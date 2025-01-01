19 коллег, которые точно не дадут соскучиться на работе

Фееричные коллеги — это тот фактор, который способен превратить обычный день в настоящий ситком. Мы собрали яркие, смешные и порой странные истории о коллегах, которые точно не дадут заскучать. Возможно, в ком-то из них вы узнаете себя или своих сослуживцев!

Год назад у нас появилась очень красивая коллега. Все женщины в офисе ей завидовали и обсуждали по углам. А я независтливая. Меня она вдохновила заняться собой и стала примером для подражания. Она, правда, об этом не знает. Впервые в жизни на меня начали обращать внимание мужчины. Но это мелочь по сравнению с тем, что сегодня утром эта коллега мне сказала, что я потрясно выгляжу. © Подслушано / Ideer

Пришла к нам в кафе работать новая дама и пол дня орала: «Ой, я тапки не переобула!» И вот уходит она переобуваться и пропадает с концами. С тех пор фраза «пошла тапки переобуть» разлетелась по всему общепиту города в отношении не оставшихся работать стажеров. © Александр А. / Dzen

Бывшая коллега — женщина уже пожилая, но с ясным умом, очень современная, осваивает гаджеты и технологии. Часто просит помочь: скачать программу, отредактировать. Иногда это бесит, но мне не сложно, а ей приятно, она уже на пенсии, работает из дома. И тут однажды, — бах! — у меня на карте вдруг пополнение. Это она. Говорит, хотела в кафе позвать, но погода отстой, поэтому просто спасибо. Пойду куплю вкусной рыбки на ужин. Как приятно! © Подслушано / Ideer

«Одолжил коллеге зарядное устройство для ноутбука. Вот каким он его вернул. Когда я упомянул об этом, коллега сказал, что это „случайность“ и что я „могу легко купить еще одно“»

Сотрудник повадился ходить к моей коллеге за чаем. А она дорогой покупала, развесной. «Надоел», — говорит, — оближет свою ложку и ко мне в чай лезет!" В итоге купила ему самый дешевый и отдала. А на следующий день тот опять заявился со своей ложкой облизанной. Коллега вспылила: «Я же вам купила чай, где он?!» А этот кадр спокойненько так: «Так я домой его отнес». © Marina-mirabella / Dzen

Ненавижу тех коллег, которые берут больничные не потому, что они больны, а потому что просто не хотят напрягаться. А теперь представьте, что я работаю 4 дня подряд, а мой коллега только что с выходных. Поэтому на пятый рабочий день я ожидаю, что этот коллега поможет мне и уменьшит мою нагрузку, выполнив свою часть работы. Но вдруг он говорит, что заболел. А когда вы смотрите его социальные сети, то видите, что он вообще где-то на отдыхе. © Unknown author / Reddit

На прошлой работе была коллега — настоящая красотка. А когда она еще и при макияже заявлялась, то просто невозможно было взгляд оторвать. Я ей не завидовала, а молча восхищалась. Как же я завопила, когда однажды эта красотка пришла на работу с увеличенными губами! Я у себя в голове просто взвыла, мол, ты такая красотка, тебе же вообще ничего не надо делать, просто существовать, а ты своими губами недовольна. © Подслушано / Ideer

Коллега каждый день после школы приводит сына-первоклассника на работу, и тот съедает все, что не приколочено. Он проверяет контейнеры в холодильнике и без спроса ест все, что ему понравится. Приходишь обедать, а твоя еда понадкусана или вообще ее уже нет. Мать реагирует просто: «Это же ребенок, жалко, что ли». Да, жалко. Надоело сидеть голодной, потому что мать не может принести ребенку обед или дать денег, чтобы он поел в школе. © Подслушано / Ideer

Пришла к нам на испытательный срок одна девушка и за месяц успела выбесить весь отдел. Что бы где ни говорили, она сразу встревала в разговор и давала свои советы всем без исключения! Мы были просто в бешенстве к концу ее испытательного срока и пошли к начальнице с мольбой, чтобы та ее не оставляла. Так эта звезда на нас обиделась. © Елена Бабинцева / Dzen

Помню, на старой работе был такой случай. Заходит как-то к нам в бухгалтерию коллега из другого отдела и говорит: ’’Боже мой, объясните кто-нибудь нашему новому кадровику, что 1,5 часа — это 1 час и 30 минут, а не 1 час и 50 минут! Она все время мне неправильно часы проставляет!" © Подслушано / Ideer

«Я дал коллеге почитать одну из моих любимых книг, и она вернулась ко мне с исписанными страницами и наклеенными стикерами»

История про кадры. Когда меняла последнюю работу, прошла собеседование успешно. Пишет мне кадровичка, мол, выходите и давайте обсудим снова условия. И пишет условия по зарплате ниже, чем мы договаривались. Я спрашиваю, что такое. Она мне: «Гендир не согласовал нам новую единицу, поэтому вот так». Конечно, вежливо отказала. Но, к слову, очень расстроилась. Руководство мне понравилось. Проходит неделя, пишет кадровичка: «На изначальных условиях к нам приходите». Долго думала идти мне туда или нет. В общем, согласилась. И месяца через три на корпоративе выяснилось, что это была личная инициатива кадров — сэкономить бюджет компании. Ни мое руководство не знало об этом, ни гендир, так как изначально, когда меня искали, было введено три новых единицы. Стали обзванивать других кандидатов, кто отказался от работы — такая же ситуация, как и у меня. В общем, эта история о том как уволили кадровичку, когда все это выяснилось. © Подслушано / Ideer

Моя коллега все время жалуется. Ее жалобы доминируют на всех встречах и разговорах. Она жалуется на рабочее место, работу, своего бывшего, свою мать, еду, своих коллег. Я пока новичок, и мы очень тесно сотрудничаем. Как мне попросить ее прекратить? © Perfect-Ad-9071 / Reddit

Мы как-то воришку конфет поймали специальным порошком, который используют в полиции. Этот порошок розового цвета и его надо смывать молоком. Если помыть руки водой, то розовый цвет остается. В итоге попался охранник. © Маруся / Dzen

Нас в кабинете четыре человека. Как же бесит коллега, которая постоянно что-то рассказывает. Даже в процессе работы она думает вслух! «Так, у меня не идет сальдо». Или: «Сейчас приду домой и буду сыночкам готовить свежее, а то они не едят вчерашнее. А я спать хочу и надо купить сыну ботинки и куртку». Сыночкам 21 и 25 лет! Или целый день фраза: «С чего бы начать работу...» И выходит по сто раз из кабинета. Да сядь ты и работай, молча! © Подслушано / Ideer

Наблюдала историю: начальница обратилась к самой опытной сотруднице с просьбой. Хочет, мол, она пристроить в отдел дочь, которая нигде ни дня не работала, со школьной скамьи отправилась замуж, а потом в материнство. Дескать, надо девочке трудовую открыть, и хоть какой-то стаж нарисовать. А опытная, стало быть, будет работать, но и зарплату получать за двоих. На том и порешили. За 2 первые недели доченька появлялась на работе через день-два на 30 минут, путалась у всех под ногами. Как все думали — изображала присутствие для высшего руководства. Но оказалось, она так работала. И с чувством собственной правоты спокойно получила зарплату. Не дав той, которая тащила вторую ставку, ни гроша. И очень удивлялась, почему это ее послали далеко и нецензурно. © Инна Ш. / Dzen

Я только что устроилась на новую работу. У меня есть привычка — готовить себе еду. И мои коллеги обычно спрашивают о рецептах, сколько времени у меня ушло на то-то и то-то. Все было в порядке, не считая реакции одной девушки из того же отдела, что и я. С первого дня, как она увидела мой обед, то начала говорить, мол, как она завидует, что я могу готовить себе. А через неделю она начала задавать мне вопросы, типа «Так когда ты приготовишь мне обед?» Я была ошеломлена, но подумала, что она шутит. Я любезно отказывала ей каждый раз, когда она поднимала эту тему. А недавно она предложила мне заплатить, если я приготовлю ей обед. Я снова отказала. С тех пор она ведет себя по отношению ко мне пассивно-агрессивно. А также не желает сотрудничать на работе, когда я даю ей новые задания. © Uncle-Barnacle / Reddit