15+ историй о не слишком воспитанных питомцах и таких же хозяевах

Гм, а в человеческой моче плавать норм? )))



_______

ДИСКЛЕЙМЕР TO WHOM IT MAY CONCERN: ЭТИМ КОММЕНТАРИЕМ Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ ХОЗЯЕВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ СОБАКУ ТУДА, ГДЕ ЕЙ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ.