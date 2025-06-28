17 историй будто бы прямиком с конкурса «Кто сильнее затупит»

Иногда мозг будто уходит в отпуск, и из уст вырываются фразы, которые сразу хочется забрать назад. В этой подборке — истории от людей, сказавших такое, что невольно задаешься вопросом: это они всерьез говорят или шутят? Одна девушка, например, выдала, что зефир растет на деревьях, а другая запаниковала на ровном месте.