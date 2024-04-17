Вот честно - не понимаю: у каждого в кармане телефон, а то и не один.
Там фоточки, таблички калорий, счетчики шагов, еще стописят всяких нужных аппликаций.
Вместе с тем приложение "Переводчик" не только переведет вашу просьбу на любой из доступных языков, но еще и скажет ее с правильным произношением)
Но нет, зачем? Будут постить истории из серии "михаил калинин у-у-у-у-у-у, цигель, цигель, ай-лю-лю!"
20+ курьезных историй, причиной которых стал языковой барьер
Во время заграничного отпуска или командировки многие сталкиваются с проблемой языкового барьера. Приходится подключать все доступные средства коммуникации, от жестов до мимики, чтобы наладить контакт с человеком из другой страны. Вот только это не всегда помогает, что на собственном опыте и прочувствовали герои нашей статьи.
- Я в школе и институте немецкий учила. Поэтому, когда в моем номере в отеле сантехник всю ночь компостировал мне мозги странными звуками, я позвонила на ресепшен и жалобно выдала: «Our pipes у-у-у-у-у!» («Наши трубы у-у-у-у-у»). Ничего, прислали мастера, все починили. © ФьюАлка / ADME
- Мама рассказывала, как в молодости работала на стройке, и там были откуда-то немцы. Вот они подходят к ним и говорят: «У вас есть бИдера?» Мама решила, что это фамилию они называют. Отвечает: «У нас таких нет!» Немцы странно на нее посмотрели, пошли в соседнее помещение и вышли оттуда с ведрами! Маме так стыдно стало. Ведра на виду стояли. Они, наверное, решили, что она жадная и не захотела их отдавать. © Инесса Федоровна / ADME
- Была в Доминикане. Зашла в аптеку за жаропонижающим. Что я там только не говорила, как только не показывала озноб и плохое самочувствие — аптекарь разводил руками. В полном отчаянии произношу: «Парацетамол, чтоб тебя!» И тут он радостно: «Парацетамол! Си!» Я обалдела. © ramzesz87 / Pikabu
Вот честно - не понимаю: у каждого в кармане телефон, а то и не один.
- В экспедицию вместе с нашими поехал геолог из Франции. Почти в самом начале они нашли много шампиньонов. Собрали, вкусно приготовили. После этого француз каждый день стал просить нашего человека показать ему шантильоны. Наш отвечал, что сегодня их не нашел. Так продолжалось несколько дней, пока француз не разозлился и не накричал на него, мол, тот полные рюкзаки таскает, а от него скрывает, хотя они вместе работают. Оказалось, «шантильон» по-французски — это геологический образец, проба минералов. © юрий с. / Dzen
- Из села, где в совхозе-техникуме училась студентка из Нигерии, привезли ее в другое село в больницу, где медсестрой работала моя мама (она и рассказала эту историю после беспокойного дежурства). И вот эта студентка, получавшая особое питание как иностранка, вдруг стала требовать корову, очень настойчиво требовать, вплоть до того, что отказывалась вообще есть. Весь медперсонал стоял на ушах, пытаясь угодить капризной дамочке. Даже завотделением из дома тащила всякую снедь. Но все было не то. Оказывается, студенточка хотела всего лишь говядину! © Наталья Заховаева / Dzen
- Работала я официанткой в «Интуристе». Английский знаю со школы, а немецкий уже на работе слегка выучила. Обслуживаю группу немцев. Немка просит «айсес васер». Приношу воду со льдом, быстро ухожу (мало времени). На следующий день ситуация повторяется. Приношу воду, разворачиваюсь, но немка успевает поймать меня за руку и с ударением произносит: «Хайсес васер». Спрашиваю у коллег, что это значит, а оказывается, это кипяток!
А еще такое было: коллега принял заказ у финна, тот просил «курку». Официант решил, что это цыпленок табака. Финн через 10 минут пытается спросить, мол, где его «курку». Официант успокаивает: «Сейчас будет». Через полчаса вынес цыпленка, финн съел, но оказалось, что «курку» — это огурцы. © Vera Fomenko / Dzen
- Приехала в гости из Германии сестрица двоюродная. По-нашему она говорить и понимать может, но какие-то простые фразы, слова выговаривает не очень хорошо. Лет 20 ей уже было тогда. Пообщалась она с моей матушкой, приходит задумчивая. Спрашивает: «Что такое „учбеки“?» Я начинаю рассказывать про узбеков, что это такая национальность, про Узбекистан. Сестра хмурится и спрашивает: «Почему твоя мама каждый день у меня спрашивает, как мои узбеки?» Люди, я ржала и каталась по полу от смеха, У моей мамы любимый вопрос — «Как твои успехи?». © наталья н. / Dzen
- Коллега с мужем поехали в Черногорию. Сняли жилье у моря. Муж пошел на пляж, жена осталась дома готовить обед. Ждет мужа час, другой, третий — его нет. Она в панике подняла на уши весь городок. Хозяин квартиры с друзьями уже начал патрулировать берег на катерах — думали, может, утонул. Везде расклеили объявления о пропаже. А оказалось, что этот муж (рассеянный профессор лет 70 с лишним), идя с пляжа, пропустил поворот и спрашивал у местных, как пройти. Они все отвечали: «Право, право». Он и поворачивал направо. 5 часов гулял. А оказалось, «право» — это на местном «прямо». Его кто-то из соотечественников в итоге домой привел. © Лиса Алиса / Dzen
- Английский немного знаю, но как будет «медуза», забыла. А они, собственно, меня и ужалили в Таиланде. Пошли мы по аптекам. Я вообще была уверена, что «медуза» и на английском «медуза». Конечно, тайцы не понимали, что я хочу, пока не нарисовала медузу им. Вот они надо мной угорали! Зато эту «джеллифиш» я запомнила навсегда! © 2903 / Pikabu
- У меня подруга 30 лет назад вышла замуж за японца. Остановились они у нас с мужем после свадьбы. Готовимся ко сну, выдала им все постельные принадлежности, но на подушках перьевых молодой муж подвис. Спрашивает: «А что там такое мягкое и уютное внутри?» Мы полчаса думали, как объяснить. Вроде и английский, и японский, и другие языки знаем хорошо, но в итоге сказали, что это волосы курицы. До сих пор ржем при встречах над этим случаем. © Ольга Т. / Dzen
- Коллега была в Австрии в турпоездке, сильно потратилась. В последний день перед вылетом зашла в кафе, а в меню не было фото блюд, только названия. Языка она не знала, поэтому тыкнула пальцем в то, что было недорого. В итоге приносят ей огромную тарелку макарон с сыром. Официант улыбается и спрашивает: «Мадам — итальяно?» На что коллега отвечает: «Нет, мадам — дура, которая языка не знает». Официант ничего не понял, а вот соседний столик ржал знатно. © Игорь Сидоренко / Dzen
- Детям было лет 14–15, прилетели в Америку на соревнования. Их встречал переводчик. Когда сели в автобус, ребята начали дурачиться. Кто-то кого-то назвал тупицей. Слово за слово — началось: «Сам тупица!», «Он тупица!». Переводчик начал срочно куда-то звонить. Когда они приехали в отель, их ждало 40 пицц — каждому по две. © Василёк / Dzen
- Первый раз в жизни поехали с женой за границу, в Италию. Жена в иностранных языках ни бельмеса. Я полгода готовился, изучал числа, частые фразы на итальянском. Прилетаем в Пизу. Получили багаж, выходим, и тут таможенник вылетает и выдает какую-то речь, из которой я понимаю только «бон джорно». Я в ступоре, а жена с ходу говорит: «Туризм». Таможенник поулыбался, еще что-то пролепетал и выпустил нас. Я спрашиваю:
— А как ты догадалась, о чем он нас спрашивает?
— Ну что он может спросить, кроме: «Цель вашего прибытия?»
— Логично. А как ты догадалась, что надо говорить «туризм»?
— Ой, ну туризм — он везде туризм. © Spacewatcher / Dzen
- Всякие бывают приколы с языками. Мой сын после того, как жил у нас в Греции, поехал работать в Италию. Начал учить итальянский, но однажды немного запутался, на каком языке надо говорить. А было так: пришел он в магазин, чтобы купить рыбу. Он у нас парень высокий, кудрявый, блондин с голубыми глазами, все девушки итальянские от него в восторге! Вот и девушка в рыбном отделе стала строить ему глазки, а он от смущения забыл, на каком языке надо спросить: «Сколько стоит?» — и спросил на греческом: «Посо кани?» Девушка в ужасе на него посмотрела. Тут подходит к нему друг, смеется и говорит: «Знаешь что ты спросил? „Можно собаку?“» © МТтт Таб / Dzen
- Рассказывала своей подруге из Польши, что у меня обнаружилась аллергия на перья. Говорили на польском, а я не знала слово «перья» и сказала проще: «Одежда курицы». Отлично поняли друг друга. © Подслушано / VK
- В супермаркете в Таиланде не нашла тампонов. Показываю один тампон на кассе, чтобы было понятно. Сотрудница протягивает мне пальчиковые батарейки. Я ржу. Тут и до нее доходит, она смеется, ведет меня к другому стенду и тычет пальцем в памперсы! © kyklya / Pikabu
- Муж-болгарин попросил:
— Хочу печенье!
Купила, поставила на стол к чаю, приготовила что-то. Он ест, говорит:
— Печенье хочу!
— Так вот же оно!
— Не-е, не это. Печенье!
Печень, оказывается, просил приготовить. © СаРа / Dzen
- Bчepa кypьep пpивез мне тoлькo пoлoвинy зaкaзa, втopyю зaбыл в мaшинe. Я oбpaтилcя в пoддepжкy. Чepeз чac этoт кypьep пpиeзжaeт, нaчинaeт извинятьcя. Наш язык — нe eгo poднoй. Я oтвeчaю:
— Ничeгo cтpaшнoгo, бывaeт.
Oн oбращaeтcя ко мне нa «вы». Ho, видaть, oчeнь cильнo xoтeл извинитьcя, поэтому выдaл:
— Извинитe, бpaтaн. © Just Story / VK
- Отдыхали с мужем в отеле в Турции. Лежим на шикарных лежаках, балдеем. Подходит к нам пожилой немец и начинает очень возмущенно говорить, дергая мужа за полотенце: «Майне плаце цап-царап!» Мы не понимаем. Тут к немцу подлетает его жена и начинает ругаться, мол, это не наше, и жестами показывает в сторону соседних лежаков. Старик отцепляется от полотенца мужа, видит, что на соседних двух лежаках лежат их полотенца, и по-немецки смущенно извиняется. Все оставшиеся дни отпуска этот немец, встречая нас взглядом на территории отеля, сначала кричал: «Майне плаце цап-царап!», а потом приветственно махал рукой. © Foxinbush / Pikabu
- Мой муж-добряк, увидев на лестнице девушку, помогавшую подниматься слабому дедушке, мигом втащил того наверх под благодарные бормотания его спутницы. А вот если бы он лучше знал немецкий, услышал бы, что помощь им не нужна и это были такие специальные упражнения для деда. © vie_fastueuse / Twitter
- У меня был парень из Боснии. Один раз я накричала на него и он пропал на 3 дня. Потом появляется. Спрашивает: «Знаешь, почему я не приходил? Я был поносный!» Мне стало как-то неудобно от такой откровенности. Ну, думаю, наверное, я ему так близка, что он мне такие подробности рассказывает. А оказалось, что «понос» на его языке — это вообще-то не диарея, а гордость. Он не приходил, потому что гордость свою показывал! © EleKol / Dzen
- Были с сыном в Турции. В бассейне у него немецкий мальчик стал отнимать надувной матрас. Я в школе учил язык, поэтому напряг память и говорю: «Это наше, мы его купили». Парень странно посмотрел и уплыл. И его папа тоже. Оказывается, я сообщил, что матрас мы продаем. © iikor / Pikabu
- Я беременная пошла анализы сдавать в немецкой больничке. Пришла и говорю медсестре, что мне надо. А она на меня вылупилась и странно смотрит. И тут до меня резко дошло, что я пытаюсь сдать не кровь, а цветы. Не blut, а blumen. Не знаю, что в моем «беременном» мозгу переклинило, но медсестра выпала в осадок. © Ninja.Samurai / Pikabu
- Как-то в торговом центре на фудкорте стоим у прилавка с молодой индийской парой. Там куча блюд, все понятно, кассир худо-бедно объясняется по-английски. Дошли до полбы с грибами, и тут у всех затык. И мне приспичило помочь. А слово «полба», ясен пень, по-английски знать не знаю. Хотела сказать, что полба — предок пшеницы, но слово «предок» тоже вылетело из головы. И вот стоим, индийцы на меня пялятся, кассир пялится, а я стою и с умным видом объясняю, что полба — это дедушка пшеницы, потушенный с грибами и луком. © Изяслав в ярости / ADME
Бывает, что понять друг друга не могут даже люди, говорящие на одном языке. У нас как раз есть несколько статей на эту тему:
Комментарии
Когда я ездила в другие страны, языка которых не знала, то брала с собой и везде таскала словарь. Я мегалох?