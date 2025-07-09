16 добрых историй от пользователей, которые убедились: закон бумеранга работает

Верно говорят: делай добро и отпускай его в воду. Эти истории от обычных людей, таких же, как мы с вами, доказывают, что главное в жизни — быть немножко добрее и внимательнее к тем, кто рядом, даже к незнакомцам. Бескорыстие и доброе сердце мир замечает всегда — значит, что скоро он принесет вам нечто по-настоящему ценное. И наша планета от этого точно станет чуточку лучше.

А вот еще истории про добро, от которых захочется улыбнуться: