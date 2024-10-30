15 историй, в которых добро и справедливость победили
Добро
1 час назад
Иногда кажется, что хэппи энд бывает только в сказках. Но герои нашей подборки решились отстоять свои интересы и поняли, что это не так уж и сложно. Бывает, хватает даже пристального взгляда в глаза обидчику, чтобы его смутить.
А в бонусе у нас доказательство, что бумеранг настигает обидчиков даже через много лет.
- У дочки выпускной. Посоветовали нам салон. Пришли, все стены в дипломах. Мы высказали свои нехитрые пожелания: максимально живые волосы. Сижу, жду и вижу, что каждую прядь поливают лаком. Итог: вместо локонов - стог сена.
Вышли, дочь слезы еле сдерживает. Я взяла ее за руку и снова в салон. Мол, уберите ваш стог и сделайте живые волосы. Видимо, вид у меня был грозный. Дали другого мастера, которая исправила ситуацию. © Ирина Воробьева / Dzen
- Работал в известном ресторане быстрого питания. Так вышло, что ранее начальница была подчиненной моей мамы и ненавидела ее. Узнав, кто я, она начала мстить. Постоянно ставила в ночные смены на выходные, просто чтобы поиздеваться. Однажды она наорала на меня, потому что у меня «слишком длинные волосы». А я брею голову каждые две недели. Говорю: «Моя голова побрита» и снял кепку. Это увидел главный менеджер. Я рассказал ему о травле, тот все проверил и уволил тетку. Я на 100% уверен, что сейчас она ненавидит всю мою семью. © iamaca*** / Reddit
- Как-то шла из магазина, зима, вечер, в руках два пакета. Сзади шла компания гоповатого вида и поведения, громко общаясь о своем, применяя непечатную лексику. Впечатление было неприятное. Нет, за свою безопасность я не боялась, место достаточно многолюдное было. И пока я морщилась от их общения, умудрилась красиво упасть, пакеты в одну сторону, я в другую. Вся компания быстро метнулась ко мне. Меня поставили, пакеты собрали, в руки всучили, удостоверились, что я в порядке и побежали дальше, продолжая общаться в том же стиле. Чудесные ребята. © Альфия / Dzen
- Свадьба моего брата, я записалась в салон на стрижку и макияж. Мои пожелания: макияж максимально легкий, естественный. Если не получается скрыть несовершенства кожи, ничего страшного. Главное, не надо "слой штукатурки". Наносят макияж, смотрю в зеркало. Боже мой! Там точно не я! Там какой -то клоун! Синие тени (я была в синем платье), губы, глаза – все сразу выделили. Тьфу, блин. Потребовала смыть и переделать. © Злая феечка / Dzen
- Раньше шеф разговаривал со мной очень грубо. Я сказала, если снова нахамит — уволюсь. Я-то легко найду работу в любом ресторане, а у него не было никого, кто мог бы взять на себя мои 40 часов в неделю. Если бы я ушла, то новичка пришлось бы обучать с нуля. Мне было страшно ставить начальнику такие условия, но это сработало. Больше он никогда мне не грубил. © expat_mel / Reddit
- На даче завалился забор-штакетник. Пыталась восстановить — не умею, а попросить некого, одни женщины в округе. Короче, подняла заборчик, как смогла, взяла ленту атласную и привязала к дереву. Еще и бантик накрутила. И вдруг идет незнакомый мужчина. Увидел бантик, аж рот открыл, но мысль мою понял без расспросов. Покачал головой и продолжил путь. А на следующий день пришел с инструментом и восстановил разрушенное хозяйство, а мне ручку облобызал за находчивость! Теперь дружим дачами. © Dzen
- Стою вечером на остановке. Из автобуса вылезает гопник и чешет прямо на меня. Я, молодая и глупая, дерзко выставляю плечо, на которое тот грубо натыкается. По инерции пробегает пару метров, разворачивается и устремляется ко мне. На остановке никого. Я зажмуриваюсь и думаю: «Ой, что сейчас будет». Таких цветистых извинений не слышала за всю свою жизнь. © Я / Dzen
- Начальница хотела присвоить себе мои заслуги. Я сделал таблицу в Excel, которая должна была в 100 раз упростить просмотр и отправку отчетов. Случайно услышал, как начальница говорит нашему шефу: «Я сделала таблицу». Тогда быстренько запаролил ее и создал яркую ячейку «Создано: (Мое имя)».
Началась презентация, начальница открыла таблицу, но ничего не смогла там сделать и все увидели мое имя. Пришлось звать меня на собрание. Я провел презентацию. Начальница сидела красная, а шеф сверлил ее взглядами. Знаю, что потом ее вызвали на ковер. После она отозвала меня в сторону и прикинулась простушкой: «А почему вы пароль поставили?» А я: «Ой, я тут подумал, что так будет лучше в целях безопасности». И все. Ее репутация в фирме сильно пострадала. © agent_x_75228 / Reddit
- Ехали с родителями в отпуск, часть пути надо было проехать на поезде. Захожу в купе, там две бабуленьки, здороваюсь как положено, а они посмотрели и отвернулись. «Ну, - думаю, - капец, ехать с бабками-стервами». Заходит мама, здоровается, тоже игнор. А потом в пути выяснилось, что они австралийки, путешествуют и не знают языка совсем. Уровень школьного английского очень пригодился. Подружились, звали в гости в Брисбен. © N / Dzen
Офигеть какие кадры для которых табличка в эксель - верх находчивости. И да, я так считаю, потому что я не станке работаю, а в экселе, мне за это и платят, за то что я знаю. Похоже этим ребятам платили за то что они не знали.
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- Работаю дизайнером. Моя сестра не считает это серьезной работой, так, финтифлюшками. У нее скоро свадьба и она попросила скинуться на организацию. Ну, что делать, согласилась. И тут в присутствии жениха она снова начала надо мной стебаться. Я встала и сказала: «Раз не уважаешь мою работу, то и денег ты не увидишь». Ох, как она верещала. А деньги я лучше на себя потрачу.
- Хожу на курсы по ораторскому мастерству. Люди тут очень разные, есть один мужчина, который постоянно шутит, перебивает даже преподавателя. Это раздражало и мешало занятиям. Однажды он перебил меня. Я на него пристально посмотрела и, как нас учили, сказала: "Спасибо, я позволю себе продолжить". Он так оторопел. После этого стал перебивать меньше.
- Я люблю постить фото еды в соцсетях. Парень надо мной смеется. Однако у меня много подписчиков и владелец одного ресторана предложил сотрудничество. Я бесплатно у них ужинаю, фоткаю еду и пишу отзыв. Столик на двоих, кстати. Я позвала своего друга — тоже фудблогера. Естественно, мой парень обиделся. А я сказала, что мне нужно будет хорошо сфотографировать еду, и пусть в этот момент рядом со мной сидит человек, который не будет раздраженно вздыхать и закатывать глаза. © ChelseaCheesy / Reddit
- Дежурили с подругой в классе. Закончили уборку, тут влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть. Ватка, конечно, пачкается. Училка: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он аж блестел. Как на корабле». "Как на корабле?" - уточняет моя подруга и, получив утвердительный ответ, поднимает ведро с водой и выливает его на пол со словами: «На корабле моют вот так».
Та училка нас на дух не переносила. На ковер к завучу мы попадали чуть ли не еженедельно. Но завуч была мировая и наш юмор ценила, поэтому обходилось без взысканий. © Злобный_суслик / ADME
- Еду в лифте, со мной едут еще несколько человек. Достаю телефон и изучаю карту. Какая-то женщина посмотрела на меня, потом ехидно усмехнулась и сказала: «Ох, как же я ненавижу все эти технологии». На что я ответил: «Тогда почему вы едете на лифте, а не спускаетесь по лестнице?» Остальные даже засмеялись. © dviens / Reddit
- Хотела покрасить волосы в теплый блонд. В салоне заверили, что все будет тип-топ! Когда высушили, в зеркало увидела грязно-серые пряди. Вокруг собрались мастера с хозяйкой и хором уверяют, что красиво. Я не истерила, а спокойно спросила у хозяйки: "Скажите, вот я могу на работу прийти и похвалиться трудами вашего салона? И всем рекомендовать, на примере моих волос, что это золотистый блонд, и это стоит 15 тысяч?"
Она резко перестала уверять, какая красота, отправила на смывку, и через день лично меня перекрасила именно в тот цвет, который я хотела. Без моей просьбы вернула все деньги, и сказала, что мастера на курсы отправит. © Агата Воронковская: моя жизненные истории / Dzen
Бонус:
- Я вся в кредитах, но мне страстно захотелось икры. Пуховик не высох, вытряхнула из шкафа норковую шубу. В ней я выглядела ну как боярыня. Для антуража надела мамин перстень. Набрала икры, лобстеров. А на кассе сидит моя школьная обидчица. Она меня узнала и поняла, что я-то ее тоже прекрасно помню. Она была с нарисованными карандашом бровями, немытыми волосами. Я с достоинством леди молча подождала, пока она упакует мои продукты, забрала их и ушла. Больше я ее в нашем магазине у дома ни разу не видела. © Knyasha / Pikabu
Вот что у нас есть еще для поднятия настроения: 20+ человек, которые обожают колесить по миру.
Комментарии
Уведомления
Я вся в кредитах, но мне страстно захотелось икры.
🙄🙄🙄
Стесняюсь спросить: а кредиты тоже под икру брала?
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