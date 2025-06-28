17 историй будто бы прямиком с конкурса «Кто сильнее затупит»

Истории
5 часов назад

Иногда мозг будто уходит в отпуск, и из уст вырываются фразы, которые сразу хочется забрать назад. В этой подборке — истории от людей, сказавших такое, что невольно задаешься вопросом: это они всерьез говорят или шутят? Одна девушка, например, выдала, что зефир растет на деревьях, а другая запаниковала на ровном месте.

  • Стоим с подружкой возле универовского профкома. Висит объявление о студенческой вечеринке, а в нем написано: «Всем Тамарам вход бесплатный». Смотрю, подруга залипла на этом плакате и выдает: «А кто такие тамарЫ? У них что, так в паспорте написано? И как узнать, тамар я или не тамар?» Прошло 8 лет. До сих пор со смехом вспоминаем этот случай. Так затупить надо умудриться. © Подслушано / VK
  • Я училась в старшей школе, когда вышел «Титаник». Я хорошо помню, как мы обсуждали этот фильм в классе. Одна девочка искренне спрашивала: «Это было бы ужасно, если бы произошло на самом деле, правда?» © law_mom / Reddit
  • Подруга звонит в панике: «Пока меня не было дома, ко мне кто-то приходил!» А живет она одна. Спрашиваю ее, мол, с чего это она взяла? Ответ: «Я включила стиралку и пошла на маникюр, а когда вернулась, то нашла там розовые футболки и носки чужие, а моих футболок нет!» Вот что бывает, когда не разделяешь белое и цветное белье при стирке. © Карамель / VK
Марта
4 часа назад

о, как-то в тайном месте стиралки залипли красные детские колготки, а следом я стирала кимоно мужу.
Ржал весь зал н/а тренировке.

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  • Я работал 8 лет в двухэтажном здании. Была коллега, которая с неизменной вежливостью и на полном серьезе стояла у кнопочной панели лифта и всегда всех спрашивала: «Какой этаж?» © Unknown author / Reddit
  • Однажды мне довелось спорить с парнем, который считал, что лаймы — это незрелые лимоны. Он был так в этом уверен, что я в конце концов начал сомневаться в своих собственных знаниях. © TheHearseDriver / Reddit
  • «Работа собаки-поводыря заключается в том, чтобы водить машину слепого человека». Двадцать лет спустя эта особа все еще придерживается данной точки зрения. © Tassiebar**** / Reddit

У нас есть целая подборка историй о собаках, которые помогли людям поверить, что бескорыстная дружба существует.

  • Один парень с работы сказал мне, что футбольный судья за время матча пробегает дистанцию​, равную дистанции марафона. Я возразил, что футбольный матч длится всего 90 минут, а рекорд марафона — чуть больше двух часов, так что это невозможно. Он сказал, что это возможно, потому что футбольный арбитр «много раз меняет направление во время матча, и все это суммируется». © tommyhashbrown / Reddit
    Так он прав. Вот почему иногда в конце тайма добавляют время. Судья еще не закончил свой марафон! © Should_be_less / Reddit
  • Одна девушка в лифте отметила, мол, как нелепо, что у нас есть кнопка для этажа, на котором мы уже находимся. «Люди, которые строят такую ерунду, просто глупцы», — сказала она совершенно серьезно. © 9pingouin9 / Reddit
  • Шведский стол в отеле. Мама взяла курицу, ест и удивляется: «А почему косточки такие маленькие?» Потом мне говорит: «А ты будешь курицу?» Я согласилась, жую уже, и тут мама хлопает себя по лбу и выдает: «Это же не курица, а frog — лягушка». © Не все поймут / VK
Алина
4 часа назад

Ну по вкусу лягушачьи лапки правда весьма похожи нa курицу, только нежнее. Или нa перепелку ещё. Вполне можно перепутать)

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  • Она : «Ты откуда?»
    Я: «Я родом из Афин, Греция».
    Пустой взгляд, потом вопрос: «Правда?»
    Я: «Да, а что?»
    Она: «Я думала, что Греция — это миф, типа Геракла». © HalfGreek_/ Reddit
  • Сестра моего лучшего друга целый час пыталась убедить меня, что зефир растет на деревьях. Как фрукты. © Utilisateur86753090210** / Reddit
  • Когда мне было 18 лет, мой брат познакомил меня со своей девушкой из Новой Зеландии. Говорю ей: «У тебя очень хороший английский». © Odd-Gene-7303 / Reddit
  • Я один раз села в такси и сказала : «Здравствуйте, товары по акции желаете приобрести?» Таксист промолчал... @Инна-ъ7ж9ы / YouTube
  • Читаю книгу о поведении собак и пытаюсь понять, как отучить мою собаку на меня запрыгивать. Сосед по комнате спрашивает: «Зачем ты купил эту книгу? Собака же не сможет ее прочитать!» Сначала я просто посмотрел на него, потом подумал: «Ты серьезно?» Да, он был вполне серьезен. © Richard_Ragon / Reddit
    Конечно, собаки умеют читать. Некоторые из нас даже писать умеют, двуногий. © FlashInThe***emic / Reddit
  • В апреле мы устроили вечеринку в честь нашего будущего ребенка. Парень моей племянницы спросил меня, когда моя жена должна родить. Я отвечаю, мол, в июле. А он спрашивает: «В июле этого года?» © angmarsilar / Reddit
  • Мы пожаловались нашему IT-специалисту, что система работает очень медленно. Она попросила нас прислать ей скриншот... © EtanolVapor / Reddit
  • Я работаю в школе. Одна наша учительница заявила, что не верит в существование динозавров. Когда я привела окаменелости в качестве доказательства их существования, она отмахнулась: «Что, разве ученые не могут создать кости?» Затем она спросила: «Если динозавры существовали, то почему их больше нет, а тараканы все еще тут?» © Agt38 / Reddit

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