20 курьезных ситуаций из отпусков и командировок, от которых не застрахован ни один из нас
Любая поездка и смена привычной обстановки может стать серьезным испытанием на прочность. Недаром шутят, что после долгожданного отпуска нужна еще минимум неделя отдыха дома, чтобы прийти в себя от избытка впечатлений. Именно это и случилось с героями нашей статьи.
- Уехали как-то всей семьей отдыхать. И тут звонок: я топлю соседей. Пока родня с ключами не прибежала и стояк не перекрыла, залили мы 5 этажей внизу. Ладно хоть страховка была, она и покрыла претензии по ремонтам. Из-за чего потоп был? А это моя теща съездила к нам на дачу за ягодами и решила готовить варенье почему-то у нас на кухне. В это время было отключение воды и она забыла про полностью открытый кран с горячей водой. Вечером воду дали и все это полилось через край раковины на кухне. Сначала заполнило нашу четырехкомнатную квартиру, потом залило навесной потолок соседей, а затем поздно ночью пошло дальше. © user7254344 / Pikabu
- Сказал мне муж, что поедем на неделю отдохнуть. Посоветовал купальники взять, а куда едем — не сказал, улыбнулся хитро, мол, сюрприз. Я обрадовалась, думаю, в Турцию рванем или просто куда на море. Сижу, предвкушаю поездку. А муженек взял и потащил меня на турбазу на речку в получасе езды от города. © Подслушано / Ideer
- — Скажите, что еще в номере есть из мебели кроме кровати?
— Столб и стул.
— Вы хотели сказать «стол и стул»?
— Нет. © ***kot1980 / Pikabu
- Лет 20 назад ездили с родителями отдыхать. Поселились в пансионате с тараканами, без столовой и на отшибе. Я спокойно отнеслась к условиям и радовалась морю и солнцу. Только было немного грустно проходить мимо 5-звездочного отеля на берегу. А сегодня узнала, что тогда мы могли бы отдыхать в том крутом отеле, но папу накрыла ностальгия, потому что именно в этом пансионате он отдыхал в юности. Зараза, он еще и стоил больше, чем отель. © Подслушано / VK
- Мы с моим бывшим парнем забронировали поездку примерно за 4 месяца до даты выезда. Но расстались за 2 месяца до отпуска. А с нами собиралась ехать пара, с которой мы дружим. В общем, решили ничего не отменять, хотя отношения между нами были напряжены до предела. Администрация отеля напортачила, и нам дали номер с 1 большой кроватью вместо 2 раздельных. А все одиночные номера были заняты. Так что я застряла со своим суперэмоциональным бывшим. День и ночь мы спорили о том, почему мы не можем быть вместе. Излишне говорить, что мы испортили поездку нашим друзьям. © Unknown author / Reddit
- 2 года назад мы с парнем ездили отдыхать. Пришли в аквапарк. Встали в очередь на горку, парень стоял прямо передо мной. Засмотревшись на скатывающихся с горки людей, я обняла его и поцеловала между лопаток. Но через несколько секунд до меня дошло, что это был совершенно посторонний парень. Я отпустила покрасневшего парня и увидела удивленное лицо моего, который в этот момент подошел ко мне с надувным кругом для горки. © Подслушано / VK
- Приехал в командировку. Заселился в гостиницу: шикарный номер, огромная ванная комната с джакузи. Уже предвкушаю, как сейчас буду в ней балдеть. Тут раздается деликатный стук в дверь. Открываю — на пороге горничная, ставит передо мной 2 ведра с водой и говорит: «Это вам для туалета». Я в шоке: «В смысле „для туалета“?» Она: «Ну воды-то нет». Я, разочарованно: «А как же джакузи?» Она подбодрила: «А-а-а, ну если захотите помыться, вы позовите, я вам воду подогрею. Приятного отдыха». © Cherenok.Nesudbi / Pikabu
- Я прилетела в Польшу и села в автобус до Кракова. Вдруг замечаю, что люди заходят и смотрят на меня как-то странно. Ну, думаю, это все из-за футболки: она ярко-розовая, а все люди тут поголовно в черном или сером. В конце концов автобус заполнился и мы поехали. Я огляделась, и тут до меня дошло, что все остальные здесь знают друг друга. Оказалось, я села в автобус со студентами, которые ехали на экскурсию в Краков. Благо доехала. © Theycallmecrabclaws / Reddit
- Поехали отдыхать. Перед поездкой уточнили у хозяйки условия: есть ли кондиционер, стиралка и так далее. Приехали. Деревня деревней: туалет хоть не во дворе, но вода по расписанию. Ну ладно, остались. Пришло время стирки. Спрашиваем хозяйку, а та как заорет: «Стиралка, иди сюда!» И тут выходит девушка с большим баком, забрала у нас вещи и ушла в сторону реки. Постирала, кстати, очень хорошо. © P**Bear / Pikabu
- Моя мама однажды выронила кошелек, когда каталась на американских горках. Работникам пришлось остановить аттракцион примерно на час, пока его искали. Бедные люди, которые стояли в очереди на горку: им пришлось ждать еще дольше. В конце концов сотрудники нашли кошелек, а мы были встречены бурными аплодисментами от всех людей в очереди. © Doughyfreeeesh / Reddit
- Поехали с друзьями на природу. Палатки поставили, костер разожгли. Хорошо-о-о! Но на горизонте видны нехилые такие тучки. Я, вглядываясь в даль, авторитетно заявляю: «Стороной пройдет. Краем заденет». Через полчаса уже молнии сверкают ежеминутно, от раскатов грома, по ощущениям, земля вздрагивает, ливень стеной! Попрятались по палаткам. К утру распогодилось. Один из наших друзей выбирается из своей палатки, лениво потягиваясь, оглядывается: «Хорошо, что краем задело. Представляю себе, что в центре было!» © Udav.chika / Pikabu
- Ездили с мужем на машине отдыхать. Решили взять напрокат велосипеды, в залог муж оставил свои права. Покатались, права забрали, уехали домой. Спустя пару месяцев у мужа день рождения, дарю ему чехол для документов, куда он решил переложить свои права. И тут мы обратили внимание на фото: там красуется чужой бородатый мужик! Я, недолго думая, нахожу его в соцсетях, у мужика оказались права моего мужа, только до моего сообщения он был не в курсе ситуации. То есть оба мужика в свои документы не заглядывали. © Подслушано / VK
- Мама всегда заставляла меня и мою семью краснеть от того, что она вытворяет. Однажды в отпуске пошли в кино. В кинотеатре она напала на бедного кассира-подростка, потому что по пути мы попали в пробку и из-за этого опоздали на наш фильм. Она без конца спрашивала, почему такое плотное движение на дорогах, а парень ответил, что не знает ничего о ситуации на дороге, так как он вообще-то на работе. Мама начала угрожать, что нажалуется менеджеру, что кассир грубо общается с клиентами. Был даже момент, когда я и кассир посмотрели друг другу в глаза и между нами будто произошел мысленный диалог. Типа он мне: «Чувак, твоя мама сошла с ума». А я в ответ: «Я знаю... Извините...» © Thehealeroftri / Reddit
- Были в отпуске и взяли машину в аренду. Подъезжаем к отелю, паркуемся, и тут бац — наехали на какой-то куст. С утра посмотрели: поцарапали сильно. Быстро нашли магазин с красками для авто, подобрали нужную марку краски, и вуаля: были царапины — нет царапин! В конце отпуска счастливые и довольные едем сдавать машину и видим по реакции работника, что он ни черта не понимает. Говорит: «Машина вроде та, номер тот, но где царапины, которые на ней были?» Оказывается, мы закрасили царапины, которые на машине уже кто-то сделал до нас. Поржали, конечно. © Палата № 6 / VK
- В Эквадоре у жены украли сумку, где лежали 3 паспорта. В Африке я ехал автостопом в кузове грузовика и он слетел с трассы. В Марокко мой поезд сошел с рельсов. В Израиле мой друг упал с горы и его доставляли в больницу на вертолете. Но в каждом случае все обошлось. Путешествовать — это здорово! © Zomskii / Reddit
- Купила себе 3-дневный тур в Амстердам. В турагентстве сказали, что у них прекрасные номера в центре города. На самом деле ничего даже отдаленно похожего на это. «Номерами» оказалась лодка, пришвартованная в канале. Была середина зимы, и лодка не отапливалась. Канализационная система вышла из строя и протекла, так что в помещении воняло. Поблизости было негде купить еду, поэтому я провела большую часть времени голодной, лежа под одеялом. У меня не было ни сил, ни желания даже прогуляться по городу. © Ihopeyoulikeapples / Reddit
- Отдыхала как-то в Турции. Тогда был не сезон, поэтому все ходили в бассейн. Чтобы макияж не размазался, я не красила ресницы, а приклеивала накладные, очень длинные. Так вот, плыву и наблюдаю, как все парни смотрят на меня. Ну, думаю, почему бы и нет. Подмигиваю им в ответ и вдруг вижу, как по поверхности бассейна плывут мои ресницы с одного глаза. Больше не ходила в бассейн. © Палата № 6 / VK
- У меня что ни отпуск, то казус. В Альпах залезла с младенцем на гору, с которой мы даже теоретически не могли понять, как спускаться. В Черногории мы сели на коняшек, на которых седла с их рождения не лежало, при этом ездить не умели. В той же Черногории столкнулась в лесу нос к носу с гигантским черным бычарой, от неожиданности орали в голос оба. В Андалузии ужинала в полицейском участке, после того как его сотрудники увидели обгоревшую до помидорного цвета на солнце тетю и сочли за долг завести меня в тень, накормить, напоить и доставить в гостиницу... с мигалкой. А на Крите в забытом богом ущелье наглая коза отжала у меня булочки © Marina El Mapache / ADME
- У меня несколько лет назад папа забыл в поезде телефон. Хорошо, что его нашел проводник, и никто в карман не положил. В контактах телефона нашли меня, позвонили. Я помчалась в камеру хранения, радуясь, какие хорошие и добрые люди в этой пассажирской компании работают. Прибежала, а тут загвоздка: как вы докажете, что это телефон вашего папы? И я их понимаю, конечно. Вдруг вещь другому человеку отдадут, а к ним потом претензии. А у папы телефон простенький, даже фото нет, чтобы показать. В общем, доказывала наглядно: вот у меня в контактах написано «папа», я сейчас набираю. Видите, звонит этот телефон! А там что написано? Дочка Катя! Ну вот, это я. В общем, сжалились надо мной, отдали. © Екатерина / ADME
- Мои знакомые уехали в отпуск, а дома осталась включенная морозильная камера, забитая мясом. Зашедшая теща решила, чтобы зря не тратилось электричество, вырубить автоматы. По приезду с отпуска знакомых ждал сюрприз. Морозилку выкидывали, обмотав скотчем, чтобы не открылась. © plokhish134 / Pikabu
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Комментарии
Автoр Юлия, Вы из Прoстоквашино нам пишeте? А то не oчень понятно Вaше вступлeние, где Вы гoворите, что персoнажи подбoрки это те, кoму пoсле отпускa нужна еще минимум неделя отдыхa домa, чтобы прийти в сeбя от избыткa впeчатлений, a в пoдборке истoрии о тoм, как кто-то жил в убoгом пaнсионате по причине нoстальгии oтца, кoгда рядом были хорoшие отели, и дeвушка, чья мaть всeгда застaвляет ее крaснеть. Бoги, ну серьезнo! Вся рабoта это покoпаться в трeш-пaбликах типa мaмдаринок и прoчих пoдслушано, и всeго-то нaписать паpу стрoк вступлeния, так и то не в сoстоянии спрaвиться.
Пoлнo брeдoвых иcтoрий. Приз за сaмый бpeд берeт та, где aвтop поceлился в цeнтрe Амстeрa, и тaм ему нeгде было купить eду, пoэтoму он лeжал все дни под oдеялом. Если это не врaньe, то aвтoр дe/бил.