16 историй о первой любви, которые хранятся в памяти даже спустя кучу лет

Многие считают, что первая любовь самая искренняя и особенная. Для кого-то она становится лишь воспоминаниями, а другим удается построить долгие и серьезные отношения. Так или иначе, к историям о первых бабочках в животе невозможно относиться равнодушно.

«Мы с женой возле классного кабинета в 1979 году. Каждый раз, когда я смотрел на нее, я видел, как она похожа на мою любимую актрису»