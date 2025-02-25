12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй
Истории
25 минут назад
Представьте: чемоданы упакованы, билеты готовы, и вы или ваши близкие собираетесь в рабочую поездку. Мы собрали истории, где командировки принесли в жизнь что-то новое — от курьезов и до маленьких побед.
- Я кадровичка. Один мужчина попросил не отправлять его в командировки. Жена после операции — ей трудно по дому работать. Коллеги стали насмехаться. Мол, пусть жена сама справляется, не хрустальная. А рядом стояли их жены и поддакивали. Я восхищена его ответом, он просто сказал: «Моя жена этого достойна!» Все замолчали.
- У нас с мужем трое детей (12 лет, 5 лет и 1 годик). Сегодня он улетел в командировку на 2 дня. Такие командировки у него случаются раз в полгода. Но каждый раз я безумно по нему скучаю, и мы без конца переписываемся и созваниваемся с ним. И каждый раз, когда он должен зайти домой, мое сердце колотится, как на первом свидании! И я знаю, что он никогда не возвращается с пустыми руками, и в очередной раз нас с дочками ждут сюрпризики от нашего папы. Мы с мужем очень друг друга любим и в наших животах, спустя столько лет, до сих пор летают бабочки! Я самая счастливая! © Карамель / VK
- Подруга была в командировке. Познакомилась в ресторане отеля с парнем. Сказал, что тоже по работе приехал. Две ночи провели вместе. Он ей кого-то напоминал, но она не могла понять, кого. А он лишь отшучивался, мол, бывает, потом вспомнишь. Когда приехала домой, увидела его по телевизору. Популярный актер, женат. © Подслушано / Ideer
- От работы меня отправили на конференцию, и поселили всех нас с соседями по комнате. Меня поселили с очень привлекательной женщиной. Просыпаюсь утром, захожу в ванную, а она там бреет ноги. Почувствовал себя неловко. © Richard Smith / Quora
- Спустя два года после нашего расставания бывший парень позвонил мне и попросил разбудить его в пять утра на следующий день: у него был ранний рейс из-за командировки. Я ответила, что не буду этого делать, поскольку мы уже давно не встречаемся, и ему следует приобрести будильник. Он проспал, опоздал на рейс и позже позвонил мне. Орал так, как будто я ему еще должна, обязана перед ним. А я заблокировала этого дундука везде и долго ржала с того, что он пропустил свой рейс. © Карамель / VK
- Меня отправили в командировку в соседний город на неделю. На третий день моя девушка позвонила и сказала, что она меня бросает. Она отключила телефон и удалила меня из всех социальных сетей. Когда я вернулся, ее подруга рассказала мне, что девушка увидела пост моей одноклассницы в социальной сети, где та отмечала свое присутствие на концерте какой-то группы в том же городе, куда поехал я. И девушка сделала вывод, что я ей изменяю с одноклассницей. Возможно, оно и к лучшему, не представляю, что бы было, если бы мы поженились. © Рабочие истории / VK
- Мужа отправили в командировку на месяц. Я трусиха, жить одна боюсь, поэтому позвала к себе подругу. Она как раз только институт закончила, все мечтала съехать от родителей. В общем, договорились, что денег с нее мне не надо, просто помощь по дому, пока я на работе. В итоге прошло 2 недели, кроме как лежать на диване в телефоне, она ничего не делает. Посуду мыть мы не любим, полы мыть сложно, пылесосить — у нее вечно голова болит, готовить мы вообще не умеем. Вчера попросила ее съехать. Дом за эти 2 недели превратился в свинарник, а я еще на мужа там что-то ворчала. Он за собой убирает и посуду моет, а эта... Слов нет. Обиделась на меня. © Рабочие истории / VK
- От работы отправили меня в командировку в Китай. Забронировал номер в красивом отеле. Там чудесный ремонт, но одна беда: низкие потолки. Мой рост — 193 см. Мылся я, согнувшись в три погибели. Про кровать лучше не спрашивайте.
- Остановилась в гостинице, на столик поставила фото мужа. Рядом жил брат, он часто забирал меня поужинать. Когда пришло время выселяться, за мной приехал муж. И горничная ему шепнула, что ко мне чужой мужик захаживал. Надо было видеть ее глаза, когда мой муженек поздоровался с моим братом, который тоже приехал меня проводить. Об этом я узнала только в машине, на полпути к дому. Но на сайте гостиницы отзыв я оставила. Официальные извинения получила. © Ольга Р / Dzen
- Был в командировке с коллегой. В отеле нам дали соседние номера. После ужина мы договорились, что тот, кто утром первым соберется, постучит в дверь другого. На следующее стучу в его номер. Мне открывает незнакомый лысый мужик. Я аж онемел, а он спокойно так: «Ты что, никогда раньше не видел меня без парика?» © Joe Homan / Quora
- Долгое время дружили с одной девочкой, очень многое пережили вместе. Тут у меня была командировка, о чем я сообщила подруге и пообещала привезти ей какой-нибудь гостинец. Вернулась и подарила ей фирменную шоколадку местного производства, но не заметила приклеенного ценника сзади. Она, увидев, что шоколадка стоит всего-то $ 2, швырнула мне ее и, скривив лицо, заявила: «Еще что-то дешевле не могла привезти? Позорище!» Наша дружба, оказывается, стоила $ 2. Выводы для себя сделала. © Подслушано / Ideer
- Соседка рассказывала, как ее муж уехал в командировку. Планировалось на неделю, вернулся через 2,5, еще и игнорил все ее сообщения. Приперся домой с новой татуировкой и пустыми карманами. Вам интересно, что за татуха? Так вот, имя другой женщины! Этот гений стал отпираться, что это имя его музы, в которой он нашел родственную душу. И тату набил, чтобы это его вдохновляло на новые проекты. Соседка уже вдохновилась — подает на развод. © Карамель / VK
Вот что у нас есть еще: «20 историй о том, как отпуск или командировка не всегда могут пройти гладко».
Комментарии
Уведомления
Прошу прощения, но это – какой-то памятник жертвам неизвестного матроса.
Вы, когда сочиняете, пожалуйста, старайтесь делать это хоть сколько-нибудь правдоподобно.
А то у вас и незнакомые разнополые люди в гостиничном номере, и жены сотрудников в отделе кадров, и чего только нет...
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