20+ человек, которые обожают колесить по миру

За что мы все любим путешествия, так это за новые впечатления, которые останутся на всю жизнь. Но не у всех есть возможность собрать чемодан и поехать по миру в любой момент. А вы пробовали гулять по родному городу так, будто видите его впервые? Оказывается, интересный опыт. А еще в этой подборке мы собрали снимки из путешествий — и это просто пир для глаз!

У Великой Китайской стены подскочили ко мне две тетеньки и дяденька, что-то лепечут и в фотоаппарат тычут. Думала, их сфотографировать надо, но нет — встали рядом со мной, а дяденька щелкнул. Висит, небось, где-нибудь в китайском доме мой портрет. © Вредина / ADME

«Мои прекрасные 15 дней в Португалии»

Брат моего мужа женился. Невестка была в таком глубоком восторге от свекрови, что пригласила по доброте душевной эту одинокую женщину (в разводе 10 лет) с собой в свадебное путешествие. Чтобы она отдохнула и развеялась. И она развеялась! Со своим сыном. Они гуляли под ручку, ходили в рестораны и в кафешки. Гуляли на пляже под луной, сидели в обнимку вспоминая, как ездили на море в детстве, носились по пляжу догоняя друг друга, а наша невестка наблюдала за всем этим и иногда, по просьбе отдыхающих, фотографировала их у красивых мест. По возвращении домой мы сидели пили чай у нас на кухне, а глаза невестки были огромными от шока.

Что ж, дорогая, теперь и ты знаешь, какая у нас свекровь. © Подслушано / Ideer

Городской пейзаж, Южная Африка

У нас туристический город. С бывшей любили приходить на набережную и целоваться: проплывающие туристы громко аплодируют и улюлюкают на расстоянии в 7 метров. Что называется, почувствуй себя звездой. © Подслушано / Ideer

«Покажу вам фото из Герцеговины. Не ожидали увидеть такую красоту»

Первый раз в Турции. Собрали нас в отеле в первый же день и сказали, мол, экскурсии покупайте только у нас. А то в других местах увезут вас в пустыню на джипах и бросят, а то и вовсе в гарем продадут. Сидящие рядом дядьки усмехались. Ну, я спросила, в чем дело, а они объяснили, что экскурсии от отеля просто дороже. Я стала с ними держаться, и правда поехали в пещеры: от сторонней фирмы экскурсия $ 40, а от отеля $ 80!

«А еще говорят, что в Ирландии никогда не увидишь ясного неба. Однако нам повезло с погодой»

Довелось как-то сутки ехать в плацкартном вагоне в поезде до Пекина. Hа весь вагон некитайцев было двое — я и еще одна дама. Китайцы запомнились как экстремально шумные граждане с экстремально пахучей едой. Кончилось все тем, что они сами свели меня с той женщиной: «Там еще одна ваша едет, идите к ней». И большую часть пути мы носа не показывали из ее «купе», где китайцев не было. А в остальном вагоне царил полнейший чайна-таун, хех. © Тётя из интернета / ADME

Сказочные виды Юньнаня, Китай

Люблю ходить по своему городу так, будто я — приезжая и впервые все тут вижу. Могу остановиться и просто несколько минут разглядывать какое-нибудь старое здание. И действительно, каждый раз передо мной раскрываются новые грани этого мира. Каждый раз ощущаю, как влюбляюсь в наш город все больше. © Подслушано / Ideer

«Португалия в конце лета»

Индия. Утро. Идем на завтрак. В отеле играет приятная этническая индийская музыка, вокруг пальмы и бабочки с ладонь летают. Ну, благодать! Полное погружение, так сказать.

Вечер. В отеле врубают хиты 90-х. Все эти до боли знакомые «ты морячка — я моряк, ты рыбачка — я рыбак». И так было каждый день. Играли ровно одни и те же песни, я даже выучила очередность.

«Путешествие в Южную Африку в сентябре 2024-го»

Думаю, многие слышали про каучсерфинг (люди бесплатно предоставляют жилье бюджетным туристам). Благодаря этому, я уже год не снимаю квартиру, а просто останавливаюсь у таких персон в своем городе на несколько дней, притворяясь иностранцем. При этом живу обычной жизнью, хожу на работу и прочее. Стыдно, что обманываю людей. Зато я экономлю огромные деньги, которые бы мог потратить на аренду квартиры. © Подслушано / Ideer

«Посетили Юньнань, вид из гостевого дома»

Я живу в Париже, в прошлую пятницу у меня был выходной. Я бродил по улицам, как любой турист. Когда вы занимаетесь повседневными делами, сложно в полной мере оценить, насколько прекрасен город. Приятно просто гулять, не имея конкретной цели. © El_Plantigrado / Reddit

Пингвины из Южной Африки

Когда была подростком, отдыхала с родителями в Турции. Влюбилась в уборщика из отеля, моего ровесника, турка. Мы гуляли, общались на английском. Но, разумеется, мне пришлось уехать. Столько было слез! Недавно зашла на сайт отеля и чуть не упала, когда увидела там его фотографию. Пять лет прошло. Скоро вылетаю в Анталию. © Подслушано / Ideer

«В Китае прекрасная кухня»

© zennie4 / Reddit Шуршилла 37 минут назад Пять лет ждать, чтобы встретиться с турецким уборщиком? А потом, когда выяснится, что у него давно уже есть приличная турецкая жена и выводок потомков, вернуться домой в слезах, соплях, с чернявеньким сувениром в животе и гордым статусом устаревшего инвентаря для письма пером... ВОТЭТОЛЮБОВЬ! - - Ответить

Ходили компанией в поход верхом на лошадях. Так одна девушка в это путешествие поехала в платье в пол, с чемоданом на колесиках и зонтом-тростью. Верхом садилась тоже в платье. Это еще ладно. Я офигела, когда утром на ее голове, торчащей из спального мешка, увидела бигуди. На сеновале. В спальнике. В бигуди! © Подслушано / Ideer

«А я вот взял палатку и проехал на велосипеде по Монголии»