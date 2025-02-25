12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй

Прошу прощения, но это – какой-то памятник жертвам неизвестного матроса.



Вы, когда сочиняете, пожалуйста, старайтесь делать это хоть сколько-нибудь правдоподобно.



А то у вас и незнакомые разнополые люди в гостиничном номере, и жены сотрудников в отделе кадров, и чего только нет...