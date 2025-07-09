Что случилось с комментами? Почему я вижу заблокированных мной пользователей которые пересказывают мои же анекдоты? Блин, непорядок ...
16 добрых историй от пользователей, которые убедились: закон бумеранга работает
Мы с вами слишком часто слышим, что жизнь — штука сложная, и поэтому думать нужно только о себе. Но не будем спорить, что закон бумеранга существует и работает он безотказно, хоть порой это сложно сразу заметить. Когда кто-то делает добро от чистого сердца, мир это запоминает и обязательно возвращает, иногда самым удивительным образом. В этой статье истории про то, что верить в добро и делать его — это и приятно, и очень выгодно в лучшем смысле слова.
- У меня история про бумеранг добра. Лет 5-6 назад я, еще студент, ехал по трассе. Вижу, мужик старенькую машину чинит, весь расстроенный. Остановился, помог ему завестись. Он предлагал денег, но я отказался — просто помог и поехал дальше. Забыл про это. Прошли годы. Я искал работу, пришел на собеседование в крупную компанию. А директор, который меня собеседовал, оказался тем самым мужиком с обочины! Он меня сразу узнал. Говорит, что тогда я его выручил сильно, он к больной маме торопился. И принял меня на работу, сказал, что мне можно доверять. Делайте добро, оно реально возвращается! © Vinny Mizan / Dzen
- Я всегда со всеми здороваюсь и вежливо общаюсь, желаю хорошего дня и тому подобное. Недавно в магазине мужчина за мясным прилавком сказал, что мне он мясо не продаст. Я посмеялась, ну, шутит, думаю. Он говорит: «Нет, серьезно, мясо привезли несколько дней назад, оно не самое свежее. Вам не продам, я вас знаю и не могу этого сделать». Судя по тому, что прилавок был полупустой — кому-то он все-таки продавал... Спасибо, что не мне. © my_tiny_world_il
- Встречалась как-то с парнем, он был начинающим киберспортсменом. Нас обоих все устраивало, парень он очень даже добрый и хороший. Зарабатывал на дому айтишником очень большие деньги, так что он нас практически содержал, а я занималась домом, ухаживала за ним и поддерживала. Расстались на доброй ноте, без скандалов. Недавно его команда победила в турнире, и он треть своего огромного гонорара перевел мне в знак благодарности. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Погасила ипотеку.
© Подслушано / Ideer
- Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Я в шоке стою, ничего не понимаю. А оказалось, в магазине списали тюльпаны, которые продавали к празднику, и продавщица предложила забрать несколько букетов. Отказываться я не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вот вроде мелочи, а добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
- Сижу в метро, жду, пока отправится поезд, рядом со мной сидит мужчина лет 70-80. И тут у него звонит телефон. Плохо ловит, и мужчина выходит из вагона, чтобы понять, что сказал собеседник. И тут двери закрываются, а у него в вагоне остались вещи! Как добрый человек, я вышла на следующей остановке и села в вагон, который шел обратно на ту же станцию, и отдала ему его вещи. Он мне давал деньги, но я отказалась. © Подслушано / Ideer
А что такое киберспортсмен? Это когда на диване кнопочки жмет? Круто !!! Хочу стать киберчемпионом !!!🤣🤣🤣
- Моя мама нашла на парковке торгового центра мужской кошелек. Не решилась отдавать его администрации ТЦ, решила подождать меня, чтобы вечером я помогла вернуть владельцу. По водительскому удостоверению нашла парня в соцсетях, он сказал, что скоро подъедет. Приехал парень на дорогой машине, посмотрел кошелек, все проверил, и протягивает мне деньги. Я застыла, выдавила из себя робкое «спасибо». Никак не ожидала вознаграждения, обычное дело: никогда не присваиваю чужое, стараюсь найти владельца. © Подслушано / Ideer
- Добро возвращается бумерангом. История: ко мне в офис зашел мужчина, в руках у него была собачка. Хотел купить крепления для сетки. Пока я сидела и оформляла заказ, он рассказывал, что эту собачку он взял из приюта, потому что его пес умер. А эту собачку никто не хотел забирать, потому что она уже немолода. Все это в подробностях, с моими вопросами. Тут я говорю: «Вот вам крепления. Не надо денег. Вы замечательный человек, сделали добро, и оно должно вернуться». Он удивился, поблагодарил и ушел. Эти крепления стоят копейки, по факту, это вообще ничто. Т.е. я не сделала ничего такого, это была мелочь, а человеку настроение на целый день. Так вот на следующий день он вернулся (конечно, с собачкой Тосей) и принес мороженое. Мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят, раз в 5. Сказал, что добро должно возвращаться. Я покраснела тогда, как рак. Заплакала, когда он ушел. Делайте добро, короче. © juli.moonli
- Я помогаю людям, попавшим в трудную ситуацию. Делами, связями, контактами, какими-то мелочами и так далее. Просьбы о помощи приходят внезапно, но всегда получается, что именно я могу предложить нужный выход или нужного человека. Помогаю искренне и никогда не беру денег за помощь. Когда у меня возникают проблемы с деньгами, они также могут внезапно прилететь на карту. Человек вспомнил обо мне и захотел сказать «спасибо». Очень приятно и всегда вовремя. © Подслушано / Ideer
- С юности много работала. Сначала после школы, потом после универа, а после окончания почти сутками пахала. Параллельно много помогала матери в ее деле, а еще работала над нашими с мужем отношениями и делала затяжной ремонт. И я заболела. Думала, что никто не поможет, но... Ученики приносят фрукты с пожеланиями выздоровления, мама таскает мне причуды для моих хобби, чтобы нескучно было, а муж на кухне варит куриный суп. Хех, почему-то верю, что всем все возвращается. Теперь верю, что пашу не зря. © Подслушано / Ideer
- Всегда учила детей не брать чужого. Если что-то находили — всегда искали хозяев и возвращали. Младшему особенно везло. Очень огорчался в детстве, что приходилось отдавать найденные машинки, а потом и хорошие телефоны. Недавно он потерял портмоне с паспортом, документами на машину, деньгами. Полдня метался в поисках, но безрезультатно. Вечером в соцсети его нашел парень и все вернул, сын предложил вознаграждение, парень отказался. С возгласами: «Урааа, есть на свете справедливость, не зря все-таки машинки возвращал!» — кинул денег на телефон парню. © Подслушано / Ideer
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в огромной луже и буксует. Злюсь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг — опять одна большая лужа. Водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / Ideer
- Как-то ползла в пробке, поток медленный и плотный. Смотрю — с правой полосы пытается выехать машина, но ее не выпускают. Остановилась, моргнула фарами — выехал. Ползем дальше, а я сижу и думаю: «Хоть бы спасибо сказал!» И почти сразу останавливаемся на светофоре. Из той машины выскакивает парень и идет ко мне, опускаю стекло, а он мне розу дарит. Приятно так! Он сделал мой день. © Подслушано / Ideer
- Когда мы купили квартиру, то заехали в дом одними из первых. И муж начал здороваться с соседями. Сначала люди пугались, потом сухо кивали в ответ. Но муж продолжал: «Здравствуйте», «Добрый вечер», «Хорошего дня». Прошло 4 года. И однажды мне нужно было срочно распечатать документы. Я бросила клич в соседском чате: «Может, есть у кого-то дома принтер?». Моментально откликнулись 5 человек. В другой раз сосед по подземной парковке увидел, что у моей машины спущено колесо. И ни слова больше — взял и накачал. Мне только фото прислал. С сообщением: «Как будет время, загляни на автосервис». Но это еще что. Соседи сверху 2 недели следили за нашей квартирой, в которой прорвало трубу в стояке. Мы были в отпуске в Турции. А они разбирались с УК, вытирали воду и присматривали за котом. Хочу процитировать фразу, которая стоит у мужа в статусе в соцсети уже очень много лет: «Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда». © olga_delitsina
- Моя история из жизни про бумеранг добра. Гуляли по Стамбулу с подругой. К нам подошла женщина англоязычная и спросила, как пройти к храму святой Ирины. Я достала карту, стала показывать и объяснять, как пройти. Она спросила, где взять такую карту, А мы себе взяли карты на стойке в аэропорту бесплатно. Я говорю подруге: «Отдай женщине карту». Маша что-то пожадничала сначала, я ей сказала, что у нас еще есть. Дарим ей карту, она предлагает нам деньги, мы отказываемся, расходимся. Тут же заходим в кафе пообедать. Садимся за столик, к нам подходит официант и дарит нам новую карту Стамбула. Мы более чем удивлены, подруга говорит, что никогда не видела, чтобы добрые дела так быстро возвращались. Только спустя какое-то время я поняла, что официант, скорее всего, видел всю эту ситуацию и поэтому подарил нам карту. © Анжелла К. / Dzen
- Работаю с людьми, разные бывают, но в основном пенсионеры. И один раз пришел к нам дедушка, мы его обслужили и он ушел. Пошла в туалет, а на скамейке лежит голубой сверток, открываю — там деньги, и сумма немаленькая. Ищу срочно номер дедушки (до него и после никого не было), дозвонились, сообщили. Он вернулся, забрал. Оказалось, вся его пенсия была в этом свертке, принёс шоколадку в благодарность. Съелось, забылось. Буквально через три дня поехали в город с семьей на машине, и захотелось безумно мороженого, говорю: «Пока не съем, мы не тронемся никуда». Вот уже доедаю, собираюсь ехать, подходит к машине молча мужчина и начинает показывать на дверь. Я в непонятках, что ему надо, думала, опять попрошайки, а он так настойчиво показывает. Открываю, а там рядом с дверью под машиной мой кошелек валяется! А там деньги, много разных карт и не только. Забираю кошелек, хочу мужчину поблагодарить, а он уже ушел. История реальная, произошла именно со мной, теперь я верю, что добро возвращается. До этого случая сомнения были. © Haruki MakeNzy / Dzen
- Когда приезжаю к родителям, всегда затариваюсь сгущенкой местной. Вкуснее ее нет. Беру по паре упаковок. Вот и в тот раз утром купила, а во второй половине дня сижу с подружками, кофе пью. Приходит смс о том, что операция отклонена. В общем, почему-то деньги за сгущенку не списались. А там почти 5 тысяч. Вернулась к вечеру в магазин, показала смс. Продавцы чеки перелопатили и правда нашли мой чек, где отказ операции, а терминал «тилинькнул», как обычно. Я все оплатила, проверили, что прошло. Продавцы поблагодарили, иначе бы с их зарплаты списали. А спустя пару месяцев меня в этом магазине парень нагнал и отдал деньги, что у меня из кармана выпали. Причем ровно такую же сумму. Бумеранг добра, наверное, есть. © Елена Т. / Dzen
Верно говорят: делай добро и отпускай его в воду. Эти истории от обычных людей, таких же, как мы с вами, доказывают, что главное в жизни — быть немножко добрее и внимательнее к тем, кто рядом, даже к незнакомцам. Бескорыстие и доброе сердце мир замечает всегда — значит, что скоро он принесет вам нечто по-настоящему ценное. И наша планета от этого точно станет чуточку лучше.
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