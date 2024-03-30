А муж, наверное, рад радёшенек, что маман с него на жену переключилась.
14 родственничков, которые свято верят, что уж им-то виднее, как нам воспитывать наших детей
Казалось бы, никто не знает, как воспитывать ребенка, лучше, чем это знают его родители. Однако свекрови, сестры и матери героев сегодняшней статьи готовы с этим утверждением поспорить. Они уверены, что с высоты собственного опыта им виднее, что можно и нельзя чужим детям. Глядя на такие выкрутасы, мы можем лишь пожелать сил и терпения родителям: им не только за ребенком приходится смотреть, но и от родни отбиваться.
- Я из неблагополучной семьи. Сейчас мне 28 лет, я замужем, с родителями связь не поддерживаю. И все, казалось бы, хорошо, не считая свекрови с ее маниакальным желанием заменить мне мать. Заставляет меня называть ее мамой, общается, как с отсталой: объясняет, как выбирать прокладки, когда надевать куртку, какой лифчик нужен для моей груди. Всю беременность пичкала меня грецкими орехами, пыталась попасть со мной на прием к гинекологу. Узнала, когда у меня начались роды, и ломанулась на «партнерские», но, слава богу, ее не пустили. Торчала в моей палате все приемные часы, совала мне утку (в туалет я ходила сама, ножками). Каждый день приходила «помогать» с ребенком, хотя ее не звали, а когда я не пускала — сидела у подъезда, пока муж не придет с работы, и заходила с ним. Я разговаривала вежливо. Я объясняла, что мне не нужна мама, что я сама как-то разобралась в прокладках и лифчиках, умею есть и мыть попу; что знаю, как обращаться с ребенком; что, в конце концов, я не девочка. Я попросту орала на мужа: «Убери ее от меня!» Я уже боюсь ее. Это настоящий сюсюкающий маньяк с манной кашкой. © Подслушано / VK
- Мои мама с папой подарили моей дочке серьги на день рождения. А дочке год, уши не проколоты. Я сказала, что приберегу серьги, пока она не вырастет и не проколет уши. В общем, оставили дочку с бабушкой-дедушкой, а сами к друзьям поехали. Собираемся возвращаться, а моя мама говорит, что нам можно никуда не ехать, так как они дочку свозили уши проколоть. Я в ярости, дочку оттуда забираю, мы уезжаем, муж говорит, что ребенка больше моим родителям не доверит. А родители такие, мол, подумаешь, мы вам с сестрой тоже в детстве прокололи уши, и ничего. В общем, я им поставила условие: если хотят снова видеться с внучкой, пусть оба сделают пирсинг в носу. А они говорят, я веду себя глупо, и делать они этого не будут. © New_Army_5718 / Reddit
- Мы своего ребенка (7 лет) недавно на йогу отдали и сказали об этом родственникам как-то мимоходом. Ну, там от йоги одно название, физкультура-гимнастика. Так родня как узнала, оборвали телефон своими звонками, что мы в секту отдали ребенка, ему там мозги промоют, дети будут медитировать сутками и вообще. Рассказали тренеру — он поржал, сказал: «Какие тут медитации, дети даже стоять на одной ноге ровно 30 секунд не могут. Либо скучать начинают, либо равновесие теряют». © WhatWasThat / Pikabu
Йога для детей - очень круто:))) мы раньше это зарядкой называли, но "йога" звучит лучше:)))
- Гостила у нас моя сводная сестра — мы общались, когда были детьми. Моя дочь буквально с порога ее обняла, взяла за руку и потащила в комнату, показывать книжки и игрушки. Такая уж у нас девочка получилась, очень открытая и общительная, готова обнять любого. Вечером поужинали, пообщались, дочка бегала туда-сюда, периодически залезала к сестре на колени, короче, вела себя как обычно. Я спросила, не утомляет ли сестру ребенок, та ответила, что все хорошо, она педагог, и дети — это ее сфера. Утром сестрицу проводили, а через 2 недели мне обрывает телефон вся родня по отцу. Оказывается, сестрица рассказала всем, как провела ужасный вечер в нашей компании. Ей, видите ли, жалко стало нашего недолюбленного и запуганного ребенка. Аргументировала тем, что дочка липла к ней, к незнакомому человеку, чтобы получить ласку, которой ей не дают родители. Ребенок спрашивает разрешения, прежде чем что-то взять, — видать, мы совсем ее зашугали. Говорит «Спасибо» за конфетки и за то, что водички ей налили — в черном теле держим бедняжку, за стакан воды ребенок спасибо говорит, безобразие! Все эти выводы сестра подкрепляла своим педагогическим опытом и образованием. Морали нет, есть новый список нежеланных гостей. © allinfashion / Pikabu
- А у нас родственники, наоборот, обижаются, когда дочь не бежит к ним с разбега на руки и начинает плакать, если ее все же пытаются схватить и потискать. Даже называли дикой. Мол, они же родная кровь, а ей еще и время привыкнуть и не бояться нужно. Тот факт, что видит она их раз в полгода максимум, и вообще ей чуть больше двух лет, их не волнует. © Unknown author / Pikabu
Ну и что, что родная кровь! Ребёнок же не вампир, чтоб их кровь чувствовать.
- Когда родилась долгожданная дочка, свекровь и сестра мужа как с ума сошли. Они приходили каждый день к нам домой без предупреждения, хватали без разрешения ребенка, навязывали советы, не давали подходить к дочери, стояли над душой во время кормления грудью, и свекровь даже пихала пальцы, чтобы «поправить грудь». Я думала, что сойду с ума. Никакие разговоры не приводили их к уму-разуму. В итоге молоко пропало на втором месяце, а дочь мне стала неприятна, так как из-за нее был весь этот стресс. Я так и не смогла ее полюбить, ибо ребенка у меня отбирали сразу после кормления. © Подслушано / Ideer
- Дочка не любит рыбные котлеты из-за одного неприятного случая в садике. И это, блин, вызов для всех родственников. У кого бы я ее ни оставила — моя мама, родственники мужа, — вечером мне счастливо рассказывают, как накормили ребенка рыбными, блин, котлетами. Варианта развития дальнейших событий два: они либо молча накормили, сказав, что это мясные котлеты, и ребенок с удовольствием съел, либо сначала накормили, а потом сказали, что котлеты были рыбные. И коронное: «Вот видишь, ты даже не поняла, что они были рыбные!» Вот зараза! Мое воспитание не позволяет сказать родственникам, что из-за их фортелей ребенок не доверяет даже мне. У меня в рационе совсем нет котлет, а я их люблю, и все из-за родни, потому что каждое поедание котлет происходит через цирк с конями: «А они точно не рыбные? Нет, я не буду их есть, вдруг они все-таки рыбные». © Habalka / Pikabu
А почему бы маме не делать котлеты вместе с дочерью, чтоб она от начала до конца видела процесс и понимала, что рыбы нет, а мама не обманет.
- Меня однажды отправили в летний лагерь с двоюродной старшей сестрой. Мол, приглядит за деткой. Ну и она «приглядела». Она у меня на полднике отбирала печенье, оставляя лишь кипяченое молоко с пенкой. Говорила: «Сладкое вредно. От сладкого зубы портятся». За обедом отбирала котлеты, оставляя мне только макарошки. Говорила: «Мясо вредно. Вегетарианцы дольше живут». То же было и с фруктами, сливочным маслом, пряниками, салатами и прочей «вредной» для ребенка едой. Мне доставались макароны, серый хлеб, салат из капусты, пустой суп и компот без кураги. Хорошо, что нас взвешивали каждую неделю, и резкий сброс веса у ребенка стал поводом для разборок. Так все и выяснилось. Меня срочно разлучили с «любимой сестренкой» и перевели в другой отряд, известив родителей. Самое обидное, что в историю поверила только мама. Отец решил, что я сочиняю, и отругал за нелюбовь к родной кровиночке. © wanna312be / Pikabu
- Свекровь и сестра мужа при каждой встрече моим детям подарки дарят, причем зачастую всякие шоколадки, которые я вообще не приветствую в детском рационе. А если ничего нет, то извиняются. Я их ругаю, говорю: «Зачем приучаете, дети должны радоваться лично вам, а не заглядывать первым делом в сумку». Нет, не понимают. Как это, мол, мы с пустыми руками. А моя мама каждый раз требует, чтобы я, приезжая к своему брату, дарила что-то всем его детям (их трое!). Я считаю, что это лишнее. Мои дети ничем не обделены, что им нужно и можно, я сама куплю, а чужих пусть обеспечивают их родители. © Keetik / Pikabu
- Бабушка на ходу всовывает в рот Агате немытую клубнику. Я ору, что это, блин, ни в какие ворота. Мы едем в игровую, и через час у дочки начинает болеть живот. Приезжаю домой с рыдающим ребенком, вручаю бабушке и говорю: «Немытая клубника!» А бабушка, естественно: «Это не от клубники». Хочу уточнить, бабушка поймала нас на улице, когда мы шли в машину. Мы даже не были у нее в гостях. Она просто засунула ребенку клубнику в рот грязными руками быстрее, чем я успела опомниться. © solar_circle / Twitter
- Еще до рождения дочки мы попросили не дарить ничего розового. Не нужны в ее и нашей жизни навязанные стереотипы: девочкам розовый, мальчикам голубой. Без розового она девочкой быть не перестанет. Зато, подрастая, будет сама знать, что ей нравится, без установки «девочкам нужны только розовые вещи». Да и в принципе просили не дарить одежду, ведь хочется самим выбирать ее для ребенка (да, у нас заморочек много). Услышали ли нас? Конечно, нет. Еще на этапе беременности началось: «Не удержались, выбрали розовый, все-таки девочка будет», «Там был такой же синий, но синий пусть мальчишки носят» и так далее. На напоминания о нашей просьбе отшучиваются, или на секунду делают виноватую мину и дальше умиляются «розовой зефирке», в которую хотят превратить нашего ребенка. Кто-то прямо заявляет, что будет дарить только розовое, «ведь это так мило!». Конфликтовать из-за такой, казалось бы, мелочи, не хочется. Но гардероб малышки уже пестрит этим не особо желанным цветом. Понимаю, что кто-то скажет, мол, вам дарят, а вы нос воротите, но все подаренное у нас идет в ход. Жаль только, что делаются все подарки наперекор нашим пожеланиям. © user8778001 / Pikabu
Моя дочь в детстве любила розовый, потом классе в 7 стала кривить лицо при попытке купить ей розовую одежду. А в 14 её снова пробило на розовый.
- Мы с мужем русые со светлыми глазами, а ребенок родился темненьким и кареглазым. Муж сразу захотел тест ДНК, я не возражала, сама была в недоумении. Мало ли, перепутали или еще что-то. Тест подтвердил, что ребенок наш, просто так сработали гены. Но теперь моя свекровь уверена, что ребенка я нагуляла, а сын ее просто «каблук» и меня прикрывает. Результаты теста ее не убедили, как и всю их родню. На меня свекровь и золовка чуть ли уже не с кулаками лезут, свекор называет меня гулящей, а сына — подкаблучником. Решили переехать в другой город, так как благодаря родственникам на нас косо смотрят соседи. Мы и до того не особо дружно общались, просто жаль, что приходится менять город из-за них. Но считаем, что так будет лучше и спокойней. © Подслушано / Ideer
- Дочь рыдала. Я сказала ей: «Ничего страшного, плачь, сколько нужно, я буду рядом».
Подошла свекровь и говорит: «Не надо мне здесь плакать, домой иди!». Ну а я собрала детей за минуту и мы ушли. На этом общение с бабушкой можно считать законченным. Если не навсегда, то надолго. © solar_circle / Twitter
- Дочка в 3 года осталась у бабушек на лето. Я очень скучала, но сама находилась очень далеко и сорваться хоть раз в неделю тупо не хватало финансов. И вот к бабушкам в гости съездила одна из многочисленных теток мужа. По приезде подняла ор, что мы ужасно воспитываем дочь. Без подробностей, просто «ужас-ужас, что из этого ребенка вырастет». Я, прорыдав всю ночь, понеслась за дочерью. Приехала и выяснилось, что дочка просто-напросто не пошла к незнакомой ей тетке, даже за шоколадку. Только и всего. Но, видимо, она должна была всех многочисленных родственников знать в лицо, и всю родословную до восьмого колена. © Martinired / Pikabu
Вообще, конечно, дело не только в воспитании детей. Просто некоторых родственников хлебом не корми, дай учудить что-нибудь этакое. Видимо, скучно им живется, если они не выносят нам мозг.