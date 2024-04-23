30+ женщин рассказали о странных привычках своих мужей, которые их удивляют, а иногда и бесят

Вопрос знатокам: какого размера должен быть кусок хлеба и какой толщины слой фарша, чтобы лишить несчастную женщинов аж целых трех котлет, что она, видимо, рассчитывала схомячить в одиночестве, ибо это явно последний фарш на Земле, больше не будет? По методу Тоси, что ли, распополамленный батон?..

Вопрос второй: мясные изделия какого размера она считает котлетами, и не фрикадельки ли это случайно?

*звук волчка*