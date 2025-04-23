16 человек просто хотели позаниматься в тренажерке, как вдруг влипли в историю

Вряд ли многие из нас отправляются в спортзал, надеясь повстречать там донельзя комичных персонажей или самим стать участником курьезных ситуаций. Но у Вселенной на наши стремления быть в форме часто оказываются свои планы. У пользователей интернета, например, нашлась куча фееричных историй из спортзала: кто-то умудряется отдохнуть, пока другие потеют, а кто-то узнал, что в сауне может быть весьма странный дресс-код.