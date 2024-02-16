15+ детей, которые как ляпнут что-то, так все вокруг в слезы

Семья
3 минуты назад

Многие родители порой сгибаются пополам от хохота после очередной реплики их чада. А некоторые даже заводят специальную тетрадочку для детских перлов, чтобы потом через много лет перечитывать всей семьей. Ведь кое-какие фразы, которые регулярно выдают нам подрастающие сыновья и дочки, даже нарочно не выдумаешь.

  • До сих пор вспоминаю, как моя старшая дочь примерно в полтора или два года вгрызлась в какой-то неопознанный предмет. Кричу: «Что у тебя во рту?!» Она пристально смотрит мне в глаза и отвечает: «Зубы». © Tough_**tty10 / Reddit
  • Дочь — интроверт. Узнала я об этом, когда ей было года 4. Мы были на пляже, она задумчиво лепила свои замки из песка, а рядом сидела девочка того же возраста и всячески пыталась подружиться. Минут через 20 дочка встала, деловито ополоснула руку и, приложив ее ко рту девочки, сказала: «Я устала от тебя, на сегодня хватит». © Hrustaleva__ / Twitter
  • Ехала на работу. Рядом со мной карапуз лет трех говорит: «Сам хочу купить билетик». Мама дает ему купюру для кондуктора. Тут оживляется бабка с соседнего сиденья: «Деньги же грязные! Что вы делаете?!» А малыш надул губешки и на весь автобус с чувством выдал: «Баба глупая!» Мать залилась краской и сказала, что так говорить нельзя. Зато бабулька остаток пути молча смотрела в окошко. © L.Bernadotte / Pikabu
  • Недавно вспоминали с дочкой, как она в 2,5 года визжала на улице: «Возьми на руки!» Навстречу шел сердобольный дядечка и искренне так сказал мне, нагруженной тяжелыми пакетами под завязку: «Ну возьми, жалко что ли?» Я промолчала, а вот дочь моя развернулась, утерла сопли и слезы и сообщила: «Тебя никто не спрашивал!» Жалко на дядечку было смотреть — аж усы обвисли. © Подслушано / Ideer
  • Мама рассказывала, что я выдала в 4 года. Сижу в песочнице, приходит девочка представляется Мариной. Я поднимаю голову, смотрю на маму и говорю: «Какое смешное имя. Пошли домой я наигралась». В садик я пошла в 5 лет и моим единственным развлечением стал деревянный конструктор. Дети были не особо интересны. © MotherofFox1 / Twitter
  • Каждое утро мой двухлетний ребенок смотрит в окно и сообщает нам прогноз погоды. Есть всего два варианта: «хороший день» и «плохой день». В последние несколько недель наш синоптик был не в духе, поэтому мы с нетерпением ждем более оптимистичный прогноз. © dipdapflipflap / Reddit
  • Работаю в школе. Даю детям задание нарисовать музыку. И тут подходит девочка и застенчиво говорит мне на ушко:
    — У меня этого нет.
    — Карандаша? Ручки?
    — Не-а. У меня нет фантазии. © HamsterHamsy / Pikabu
  • Когда я выхожу из туалета, сын дает мне пять и говорит: «Молодец!» Ощущение, что это не я его сейчас приучаю к горшку, а он меня. © princessmud / Reddit
  • — Здравствуйте, тетя, мне надо лимонад «Лесные ягоды», но не колючий.
    — Не колючий?
    — Да, чтобы я его пил, а он не кололся.
    — Негазированный?
    — Да. © kapyccha / Twitter
  • Остались с дочкой ночевать у сестры, она пошла детей спать укладывать — мою и своих двоих. Ее долго не было. Я зашла в комнату в то время, как сестра «ангельским», по ее мнению, голосом пела детям колыбельную. Но малыши не спали. Я подошла к дочке и спросила: «Не можешь уснуть?» А она усталым голосом прошептала: «Тетя Юля не замолкает, спать не дает». © kalmarkpivu / Pikabu
  • Еду в автобусе, рядом сидят дедушка с внучкой лет четырех и ведут диалог.
    — Деда, а когда я пойду в школу?
    — Когда закончишь садик, тогда и пойдешь.
    — Но я хочу в школу сейчас!
    — Ну какая тебе школа? Ты в садике плохие оценки получаешь, не учишься, тебя так в школу не возьмут. Не будешь учиться, будешь всю жизнь работать дворником.
    — В школе? © bigkalyuzha / Pikabu
  • Мой шестилетний ребенок обожает все, что связано с кошками, и мы часто сморим образовательные программы о них. Теперь она иногда называет наших кошек «домашними короткошерстными» и «домашними длинношерстными». А когда ей подарили на Рождество плюшевых зверушек, она воскликнула: «Это сиамская, а это черная домашняя короткошерстная кошка!» Потом она решила, что еще одна из ее мягких игрушек — шотландская вислоухая, потому что ее уши немного вывернуты вперед. © Pheeline / Reddit
  • Сидим за столом с родней. Теща говорит моей 7-летней дочке, что та вырастет, нарожает детишек и будет у нее смысл жизни. Малая тяжело вздыхает: «Дети — не смысл жизни». Наступает тишина. Бабушка смеется: «А что тогда?», а внучка сообщает: «Смысла жизни нет». Все молча переглядываются, жена почему-то смотрит на меня, я пожимаю плечами, но уже понимаю, от кого она этого набралась. Все бубнят: «Что это такое, где ты это услышала, ты еще маленькая». Дочурка драматично закатывает глаза, залпом выпивает свой компот и уходит, хлопнув дверью. Ну а что я? Я предупреждал: не надо оставлять ребенка с моей младшей сестрой. © Подслушано / Ideer
  • Шли как-то с детьми из детского сада. Дочери 6 лет, сыну 4 года. Обсуждали, кто что хочет на Новый год. Денег у нас достаточно, но лишних особо нет. Сын, витая в облаках, заказывал себе всего и побольше — конструктор, железную дорогу. И тут дочь не выдержала и в сердцах выдала: «Да хватит уже! У родителей ипотека». © Подслушано / Ideer
  • Рассказала в школе детям, что очистки от овощей и фруктов — это не совсем мусор, они могут хорошо влиять на почву. Идем потом домой по пути с учениками. Одна девочка открывает банан и выбрасывает кожуру в мусорку. Другая достает оттуда эту кожуру и бросает на землю с возмущенным возгласом: «Ты что! Это же для почвы!» © HamsterHamsy / Pikabu
  • Ребенок приносит мне миску с крышкой и скулит: «Э-э-э-э». Я спрашиваю, в чем проблема — посудина и так уже полуоткрыта. Он снова: «М-м-м». Говорю: «Тебе 7 лет, используй слова, чтобы о чем-то спросить». И тут мой муж кряхтит на диване с больной спиной. Просто издает звуки, как сын до этого. Старший десятилетний ребенок смотрит на него и выдает: «Тебе 32 года, говори словами». Ржу не могу. © Hopieg / Reddit
  • Семилетняя дочь и девятилетний сын играют с бабушкой в «Монополию». Разгар игры, бабуля почти без денег, а сын сидит на банке. И тут у бабушки крик души: «Я же пенсионерка, даже в игре денег нет!» Сын не выдерживает: «Держи сто тысяч, у банка тоже сердце имеется». © Подслушано / Ideer
  • Идем вчера с сыном домой
    — Это был мой самый лучший день в жизни!
    — Ты вчера так же говорил.
    — Вчера тоже был лучший!
    — А позавчера?
    — Да!
    — Получается, что у тебя классная жизнь?
    Задумывается:
    — Получается, что и правда так. Я сейчас заплачу от радости.
    Идет дальше и плачет. © YaNikoga / Twitter

Забавные малыши с годами превращаются в самостоятельных и уверенных в себе взрослых. Но мамы и папы иногда не могут этого принять. Вот целая подборка историй о непростых отношениях с родителями, которые так и не поняли, что их дети уже выросли.

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