Стою я в очереди в ресторане быстрого питания и тут понимаю, что сзади прыгает золотистый ретривер. При этом вывеска на двери четко гласила, что обычным домашним питомцам вход сюда закрыт. Я вытащила наушники и спросила хозяйку, видела ли она это объявление. Она ответила, что не будет здесь есть: просто сделает заказ и выйдет.
Тут в очередь за нами встает еще один клиент и начинает хвалить собаку и гладить ее. Хозяйка сразу говорит мне: «Видите, не всем она мешает». Я отвечаю: "И что? Если вы хотите похвастаться своей собакой, найдите другое место, где это можно сделать". В итоге эта дама не дождалась своей очереди и ушла. Клиент, который пришел следом, начал защищать ее, мол, что вам собачка сделала. А я до сих пор считаю, что была права. © ZestycloseAd3636AITA / Reddit
- Собака не должна лаять ни на кого просто так. Воспитывать животное надо. У меня соседка держит что-то типа чихуахуа. Так эта мелочь лает под дверью, когда ты по лестничной клетке просто идешь. Особенно "прикольно" это ночью, когда со смены возвращаешься. Все соседи слышат, что ты домой заявился. © Bobr.*** / Pikabu
- Моя сестра обожает свою большую и плохо обученную собаку. Она берет ее с собой везде, даже на семейные посиделки, несмотря на то, что многие из нас просили ее этого не делать. А ведь эта собака реально доставляет много проблем. На свадьбе моей кузины она сбила с ног пожилого гостя и порвала часть украшений. На нашем семейном празднике в прошлом году она утащила часть индейки со стола, когда никто не видел.
В общем, когда я рассылала приглашения на свою свадьбу, то настойчиво попросила сестру прийти без собаки. Сестрица психанула и сказала, что ноги ее не будет на моей свадьбе. Наши родители считают, что я погорячилась, и надо сохранить мир в семье, но мой жених и я твердо стоим на своем. Мы хотим, чтобы наша свадьба была волшебным днем без хаоса и беспорядка, который точно устроит эта собака. © ThinkerofLimgrad / Reddit
- У моих соседей 9 котов и 4 собаки. Когда они выводят собак гулять, из их квартиры вылетает килограмм шерсти. Проблема в том, что у моего брата астма и аллергия, а тут стоит открыть нашу дверь, как вся шерсть с лестничной клетки залетает к нам. Если брата нет, беру веник, перчатки и ловлю шерсть на площадке. Мы уже соседей просили по-хорошему, чтобы убирали за животными. А те ссылаются на то, что некогда. © Подслушано / Ideer
- Подруга попросила меня присмотреть за ее собакой пару недель, пока она съездит в родные края, чтобы решить кое-какие семейные проблемы. Она сказала, что пес беспроблемный и хорошо ладит с людьми и другими животными (у меня есть кошка). Я согласилась.
В первый же день этот Коди не стал стесняться и пустил лужу на мой деревянный пол. Ладно, я убрала ее и сразу же повела его гулять. Но позже такое повторилось не раз и мне стало ясно, что он просто не очень хорошо приучен к выгулу.
Потом я поняла, что дружелюбие по отношению с другим животными не равно умению хорошо с ними ладить. Коди периодически огребал от моей кошки, врываясь в ее неприкосновенное личное пространство.
В итоге я выгнала его с верхнего этажа. Но тут же возникла другая проблема: Коди ненавидел оставаться один ночью. Он начинал скулить и лаять до тех пор, пока не выбивался из сил.
Дело закончилось тем, что я позвонила подруге и сказала ей, чтобы она искала другого человека на передержку. К тому времени мое терпение реально было на исходе. © gimmethmebeans / Reddit
- Моя подруга, кажется, искренне считает, что брезгливым людям в ее доме делать нечего. Я уже к ней в гости ходить перестала. Как насмотрюсь, какие фоточки она в соцсетях выставляет, так аж тошно становится. То ее котик в пустой кастрюле развалился, а она прикалывается: «Коты — это жидкость». То она дает ему вылизать чашку после себя и смеется: «Теперь мне посудомойка не нужна». А я как представлю, что меня попытаются накормить из «помытой» таким образом тарелки, аж тошно становится.
Особо брезгливым лучше в принципе держаться подальше от животных, детей и стариков, и поближе к порхающим феечкам, которые едят нектар и какают амброзией.
- Я с работы мимо школы хожу. Вижу, гуляет тетка с собачкой. Псинка из серии "полкило слюны и злобы". Без поводка, естественно. Прошу придержать, а хозяйка с улыбкой: "С ней все дети играют, а вы, видно, человек гнилой, она чует, кого облаивать". И тут я почти машинально ногой топнула, псинка тут же отскочила в сторону хозяйки и машинально ухватила ее за конечность. Тетка орет, я аж к ней подступиться боюсь. "Скорую", правда, вызвала, приехали быстро. Чем дело кончилось — не знаю, больше эту парочку не видела. © Подслушано / Ideer
- Я часто водила своего щенка на специальный "собачий пляж", там было весело, но, честно говоря, не особо приятно, потому что песики нередко справляли нужду в воду. Именно поэтому меня всегда напрягает, когда я вижу на обычном пляже хотя бы одного человека с собакой. Однажды это была семья с чихуахуа. Пара, проходившая мимо, заметила: «Кажется, правила не распространяются на этих людей». И тогда хозяйка животного громко воскликнула: «А нам не нравится собачий пляж в этом городе!» © Bobcatluv / Reddit
- Я тут из окна в очередной раз наблюдал интересную картину – мужик прогуливался во дворе нашей многоэтажки с собакой. Та, естественно, задорно справляла все свои нужды, и большую, и малую. Причем малую многократно: на скамейку, в песочницу, на стойку качелей. И вот зачем мне на скамейке эта желтая лужа? Почему нельзя выйти прогуляться с собакой за пределы двора, в котором бегают дети? Для кого по газонам стоят таблички с напоминанием, что выгул собак запрещен? © pikamd / Pikabu
- Жили в многоэтажном доме. Одну квартиру снимала молодая пара. Девушка прикормила огромного пса, сначала она ему одеяло под лесенкой у входа в подъезд постелила, потом на лестничной площадке угол обустроила. Жителям это не нравилось, ходили с ней ругаться, а она говорила, что жалко пса, а взять в квартиру хозяйка не разрешает. Потом они уехали в другой район, а собаку оставили в подъезде. Пес был спокойный, потом у магазина тусовался, его там подкармливали. © madressilva / Pikabu
Продолжим читать истории? Вот как раз подборка о том, как люди решили заняться спортом, и что из этого вышло.
Комментарии
Главная проблема с животными - это безответственные хозяева, уверенные, что им все должны и не считающие нужным воспитывать и дрессировать своих шерстяных (и не только). И впадающие в еще больший маразм, чем яжемамки.
Пхах, я прям ждала, что по следам бурной дискуссии последует какой-то вброс нa ту же тему.
Гм, а в человеческой моче плавать норм? )))
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ДИСКЛЕЙМЕР TO WHOM IT MAY CONCERN: ЭТИМ КОММЕНТАРИЕМ Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ ХОЗЯЕВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ СОБАКУ ТУДА, ГДЕ ЕЙ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ.