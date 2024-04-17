20+ курьезных историй, причиной которых стал языковой барьер

Вот честно - не понимаю: у каждого в кармане телефон, а то и не один.

Там фоточки, таблички калорий, счетчики шагов, еще стописят всяких нужных аппликаций.

Вместе с тем приложение "Переводчик" не только переведет вашу просьбу на любой из доступных языков, но еще и скажет ее с правильным произношением)

Но нет, зачем? Будут постить истории из серии "михаил калинин у-у-у-у-у-у, цигель, цигель, ай-лю-лю!"