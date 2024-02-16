15+ детей, которые как ляпнут что-то, так все вокруг в слезы

Многие родители порой сгибаются пополам от хохота после очередной реплики их чада. А некоторые даже заводят специальную тетрадочку для детских перлов, чтобы потом через много лет перечитывать всей семьей. Ведь кое-какие фразы, которые регулярно выдают нам подрастающие сыновья и дочки, даже нарочно не выдумаешь.

Забавные малыши с годами превращаются в самостоятельных и уверенных в себе взрослых. Но мамы и папы иногда не могут этого принять. Вот целая подборка историй о непростых отношениях с родителями, которые так и не поняли, что их дети уже выросли.