20+ шустрых родственников, которые видят цель и не замечают препятствий

У меня был очень вредный свекр. У него была дача - старый врытый в землю вагончик с кухней-пристройкой. Он постоянно говорил,что дача ему надоела, не нужна, он не хочет там жить. Мы с мужем два года после свадьбы ездили в отпуск в разные места, жили в гостиницах. А на третий решили на дачу, раз уж дед от нее отказался. Вынесли из вагончика старую мебель, поменяли пол и обои, поставили две новые раскладные кровати (не раскладушки, а именно кровати). Привезли небольшой холодильник и микроволновку, плитка там была. Не ахти какой шик, но жить можно, как в кемпинге. До моря -800 метров. Где-то через неделю заявляется дед и говорит, что решил пожить на даче! Он на пенсии давно, но пожить на даче решил именно тогда, когда мы туда в свой отпуск приехали! Прекрасно зная, что втроем там не поместиться. Конечно, пришлось ему все высказать и заставить уехать как приехал. Он уговорил своего зятя, мужа дочери, привезти его на дачу, а тот, якобы, не знал, что мы там. Но это ещё не все. Изрядно перенервничав с дедом, мы пошли готовить обед. Я говорю - Газом пахнет. Муж сказал, что баллон закрыт, он его еще не открывал. Говорю, проверь. Полез, оказалось у баллона была ослаблена гайка, которая держит шланг. Мы ее никогда не трогали, открывали газ на плитке, потом у баллона. А я помню, что дед ненадолго заскакивал на кухню якобы за водой. Уверена, что это он открутил гайку и открыл баллон, больше некому.