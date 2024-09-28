В бассейнах пользуюсь текстильной шапочкой. Она гораздо удобнее резиновой, эластичная и не пережимает ни голову, ни волосы
15+ историй о фитнес-залах и домашних тренировках, во время которых чего только не случается
Кажется, что в последнее время фитнес-центры, студии растяжки и спортивные залы открылись уже везде, где только можно. Дело за малым: собрать волю в кулак и отвести себя туда. Вот только одним из нас банально не хватает времени, других раздражают шумные посетители и навязчивые тренеры, а кое-кто и вовсе принял решение заниматься дома или купил большой мяч вместо офисного кресла.
- Предложила я подруге вместе сходить на фитнес, та охотно согласилась. Занималась старательно, вся вспотела. После занятия она сразу побежала в душ, аж поскользнулась. Я спрашиваю: «Что ты так торопишься?» А она: «Надо срочно пот смыть — это жир, который потом обратно впитается!» © Подслушано / Ideer
- Расскажу, что меня напрягает в бассейнах. У меня длинные волосы, если я соберу их в гульку, ничего выпадать не будет до тех пор, пока не сниму резинку и не расчешусь. Но я вынуждена носить шапочку, тесную и неудобную. Теперь, внимание, заходит в бассейн мужчина, у которого от глаз и до пяток густой такой мех. И — вишенка на верхушке пирога! — он без шапочки, потому как голова у него без волос.
И я смотрю на это и понимаю, что я за год не насобираю столько волос, сколько останется в воде после одного его посещения. Вот где в жизни справедливость? © Lily was here / ADME
- Ношу фитнес-браслет. Всегда смотрю на шагомер, чтобы проходить в день не меньше определенного количества шагов. В полночь счетчик обнуляется. Ложусь спать в десять вечера, сплю всю ночь. И как-то утром на счетчике оказывается 98 шагов. Как? Либо он глючит, либо я лунатик. © Подслушано / Ideer
- От предприятия получила месячный абонемент в тренажерный зал. Хоть премия деньгами была бы предпочтительнее, но тоже неплохо. Сам зал современный, светлый, модный. Занимаются и парни, и девушки. Парни уже почти все подтянутые, но какие-то ехидные. Такого мне еще не попадалось. И тут приходит мужчина — невысокий, уже за сорок, в мешковатом балахоне. На беговой дорожке вспотел моментом. Парни ему тут же косточки перемыли. А этот «дед» подходит к свободному тренажеру, деловито увеличивает нагрузку (с моего места показалось что вдвое) и снимает балахон. В общем, это как на стоянку легковушек въехал трактор. У него руки оказались объемнее, чем у многих ноги. Это была первая тренировка за неделю, которая прошла в абсолютной тишине. Вывод: никогда не выеживайся в зале, так как всегда найдется тот, кто твоим максимальным весом разминается. © loxmatiy / Pikabu
- Я та женщина, которая часами ходит по дорожке в наушниках. Было дело, посещала зал, надо сказать, мне даже нравилось — аудиокнигу в уши и пошла. Но потом я поняла, что могу делать то же самое бесплатно и теперь эти два-три часа хожу по городу. Самое забавное, что на днях встретила тренера моего сына, он смотрит на меня: «О! Как вы похудели». А я отвечаю: «Ага, Василий, на 20 килограммов. И заметьте, без всяких ваших тренировок». © Jasmyne75 / ADME
- Терпеть не могу, когда другие посетители спортзала собираются группами и надолго занимают тренажеры. Я заранее планирую, какие упражнения буду делать, но мне нередко приходится ждать, когда освободятся тренажеры, или просто переигрывать все на ходу, выбирая свободные спортивные снаряды. А то группа из 4 или более друзей-спортсменов способна зависнуть в одном углу зала минимум на полчаса. © Ryan Stevens / Quora
- Мы с подругой пытались на фитнес ходить. Она: «Ой, я сама не хочу, давай вместе. Ой, сегодня неудачный день. Ой, завтра встреча, а я уставшая буду». Когда я поняла, что одна езжу в зал, который ближе к ней, плюнула и перешла в тот, что ближе ко мне. Еще и виноватой оказалась. © Kaysa / ADME
- Удаленка, из дома почти не выхожу, спина начала давать о себе знать. Решила, что пора что-то кардинально менять. Мысли привели к решению купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб и заниматься по вечерам. Просмотрела сайты, наверное, у десятка клубов в нашем почти миллионнике и вот незадача. Никто не выкладывает прайс-листы, у всех «оставьте заявку, мы вам перезвоним и все скажем». Это что же такое? В моей голове не совсем укладывается, как в эпоху современной экономики я не могу получить доступ к прайсу на сайте с целью сравнить и обдумать. Лично для меня это сразу триггер «недобизнеса», я никогда таким не напишу. Обсуждала как-то с друзьями, у всех абсолютно такое же отношение. Люди сведущие, объясните, в чем же все же логика и смысл подобного «не скажу»? © unowho / Pikabu
- Когда после института устроилась на офисную работу, первым делом купила себе гимнастический мяч для фитнеса. Желтый. С пупырышками. Использую вместо стула. Бонусов несколько: исправляется осанка (иначе, как прямо, на нем сидеть невозможно) и накачиваются мышцы спины. Когда о чем-то думаешь, можно раскачиваться на этом мяче, заодно пупырышки будут массировать ягодицы и бедра. И, самое крутое, когда у коллег плохое настроение, заставляю их садиться на этот мяч и прыгать на нем. Пока еще никто не устоял. © Подслушано / Ideer
- В начале моей первой тренировки один из постоянных членов спортклуба сказал мне: «Научись смиряться с поражениями». Позже я осознал, что это значило. Это была самая сложная, изнурительная и интенсивная тренировка в моей жизни. И вдобавок мне понадобилось на нее больше времени, чем другим. Сердце колотилось, а мышцы буквально горели. Но при этом каждый, кто был рядом, подбадривал меня и говорил, что это только первые шаги. Благодаря этой поддержке я продолжил занятия фитнесом и добился серьезного прогресса. © Edwin H. Adams / Quora
- Мне довелось сбросить за лето килограмма 3 просто за счет смены общественного транспорта и такси на велосипед. 30-40 минут крутишь педальки до офиса и столько же обратно, и вуаля — талия сократилась на пару дырочек на ремне. И это при том, что в офисе — и печеньки, и кофе, и вообще сидячая работа. И что характерно, на общественном транспорте примерно столько же по времени до работы добираться. Это с учетом ожидания, пересадки и пути пешком до остановок. © Al de / ADME
- Дано: дама 40 лет, в анамнезе куча всего интересного плюс прохлопанный врачами гипотиреоз и проблемы со здоровьем. Однако я со школы занималась спортом, прерывая занятия лишь на периоды болезней. Поэтому как только мне полегчало, поползла в бассейн и, натренировав мышцы до необходимого уровня, решилась на спортзал. В первом спортзале объяснила все девушке-тренеру и сказала, чтобы она на меня не обращала особого внимания. До обморока я точно себя не доведу, в крайнем случае просто сяду и начну заниматься растяжкой. Поэтому и буду вставать позади всех, чтобы не мешать.
Вот так прошли 2 года, я укрепила мышцы и осмелилась даже пару раз подпрыгнуть. Но зал закрыли, пришлось искать новый. Вот там меня и ждала подстава! Тренер начала предъявлять ко мне претензии:
— Почему вы не работаете со всеми?
— Я устала.
— Если вы не выдерживаете наш ритм, вам лучше ходить на йогу или пилатес.
— Как раз йога и пилатес мне противопоказаны.
— Тогда наймите нашего тренера и занимайтесь индивидуально.
— Зачем? Я занимаюсь спортом суммарно около 15 лет. И знаю свой организм лучше, чем любой тренер.
В общем, дама потребовала, чтобы я занималась как все. Потому что она тренер и лучше знает, как укреплять мышцы. У меня было другое мнение, но на этот раз я послушалась. Результат был немного предсказуем. Для решения проблем пришлось записаться к массажисту. Тот, только услышав про гипотиреоз и увидев мои руки, сказал, что все понял, хорошо промассировал пальцы и кисть, а также перетруженные мышцы, которые даже на третий день были твердыми, как доска, и болели. Запретил делать более двух подходов, сказав также снизить вес гантелей. На советы тренера делать три подхода посоветовал вообще не ходить на ее занятия. © Fantagiro / Pikabu
- Я практически завершил тренировку и подошел к матам, где суровый мужчина делал становую тягу. Он как раз поднимал такой же вес, как и я. Думаю: «Вот и хорошо, мне не нужно будет снимать кучу блинов». Вот только я слегка удивился, что при каждой попытке поднять штангу, он кричал: «Ааа!» Было видно, что ему нелегко дается этот вес.
Затем мужчина завершил упражнение и важно прошелся по залу. Я подошел к штанге и сделал свои 10 подъемов — в полной тишине, аккуратно опуская снаряд на пол. И тут ко мне подбегает этот суровый мужчина и сердито говорит: «Ты делаешь все неправильно!» Я рассмеялся и ушел.
Сейчас я больше не хожу в спортзал. Занимаюсь дома, где у меня есть все необходимое оборудование, и самое главное, нет никаких любителей обсуждать чужие тренировки. © Malik Jammali / Quora
- Подарила мне подруга коврик для фитнеса. Я его вынула из чехла и поставила у стены, типа тренируюсь. Подружка пришла в гости и говорит: «Ты даже не занималась ни разу!» Я в изумлении: «Откуда знаешь?» И тут она разворачивает коврик, а там внутри лежит крупная купюра. Сюрприз от подружки — мол, за обновками после тренировок пойдем. © Подслушано / Ideer
- Не терплю большие скопления людей. Пыталась ходить в тренажерку в те часы, когда там меньше всего народа. Потом засела дома. Меня спасло то, что подписалась на одну группу в соцсети, там выкладывали видеотренировки по различным видам спорта, я выбрала себе некоторые и стала заниматься стабильно один-два раза в неделю. Теперь вот в раздумьях, стоит ли вообще ходить в тренажерные залы. © Маргарита Сарафанова / ADME
- Я занимаюсь боксом чисто для себя, просто для того, чтобы сбросить эмоции. Каждый раз на выходе из зала чувствую себя отлично. Напряжен? Луплю грушу 45 минут. Злой? Луплю грушу 45 минут. Счастливый? Луплю грушу 45 минут. Моя единственная мысль после тренировки — осталась ли у меня еще вода в бутылке. © James Walk / Quora
- Я плавала в бассейне фитнес-центра. Смотрю, из женской душевой выходит девушка без купальника, но в резиновой шапочке. Все пытаются ей намекнуть, но она не слышит, потому что в шапке. Прошлась она вдоль бассейна. И тут вдруг поняла, в чем дело, и убежала обратно в душевую. Больше эту девушку в фитнес-центре я не видела. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я пыталась в одном фитнес-клубе записаться в бассейн, но так и не смогла добиться от администратора и консультантов, какие справки от врача мне надо принести. Знаю, что стандартный набор — гинеколог и дерматолог, но мало ли. Без справок, говорят, не берем, а какие надо — не знаем. Перекидывали меня, как футбольный мяч друг к другу, и ни одна девица на проводе не знала, что мне ответить. Так я никуда и не пошла. Сижу вот, пирожные жую. © CatGanch / Pikabu
А вот 15+ историй от цветоводов-любителей, которые поняли, что разводить растения — совсем не скучно. Спойлер: из этой статьи вы узнаете, что такое «йопсис».
Комментарии
По поводу последней истории:
- Нтересно, и нá зло кому ты поглощаешь пирожные ? Администраторам ? Хм.
И что за бред - собирать справки, чтобы записаться в бассейн ? Надеюсь, фитнесс клуб ещё нá плаву, после таких требований. Много, много вопросов. Ах, не моя печаль.
He likes to move it 😂
Лично мне тоже удобнее заниматься дома. Не нужно никуда ехать, собирать вещи, заморачиваться с внешним видом, подстраиваться под расписание. Коврик и гантели есть. Но тут надо учитывать, что должна быть какая то база (у меня это почти 20 лет хождения в зал, групповые и индивидуальные занятия с тренером). Чтобы знать, как правильно делать упражнения, какую нагрузку давать и тэдэ. Впрочем, сейчас достаточно всяких видео уроков.
За что я благодарна ковидным времена, это за разнообразие онлайн-тренеровок. Все, что до этого казалось невозможным, теперь в доступности:)