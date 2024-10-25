15+ историй о не слишком воспитанных питомцах и таких же хозяевах

Как-то идем себе по району, тут откуда-то нa спринтерской скорости вылетают две чихуашки и давай моей нa хвост пастями вешаться. У меня ягдтерьер, с живностью так-то дерзкая собачка, но тут даже она опешила, и хозяйка где-то вдалеке и ухом не ведет. Я в моменте прям не знала, что делать: как бы и свою собаку жалко, она ничего понять не может, кто ее за задницу кусает, и пнуть их - сломаешь, и я свою просто по инерции тащу нa коротком поводке... И тут одна из дурынд запрыгивает в пасть. Ну, понятно, не буквально, но как-то так она подвернулась удобно, и моя ее молча и молниеносно в свою крокодилью пасть и схватила. У меня холод по спине - ну, думаю, кабзда котенку... Вопль раненого слона "МОНЯ БРООООСЬ" слышал, наверное, весь район. Моня чихуашку выплюнула, глянула еще нa меня неодобрительно, мол, не дала завершить урок, та стоит вся в слюнях и в полном афигенезе, и вторая тоже притихла... Тут и хозяйка наконец очухалась. Мы не ругались, но картинку она оценила. Я их потом видела - все живы и нa поводках.