15+ историй о фитнес-залах и домашних тренировках, во время которых чего только не случается

Лично мне тоже удобнее заниматься дома. Не нужно никуда ехать, собирать вещи, заморачиваться с внешним видом, подстраиваться под расписание. Коврик и гантели есть. Но тут надо учитывать, что должна быть какая то база (у меня это почти 20 лет хождения в зал, групповые и индивидуальные занятия с тренером). Чтобы знать, как правильно делать упражнения, какую нагрузку давать и тэдэ. Впрочем, сейчас достаточно всяких видео уроков.