17 историй будто бы прямиком с конкурса «Кто сильнее затупит»

о, как-то в тайном месте стиралки залипли красные детские колготки, а следом я стирала кимоно мужу.
Ржал весь зал н/а тренировке.
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Иногда мозг будто уходит в отпуск, и из уст вырываются фразы, которые сразу хочется забрать назад. В этой подборке — истории от людей, сказавших такое, что невольно задаешься вопросом: это они всерьез говорят или шутят? Одна девушка, например, выдала, что зефир растет на деревьях, а другая запаниковала на ровном месте.
о, как-то в тайном месте стиралки залипли красные детские колготки, а следом я стирала кимоно мужу.
Ржал весь зал н/а тренировке.
У нас есть целая подборка историй о собаках, которые помогли людям поверить, что бескорыстная дружба существует.
Ну по вкусу лягушачьи лапки правда весьма похожи нa курицу, только нежнее. Или нa перепелку ещё. Вполне можно перепутать)