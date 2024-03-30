14 родственничков, которые свято верят, что уж им-то виднее, как нам воспитывать наших детей

Казалось бы, никто не знает, как воспитывать ребенка, лучше, чем это знают его родители. Однако свекрови, сестры и матери героев сегодняшней статьи готовы с этим утверждением поспорить. Они уверены, что с высоты собственного опыта им виднее, что можно и нельзя чужим детям. Глядя на такие выкрутасы, мы можем лишь пожелать сил и терпения родителям: им не только за ребенком приходится смотреть, но и от родни отбиваться.