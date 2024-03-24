Так а бабушка из истории про зарядку сама занимается, или просто всех построила?
20+ шустрых родственников, которые видят цель и не замечают препятствий
Добиваться поставленных целей — умение, которое многие тренируют годами. Вот только кое-кому из нас можно брать уроки у собственных родственников, которые буквально выворачиваются наизнанку, чтобы добиться желаемого. И если в одних случаях ими действительно можно гордиться, то в других после общения с упертой родней хочется поменять место жительства и никому не давать новый адрес.
- Мы с бывшим как-то собирались в Турцию. И он мне говорит: «Мама хочет с нами поехать, но боится, что ты будешь против». Я сразу сказала, что мне это не надо. На следующий день он выдает: «Мама решила, что она просто в один отель с нами поедет, а там уже каждый сам будет — мы с тобой, а она сама по себе». Ну уж нет. Я решила, что пусть вместе летят хоть куда, а «сама по себе» в этом треугольнике буду я. © IncedoPerIgne / Pikabu
- Родня позвала в гости в другой город, давно не виделись. Приезжаю, а там стены ободраны, вся мебель в одной комнате, полы разобраны, короче, ремонт затеяли. А меня «пригласили», чтобы заодно им помог. Спрашиваю: «Почему сразу не сказали?» Отвечают: «Тогда ты бы не приехал просто так помогать». Как раз приехал бы, если бы честно попросили, мне не особо сложно. Только вот я этого уже не докажу. Спросил, почему не приглашали, пока ремонта не было. Молчат. После такого и помогать неохота. Вот уж точно, каждый судит других по себе. © Подслушано/ Ideer
- Люблю наблюдать, как мой дедушка просит моего папу о «стакане воды». Даже если этот стакан в двух метрах от него. Ему просто очень важна эта фраза: «Будет, кому стакан воды в старости подать». А папа без колебаний подает этот стакан воды. Дедушка вполне себе в состоянии налить себе воду, но есть же сын. А мама, в очередной раз наблюдая за этой картиной, как-то взяла и выдала: «Если папа был рожден для стакана воды, то ты — для мытья посуды». © Палата № 6 / VK
- Бабушка — пенсионерка, она болела, и ей прописали зарядку. Так ей же неймется, что она одна занимается спортом, и она вставила всем люлей! Итог: папа бегает каждое утро, мама на тренажерах, я делаю упражнения на пресс и приседания, и, внимание, даже коты в деле. Бабуля купила им обруч, и пока они раз 10-15 через него не прыгнут, не получат еды. © Подслушано / VK
- Моя бабушка работала в заведении общепита, где продавались в основном жареная курица и тосты. Дедушка каждый день заходил к ней в кафе и, так как курицу он не любил, то заказывал тосты, хоть ими и невозможно наесться. Но бабушка в упор его не замечала, поэтому дедушке пришлось «подстроить» небольшую аварию с бабушкиным велосипедом, чтобы как джентльмен он смог отвезти ее домой. А потом он сказал, что купит ей новый велик. И вот, 60 лет спустя они все еще вместе. © tsim12345 / Reddit
- Подруга рассказывала историю. Была она замужем несколько месяцев. Приехала к ним свекровь в гости, а муженек подходит к ней и говорит: «Мама, научи, пожалуйста, эту девочку штопать носки». Свекровь такая, мол, неси носки. Тот притаскивает целый мешок, а его мать берет и выбрасывает их в мусорку. А в конце добавляет: «У твоей жены есть дела поважнее, чем штопать тебе носки. Иди купи новые». Так подруга влюбилась в свою свекровь. © Skell / Quora
- Моя мама присматривала за 5-летней дочкой, пока я была на работе. Когда пришла домой, малышка бегала и танцевала, но как-то очень странно. Я начала расспрашивать: «Маш, а что ты такое танцуешь?». А та выдает: «Индийский танец! Бабушка сказала, что в кино это помогает решить любые проблемы. Вот я и танцую, чтобы у куклы голова на место сама стала». Послушала это все, пошла, поговорила с мамой, а потом и кукле голову на место поставила. А вместо спасибо от дочери услышала: «Да! Танцы действуют!» © Палата № 6 / VK
- Когда училась в школе, была троечницей. Мне просто не хотелось учиться. Чтобы как-то меня смотивировать и подбодрить, заключили с мамой договор, что я улучшаю свои оценки, а она худеет на пару килограммов. В итоге через 2 года я стала круглой отличницей, а мама за это время похудела на 12 килограммов. Но главное, что мы все сделали это вдвоем, потому что подбадривали и помогали друг другу. Вот в тот момент я почувствовала, что мы настоящая семья. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз бабушка на посиделки со своей подругой взяла дочь, мою маму. Там был паренек. Бабушка такая: «Вот это тот самый молодой человек». Мама такая, мол, круто. Подошла к парню и говорит: «Хочешь на мне жениться?» А он в ответ: «Конечно, ведь я за этим и пришел». © Unknown author / Reddit
- Свекровь зашла очень далеко. У нее огород 12 соток, а муж ее умер прошлой осенью. Так она со своей подружкой решила сделать себе гипс на ногу и сидеть смотреть, как мы с мужем и его братом корячимся на огороде. Мы бы и не узнали, если бы моя подруга через неделю не спросила, кому моя свекровь покупала у нее в аптеке столько гипса. © Подслушано / VK
- У меня есть двоюродная сестра. Ее так достали вопросами о том, когда она выйдет замуж, что в 35 она все-таки вышла замуж, но исключительно для того, чтобы от нее отстали. Она этого не скрывала, хоть в ответ родня хихикала: «Да-да, а там детки, и куда же ты денешься». «Муж» был согласен, после свадебного путешествия они сразу развелись, она оставила фамилию мужа. Теперь говорит, что вся родня наконец-то отстала. А если кто из новых знакомых и спрашивает про замужество, то она отвечает, что уже была, ей хватило. А на: «Когда рожать?» — отвечает, что когда замуж выйдет. © Подслушано / VK
- Мой дедушка приметил хорошенькую девушку и подошел к ней. Говорит, мол, собираюсь жениться на тебе. Она ему в ответ: «С чего ты решил, что я выйду за тебя? Меня постоянно замуж зовут». А дед такой: «А я тебя не спрашиваю, я говорю, что я собрался жениться на тебе». И действительно женился, вот уже 50 лет как женаты. © Unknown author / Reddit
- У свекрови было 5 детей и все мальчики. В браке у нас с мужем было 2 сына. К сожалению, муж погиб через 8 лет после свадьбы. Я потом снова вышла замуж, но никогда не забывала про первую свекровь, водила к ней внуков. И вот, спустя сорок шесть лет, во время одного из визитов она сказала: «Я всегда хотела дочь, но у меня были мальчики. Пришлось немного подождать, пока в моей жизни появишься ты». Я всегда называла ее мамой, и эти слова тронули меня до глубины души. © Cecelia Prince / Quora
- Моя свекровь была дерзкой итальянкой. Ей совсем не нравилось, что я вышла замуж за ее единственного сына. Мы долго с ней не могли ужиться, пока я прямо не спросила, в чем проблема. А та ответила: «Ты живешь с ним, любишь его и заботишься, а я больше не могу этого делать». Тогда я стала выяснять, как они с сыном взаимодействовали до появления в его жизни меня. Она ответила, что тот приходил каждую среду вечером, ужинали всей семьей, а еще стирала и гладила его рубашки. Тогда я пообещала ей, что отныне каждую среду он будет приходить к ней без меня. И я сдержала обещание. И вот, каждую среду муж приносил от свекрови свои выстиранные и выглаженные рубашки, а еще небольшие подарочки для меня. Я была рада, что все-таки пошла на уступки, несмотря на то, что она меня недолюбливала. © Suzi Kam / Quora
- В начале 2000-х сестра родила девочку. Наша бабушка очень просила назвать внучку Галей, мол, всю жизнь мечтала так дочку назвать, а у самой только мальчики. Но сестра отказалась, так как уже определилась с именем, будет Аня. Но на этом бабушка не остановилась. Дарила внучке кукол по имени Галя, читала сказки, заменяя авторские имена героинь на «правильное». И вот, спустя 20 лет, Аня рожает девочку и называет ее Галя. Бабуля светится от счастья и хитро улыбается.
- У дедушки с молодости проблемы со слухом. 40 лет назад он делал бабушке предложение. Встал на колено, все как полагается. Та ответила: «Нет», но дед не услышал. Подорвался, обнял ее, начал целовать. А той неудобно, не осмелилась повторить «нет». Это мне рассказала бабушка, но потом я услышала версию дедушки. Оказалось, что он прекрасно расслышал слово «нет», но решил сделать вид, что не услышал, вдруг прокатит. И прокатило, черт возьми. © Палата № 6 / VK
- Отмечали свадьбу тети. Когда вынесли торт, мой папа позвал меня и сказал: «Там на полке лежит свидетельство о браке. Возьми его». Когда я вернулась, папа громко объявил: «Уважаемые молодожены! Главный документ вашей семьи у нас. Если вы хотите, чтобы он не пострадал, отрежьте нам самый большой и красивый кусок торта». Требования были выполнены, а мы сыты и довольны. © Подслушано / VK
- Мне было 20 и я расстался с девушкой. Когда мой дедушка узнал об этом, то отвел меня в сторону и сказал, что считает это ошибкой. Она ему нравилась, они часто созванивались, разговаривали, иногда она даже приносила ему покушать. А я этого всего не замечал. Она уехала в свою страну, а дедушка мне оплатил билет, чтобы я туда полетел и вернул ее обратно. Мы счастливы в браке уже шесть лет, но, к сожалению, наша свадьба состоялась через месяц после дедушкиных похорон. © Unknown author / Reddit
- Мой дядя никогда не любил современные технологии. У него дома не было ни телевизора, ни компьютера, а телефон лишь кнопочный. Когда он помогал своей дочери с открытием кафе, то сказал, что деньги возвращать не надо и что у него есть другая просьба. А именно — в кафе нельзя работать за ноутбуками, говорить по телефону и тому подобное. Он хотел, чтобы люди приходили, ели, пили, смеялись, общались между собой, а не залипали в экраны. Она в итоге согласилась. Этим летом ее кафе начало работать, там везде вывески и информация о том, что здесь нельзя пользоваться гаджетами, и бариста об этом тоже напоминает. Если честно, я была уверена, что максимум 3 месяца, и они закроют заведение, потому что никто туда не будет ходить. А оказалось все совсем иначе. Люди туда идут и идут, перед входом выключают телефоны и никто не возмущается, что ему что-то запретили, все понимают и оценивают. Но лучшее в этом кафе — это мой довольный дядя, который приходит туда посмотреть на людей без гаджетов и постоянно говорит: «А я же говорил! Я знал, что еще не все потеряно!» © Палата № 6 / VK
- Я когда была беременной, на УЗИ сказали, что будет мальчик. Свекровь говорит: «Назови Еремей! В честь моего отца». Свекор: «Нет, в честь моего — Иннокентий». Но я не поддалась и уже целых 8 лет падаю со смеху, потому что обиженная родня до сих пор причитает: «А вот назвала бы Еремей — он бы не болел так часто, у Еремея было конское здоровье». Но мой сын живет с чудесным именем Илья, и меня это более чем устраивает. © Подслушано/ Ideer
Бонус: иногда бывает интереснее отойти в сторону и посмотреть на разборки целеустремленной родни
- Родня мужа собралась на совет, чтобы поделить бабушкину квартиру. Она завещание не оставила, вот все и перегрызлись. А муж не вмешивается. Бабка всегда его терпеть не могла. Я не понимала, зачем мы туда потащились, ровно до момента, когда муж потихоньку достал из сумки попкорн. Приколист! Сидим вдвоем в уголке, хрустим и смотрим эту Санта-Барбару. Сперва племянник мужа посмеивался над всеми, так как прабабушка обещала ему квартиру оставить, но, как уже говорилось, никакого завещания не было и в помине. Тогда дядя моего мужа завопил, что он будет тут жить и никого не впустит. Свекровь ответила, что пусть тогда долю выплачивает, либо она продаст ее непонятно кому. А сестра мужа требует от матери отдать свою долю ее сыну, бабушка ведь обещала. © Подслушано/ Ideer
Любите читать статьи о неугомонных родственниках? Вот вам небольшая подборка.
Комментарии
Я здесь как-то уже рассказывала, что у нас под крышей дома ласточки свили гнездо. С нетерпением жду их возвращения каждый год , живём то под одной крышей, так сказать ☺️ Родственники. Ещё немного и к концу апреля явятся.
Ну так вот, сейчас шустрые воробьи - нахлебники, с радостным щебетанием пользуют ласточкино гнездо в своё удовольствие. Потомство разводят. Ух, бездельники !
Пысы. Текст не читала, 100500-й раз повторяют, видимо. Грустно здесь стало.
У меня был очень вредный свекр. У него была дача - старый врытый в землю вагончик с кухней-пристройкой. Он постоянно говорил,что дача ему надоела, не нужна, он не хочет там жить. Мы с мужем два года после свадьбы ездили в отпуск в разные места, жили в гостиницах. А на третий решили на дачу, раз уж дед от нее отказался. Вынесли из вагончика старую мебель, поменяли пол и обои, поставили две новые раскладные кровати (не раскладушки, а именно кровати). Привезли небольшой холодильник и микроволновку, плитка там была. Не ахти какой шик, но жить можно, как в кемпинге. До моря -800 метров. Где-то через неделю заявляется дед и говорит, что решил пожить на даче! Он на пенсии давно, но пожить на даче решил именно тогда, когда мы туда в свой отпуск приехали! Прекрасно зная, что втроем там не поместиться. Конечно, пришлось ему все высказать и заставить уехать как приехал. Он уговорил своего зятя, мужа дочери, привезти его на дачу, а тот, якобы, не знал, что мы там. Но это ещё не все. Изрядно перенервничав с дедом, мы пошли готовить обед. Я говорю - Газом пахнет. Муж сказал, что баллон закрыт, он его еще не открывал. Говорю, проверь. Полез, оказалось у баллона была ослаблена гайка, которая держит шланг. Мы ее никогда не трогали, открывали газ на плитке, потом у баллона. А я помню, что дед ненадолго заскакивал на кухню якобы за водой. Уверена, что это он открутил гайку и открыл баллон, больше некому.