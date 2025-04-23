16 человек просто хотели позаниматься в тренажерке, как вдруг влипли в историю
Вряд ли многие из нас отправляются в спортзал, надеясь повстречать там донельзя комичных персонажей или самим стать участником курьезных ситуаций. Но у Вселенной на наши стремления быть в форме часто оказываются свои планы. У пользователей интернета, например, нашлась куча фееричных историй из спортзала: кто-то умудряется отдохнуть, пока другие потеют, а кто-то узнал, что в сауне может быть весьма странный дресс-код.
- Работаю тренером в тренажерном зале. Приходит ко мне большой парень, килограмм 120, говорит: «Хочу похудеть». Я ему: «Не вопрос». А он: «Но я не один!» Думаю: ну и отлично. А этот парень берет рюкзак и достает оттуда кота! Тоже большого. Говорит: «Это Валерчик, мы с ним максимально настроены похудеть. Вы нам поможете?» Так я начал заниматься с двумя большими ребятами – парнем и его котом. © Палата №6 / VK
- Накачался я, значит, на плюс 17 кг за последние полгода. И все это время ходил в тренажерку в одних и тех же шортах. И вот недавно я присел со штангой, а эти самые шорты взяли и разорвались прямо посередине, выставил напоказ мои фиолетовые трусы. Сначала мне было дико стыдно, а сейчас просто ржу. © thatloose / Reddit
- Тренажерка, в которой я занимаюсь, находится на минус первом этаже, весь свет искусственный. Вчера в очередной раз он вырубился.Тишина, и тут спустя несколько секунд загорается чей-то фонарик на мобилке. С задорным возгласом "Пофиг, тянем!" начинают звенеть блины на штанге. © Подслушано / Ideer
- Недавно открыли напротив моего дома новый фитнес-клуб, ну я и пошел опробовать. Чтобы попасть туда, надо подняться на 3-й этаж, причем только по лестнице. И вот я захожу и сразу же за мной мужчина, прямо скажем, нехудой. Был он налегке, то есть ни сумки, ни пакета, ничего. Ну я подумал, что идет абонемент покупать. Мои догадки подтвердились, фраза была эпична: «Ну блин, тут еще и по лестнице подниматься надо». Развернулся и ушел. © bazil371 / Pikabu
- Занимаюсь в тренажерке. Подходит ко мне какой-то мужик-бодибилдер и говорит, что ему не нравится, как я дышу, мол, его это отвлекает. Я такой: «Понятия не имею, о чем ты говоришь», а он: «Конечно, ведь ты не слышишь себя в наушниках!» И это при том, что мы занимались с ним в разных концах зала! Потом он буркнул: «Не дыши так рядом со мной!» и ушел. Что это было? © srakken / Reddit
- Одна знакомая, узнав, что я в фитнес-клубе чаще всего хожу в бассейн, спросила:
— Да ладно? И как ты там раздеваешься?
— В смысле?
— Ну купальник у тебя какой?
— Обычный спортивный.
— И спина открыта?
— Ну да.
— Ой, ты так парня не подцепишь! Они как посмотрят на твои татуировки, так сразу подумают, что ты ветреная какая-то.
Л — логика, причем тут «прекрасно» все. Видимо, многие реально считают, что единственная цель похода на фитнес или в бассейн — подцепить парня. © Anastomus / ADME
- Моя гламурная знакомая посещает дорогущий спортзал с бассейнами, групповыми занятиями, тренажерами, которые сами разговаривают. Я ее спрашиваю:
— А что тебе больше всего там нравится?"
— Outdoor training run.
— Это как?
— Это когда нас собирает тренер и мы бегаем по соседнему парку вокруг озер. © Kaban4ick / Pikabu
- Парень, сидящий на скамейке рядом со мной, настолько одурел после своего подхода, что схватил мой напиток и начал здоровенными глотками его осушать. Ему потребовалась время, чтобы понять, что это не его бутылка, а потом он просто посмотрел на меня самым извиняющимся взглядом. Он все еще был так запыхавшимся, что я просто рассмеялся и сказал: «Все хорошо, братан». © NShadows_ / Reddit
- Узнала, что такое стыд. На индивидуальном занятии с тренером во время приседа порвались на попе шорты... И молодой красивый парень с очаровательной улыбкой выдал: «Вот видите, растет как на дрожжах!» Надолго, наверное, он меня запомнил. © Подслушано / VK
- Долго работал тренером по боксу в одном спортивном клубе. Был среди нас тренер, который флиртовал чуть ли не со всеми посетительницами-ровесницами. Девушкам, естественно, было приятно его внимание: хорош собой, высокий, с глубоким голосом и вообще джентльмен. А то, что у него была девушка, причем достаточно ревнивая, самого парня не смущало. И вот в один день прихожу на работу, а в зале стоят крики. Оказалось, что знакомая его девушки начала ходить в этот же клуб, увидела, как он заигрывает с посетительницами, и, конечно, рассказала все его даме. Та прибежала, устроила истерику посреди чужой тренировки, выясняла с ним отношения полчаса, а потом удалилась. С того дня он больше ни разу не кинул ни одного комплимента девушкам, а «случайные» нежные касания сошли на «нет». © Подслушано / VK
- Когда я последний раз был в спортзале, видел чувака, который бегал по дорожке в классических брюках, туфлях и галстуке. Как будто он забыл принести в офис сменную одежду для спортзала, но решил не отменять тренировку. © QueenOona / Reddit
Таких истеричек лучше избегать. И истериков. Тем более если ты по жизни любишь поиграцца
- Оставила сапоги в спортзале под скамейкой. И вот захожу в раздевалку после тренировки, а там какая-то мадам меряет мои сапоги! Поняв, что я их владелица, эта мадама даже не почесалась разуться и непринужденно говорит: «Ой, а я такие же через интернет заказать хотела». © Подслушано / Ideer
- Работаю в фитнес-клубе. Заметили женщину, которая приходит в клуб по утрам, не раздеваясь, прямо в шубе, идет мимо рецепции сразу в зону бассейна. Там снимает шубу, ложится на шезлонг, накрывается этой самой шубой и дрыхнет. Через 2 часа встает и идет обратно. Подошла охрана к ней, чтобы выяснить, что происходит. Оказывается, она член клуба, муж купил ей карту в подарок и заставляет заниматься. Поднимает по утрам и привозит в клуб. А через 2 часа забирает. Вот она и делает вид, что занимается. © Подслушано / Ideer
- Какая-то женщина шаталась в раздевалке в одном нижнем белье. За час она так и не вышла оттуда. Как я поняла, она пришла сделать селфи. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Занимаюсь в спортзале. Смотрю, парень очень похож на моего старого знакомого. Ну, думаю, сейчас поздороваюсь. Он идет навстречу, я здороваюсь, он подходит на расстояние вытянутой руки, и тут я понимаю, что это не мой знакомый вовсе, а совсем другой человек. Не растерялась, ведь не первый раз в такую ситуацию попадаю. Сижу, улыбаюсь, а он начинает со мной разговаривать, будто мы 1 000 лет знакомы. Думаю, вдруг он меня знает. Решила признаться в своем недуге, говорю, мол, так и так, я слепошара, каких свет не видывал, прости... Но тут слышу в ответ:
— Так ты не Лена?
Я застыла в растерянности.
— Э-э-э, нет, ха-ха.
— Блин, я все это время думал, что ты Лена из налоговой. Кстати, у меня тоже со зрением плохо.
Кажется, я нашла свою судьбу. © Подслушано / Ideer
- Как-то я зашел в сауну спортзала, и там сидели несколько парней, облаченные в спортивную одежду и кроссовки. Так они косо посмотрели на меня из-за того, что на мне были лишь полотенце и шлепанцы. В сауне. © hoopsandpancakes / Reddit
Курьезные истории могут приключиться не только в спортзале, но и где угодно. И вот подборка статей как раз об этом:
Комментарии
Была же где-то в сети байка:
"Предлагаем предотпускной абонемент в спортзал - два подхода к снарядам и пять селфи у тренажеров" 😄