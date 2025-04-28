16 историй о первой любви, которые хранятся в памяти даже спустя кучу лет
Народное творчество
2 часа назад
Многие считают, что первая любовь самая искренняя и особенная. Для кого-то она становится лишь воспоминаниями, а другим удается построить долгие и серьезные отношения. Так или иначе, к историям о первых бабочках в животе невозможно относиться равнодушно.
- Ехала в поезде. Обедала в вагоне-ресторане, ко мне подсел парень. Вел себя подозрительно, какие-то странные вещи рассказывал. А на следующий день в мою квартиру постучали — на пороге стоял тот самый парень, но не один, а с маленьким потрепанным медвежонком в руках. Этого медвежонка я сразу узнала, а вместе с ним и свою первую детсадовскую любовь, которая стала настоящей. © Карамель / VK
- Нам было по 13 лет, оба из неблагополучных семей. Родителям не нравилось, что мы встречаемся, и они что только ни делали, чтобы нас разлучить. И вот однажды мне сообщили, что девушка уезжает жить к тете в другой город. За час до отъезда! Мы еле успели попрощаться. Она оставила номер телефона, но потом тетя сменила его. Я потратил годы на то, чтобы найти ее в интернете. Еле нашел. Мы встречались 3 месяца и потеряли друг друга еще на 5 лет из-за личных проблем. Затем мы снова воссоединились, даже стали строить планы на будущее, а потом она сказала, что я всколыхнул ее детскую травму. Мол, лучше нам больше не видеться. © Zonerdrone / Reddit
- В 18 лет влюбилась в молодого художника. В первую минуту поняла — это надолго. Он стал моей первой любовью. Долго страдала по нему, наделала кучу ошибок в наших отношениях, призналась в любви первая, получила отказ с его стороны. При последнем нашем разговоре он сказал мне забыть его и идти своей дорогой. Я послушалась. Вскоре вышла замуж. Родила. Сейчас с момента нашей первой встречи с тем художником прошло 11 лет. Недавно узнала, где он, увидела фотографию. Он очень изменился. От того милого лица не осталось и следа. Постарел, полысел, но все равно села и расплакалась — не забыла. Так же бешено стучит сердце. Все так же люблю. А он про меня наверняка уже и забыл. © Подслушано / Ideer
«Мы с женой возле классного кабинета в 1979 году. Каждый раз, когда я смотрел на нее, я видел, как она похожа на мою любимую актрису»
- Мы встречались в старшей школе, но расстались после выпуска — просто не подходили друг другу. Расставание было тяжелым, я переехала после этого, мы долго не общались. Через 5 лет мама прислала коробку с моими вещами. Среди них была его тетрадка. Нашла парня в соцсетях, спросила, не хочет ли он забрать свою вещь. Мы снова стали общаться, и с тех пор дружим уже более 10 лет. © Forward_Ad6168 / Reddit
- Как-то по делам приехала в город, где выросла. Не была там лет 10. Встретилась со своей первой любовью. И мы вспомнили, что в юности закопали «капсулу времени». Поехали, раскопали. Нашли ящик с ценными для нас вещами, наклейками и кассетой. Оказалось, на ней были записаны наши мечты. О том, что будем вместе всегда. Но в реальной жизни он женат, трое детей, а у меня карьера. © Подслушано / Ideer
- Сегодня забирал документы из банка. Открываю папку, читаю, а документы пахнут женскими духами. Нежно так, ненавязчиво. И вот этот запах просто опрокинул меня в 1994 год. Я так ярко вспомнил девочку Аню, ее ресницы в инее — пушистые-пушистые! Прогулки, поцелуи. Трепет и восторг от первых прикосновений. Телефонные переговоры часами и письма, которые пахли так же нежно и ненавязчиво, как эти документы. И вот я, здоровый мужик, 2 метра ростом, сидел и глупо улыбался, глядя на бумаги, минут 30, иногда поднося их к лицу и втягивая воздух. © polyukhovich / Pikabu
«Моя подруга хотела фото со своей первой любовью, поэтому мы придумали план: она притворится, что я ее фоткаю, когда он будет проходить мимо. Это был успех!»
- С моей первой любовью как-то сидя на кухне вечером, представляли, что если вдруг расстанемся, то случайно встретимся в поезде спустя много лет. Я буду ехать на гастроли с оркестром, он со своей группой в тур. Разговоримся и все начнется по новой. Даже разыграли предстоящий диалог. Прошло 15 лет, я замужем, счастлива в браке, работаю в оркестре, как мечтала, он в другом городе, у него своя группа. Так какого же фига я об этом до сих пор помню? И почему так грустно. © Подслушано / Ideer
- Выросла я в селе. Моя первая любовь был очень практичным парнем, и я привыкла, что он дарил мне утюги и сковородки — и это в 16 лет! Но даже я обалдела, когда на день рождения он полдня мурыжил мне тайнами мозг, а вечером вдруг выдал «Дорогая, мои родители дарят нам пол-огорода!» Ну спасибо, низкий тебе поклон! Мне и так хватало семейного пастбища, дачи и бабушкиной фазенды! Разбежались. © «Подслушано» / Ideer
Думаю, такой практичный нашел себе жену подстать и они сейчас владеют собственной фермой)))
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- А мне удалось остаться друзьями с моей первой любовью. Мы до сих пор периодически тусуемся вместе, он мне как родной уже. 12 лет я люблю его как человека, но не испытываю романтических чувств. © MoonMuff / Reddit
- Она села напротив меня в начальной школе. А я был слишком стеснительным, так что мы практически не разговаривали друг с другом. 20 лет спустя я все еще помню все это. Я помню, как однажды она коснулась моей ноги, и я подумал, что она любит меня. Я очень смущался, но написал ей записку: «Ты мне очень нравишься». Она посмотрела на записку, потом на меня и сказала: «Это что такое? Это ты написал?» Я покраснел и выбежал из класса. Потом я избегал ее любой ценой. Несколько лет назад я встретил эту девочку, она напомнила мне об этом, и мы оба рассмеялись. Какими же детьми мы были... © Disturbedskill / Reddit
- Моей первой любовью была девушка, которую я встретил в летнем лагере. Нам тогда было по 13 лет. На следующее лето мы встретились там же и решили, что будем вместе до конца смены, а потом расстанемся, как пойдем в школу. Особенно запомнилась последняя дискотека. Мы танцевали вместе каждый медляк. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя прошло уже более 35 лет. © StuckInNov1999 / Reddit
- Во 2-м классе понравился мне мальчик Игорь. Попробовала я сделать первый шаг. Узнала, что у него дома есть кошка. Я не выношу кошек... Но решила ему нарисовать ее. Получилось офигенно: рисую-то я хорошо. Подложила на переменке этот рисунок с подписью «Игорю от Светы». Короче, когда все вернулись, я села наблюдать. Он нашел этот рисунок, посмотрел, прочитал подпись и... смял листок. Нужно ли говорить, что в эту же секунду вся моя любовь прошла, ибо оскорбилась я страшно. Еще бы! Я старалась, а он так ужасно поступил с моим подарком. Короче, я забила и больше симпатии не выказывала, но и зла уже не держала.
- В школьные годы нагрянула первая любовь. До встречи с ним я была неприступной отличницей, а потом по закону жанра голову снесло, не до учебы стало. К концу года узнала, что предмет моих воздыханий переезжает в другой город. 2 года меня не отпускало, скатилась по оценкам. И вдруг случайно через общих знакомых узнала, что он едет на зимних каникулах с семьей на горнолыжный курорт. Выяснила название отеля, город, каким-то чудом уговорила родителей на поездку. Увидела его после стольких месяцев, поймала удивленный и радостный взгляд. Теперь он, уже мой жених, свято верит, что все это ирония судьбы. Пусть так, но я-то знаю, что каждый сам творец своего счастья. © Подслушано / Ideer
- Моя первая любовь — моя жена. Мне было 16, когда мы познакомились, сейчас уже 33. Женаты 7 лет, все это время живем душа в душу. Даже не знаю, как было бы без нее. © Atari_Ferrari / Reddit
Вот еще несколько статей о воспоминаниях, от которых на душе становится тепло:
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