18 визитов к врачу, про которые впору слагать легенды
Редкий человек назовет поход к врачу приятным событием. Но иногда в больницах случаются такие истории, что потом еще месяц можно в кино не ходить, настолько лихие сюжеты там закручиваются.
- Когда мне было 12, у меня был разговор с новым психиатром. Он:
— Дети когда-нибудь подшучивали над тобой?
— Иногда.
— Из-за твоего носа?
— Нет.
Именно так я узнал, что у меня большой нос. И с тех пор мир не дает мне об этом забыть. © GrizzlamicBearrorism / Reddit
- Болело у мамы ухо. Долго, капли не помогали. Надо было к отоларингологу, но у нас запись только после направления от семейного врача. Мама разозлилась, плюнула и пошла в платную клинику. Короче, смотрит врач — что-то черное в ухе. Мама уже в ужасе, врач тоже в шоке, не видела такого... Оказалось, что там был вкладыш от наушника, просто в ухе застрял. Который она «потеряла», искала, и папа ей даже другой набор дал. Как это можно было не заметить — до сих пор загадка. © Anila / ADME
- Доктор вошел в кабинет очень быстро, с опущенной головой, и пошел прямо к раковине, чтобы вымыть руки. А пока был занят, выдал мне следующее: «У меня для тебя отличные новости. Ты беременна!». Потом обернулся, посмотрел на меня и добавил: «Блин. Не тот человек». Я 43-летний мужчина. © lifeless_clown / Reddit
- Когда дочь училась в школе, пришлось как-то вызвать участкового врача из детской поликлиники. Она дочь послушала, а потом спрашивает: «А сами как думаете, что у нее такое?» © О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
- Пришел в больницу, и вот какой диалог произошел. Врач:
— Ну и как вы сегодня?
— Я в порядке.
— Тогда почему вы здесь? © plsgibfood / Reddit
- Сестра легла на плановую операцию по удалению желчного. Уже в операционной, под простыней лежит. Пришли около десятка студентов, разговаривают, шутят, задают ей какие-то вопросы, суетятся, она себя неуютно чувствует. Проходит
10-15-20минут, она спрашивает: «Ребятишки, а из взрослых кто-нибудь будет?» © лариса пьяных / Dzen
- Мама — гинеколог со стажем. Пришла к ней на работу на плановый осмотр у коллеги, которая никогда меня не видела. Коллега долго нас сравнивала и причитала, что сходства-то вообще нет. Сажусь на кресло, врач смотрит на меня снизу, и вдруг как заорет: «О! А вот теперь вижу! Вылитая мама!» © Подслушано / Ideer
- Запись в обменной карте дочери: «Язык розовый, влажный. Живот на месте». И как заключительный аккорд, в конце записи о приеме: «Диагноз — амнезия»! Она пришла домой, расстроенная, чуть не плачет. Я читаю и начинаю ржать! Говорю ей, что проблем с памятью у нее не замечала. Пошли вместе обратно. Оказывается, что это терапевт так отожгла. Исправила в карте свои «перлы», да еще и обиделась. © Анна / Dzen
- Врач проверяла мою координацию. Она попросила меня дотронуться до носа после положения с вытянутыми руками. Я неправильно понял и дотронулся до ее носа. Как же она хохотала. © Low-Attitude8331 / Reddit
- Во время УЗИ сердца медсестра сказала мне: «У вас очень красивая аорта». Я спросил ее, что это значит, а она отвечает: «Это просто мило. Я не часто вижу красивые аорты». © MotleyCute / Reddit
- Делали лет 6-7 назад операцию на пятой точке. После операции, спустя несколько дней, пришлось зашивать под местным обезболивающим. Лежу кряхчу, врач шьет. Заливает зеленкой, начинаю кряхтеть сильнее. Врач:
— Что, больно?
— Угггууу...
— Ну ты подуй, подуй. © Artist. / Pikabu
- Пошла на прием к гинекологу. После осмотра на кресле одеваюсь. Забегает тетка из регистратуры с криком: «Закройте жалюзи, прохожие жалуются!» Кабинет был на первом этаже, кресло прямо у окна. Чуть со стыда не сгорела. © Подслушано / Ideer
- Когда родился мой сын, в палате была только кровать для матери, детская коляска и стандартное больничное кресло. Мне не удалось устроиться удобно в кресле, поэтому я спал на полу. На следующее утро пришел доктор и увидел меня крепко спящим. Я помню, как он разбудил меня и сказал, что кресло выдвигается. Мы посмеялись над тем, что пол по-прежнему удобнее, чем такие вот выдвижные кресла. © Unknown author / Reddit
- Полгодика назад отправили меня сдать анализы крови. Захожу в кабинет, сажусь, закатываю рукав. Медсестра распечатывает какую-то приблуду для забора, смотрит на меня честными глазами и спрашивает «Забирать сами будете?». Я со слегка округлившимися глазами отвечаю «Да я как бы не умею». Выяснилось, что она имела ввиду результаты анализа. Посмеялись. © kazantipich / Pikabu
- Всегда нормально ходила по врачам, а тут тупняк случился. Захожу к гинекологу, снимаю штаны и прочее, задумалась что-то, да и разделась на автомате полностью. Стою, жду, когда она подойдет. Приходит, значит, врач, и говорит: «Вы, конечно, очень красивая, но мне бы только на конкретное место посмотреть». © Подслушано / Ideer
- Соседу по палате делают укол. Ему очень больно во время и после укола. Он даже заойкал и говорит:
— Что же так больно! Надеюсь это полезный укол...
Медсестра ему отвечает:
— Это обезболивающее. © leonidozer / Pikabu
- Я как-то раз пришла на прием к гинекологу. Спросила про наличие или отсутствие ласточек у меня там. Он не понял вопроса. Оказалось, что я просто не смогла тогда вспомнить слово киста. © Светлана Тимофеева / Dzen
- Было мне лет 15-16, решила купить линзы и пошла с подругой к офтальмологу в медцентр, чтобы проверить зрение и выбрать правильные. К концу осмотра врач меня спрашивает: «Месячные?» Я в ступоре, вся покраснела. И смущенно отвечаю: «Да, третий день». Врач (женщина), еле сдерживая хохот: «Линзы, спрашиваю, месячные или трехмесячные?» Я начала дико ржать и просто вылетела из кабинета. © Подслушано / Ideer
А вот добавка для тех, кому хочется посмотреть на походы в больницу под другим углом:
Комментарии
Про гинеколога анекдот нравится:пациентка- доктору:"Доктор, у меня там что-то колется! "." Женщина, да у вас тут роза! "." Ой, доктор, ЭТО ВАМ! ".
- Больной, проснитесь! Проснитесь!! ПРОСНИТЕСЬ!!!
- А? Что?
- Вам пора принимать снотворное.
Мне однажды у окулиста сделали самый необычный комплимент в моей жизни. "Какое у вас красивое глазное дно!" Эта фраза привлекла коллег моего врача, они сидели в кабинете вместе. В итоге все по очереди рассматривали мое глазное дно и оценивали степень красоты.