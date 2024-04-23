История про мужа который соглашается напомнила анекдот " дедушка, какой секрет вашего долголетия? Я ни с кем не спорю"
30+ женщин рассказали о странных привычках своих мужей, которые их удивляют, а иногда и бесят
У каждого человека есть те или иные привычки, выработанные годами. И изменить их бывает ой как сложно. Даже если близкие считают такое поведение мягко говоря странным. Мы нашли 30+ женщин, которые не постеснялись и назвали нелепые (а порой даже раздражающие) привычки своих мужей.
- У моего мужа привычка все есть с хлебом. Буквально все. Даже фрукты. © Евгения Пилипчук
- В 7 утра муж падает спиной на кровать, лапки вверх поднимает и надевает носки. При этом может упасть на меня. Как вы понимаете, моему сну наступают кранты. © Allachka Allachka
- Мой всегда соглашается с моим мнением. А я бы хотела услышать от него его мнение насчет чего-то. Чтобы поспорил со мной, переубедил бы. Но увы. И так уже 40 лет. © Саида Акрамова
- Муж, когда вечером ложится спать, надевает наушники, чтобы послушать что-то на телефоне, но сразу же засыпает. И может спать так всю ночь. А если я выключаю телефон, он тут же просыпается. © Aliona Nika
- Мой пьет холодную воду только из 300-граммовой банки, потому что "так вкуснее". © Olga Zarezina
- Мой муж никогда не кладет растворимый кофе в чашку ложкой: он просто сыпет его прямо из банки. Так же делает моя дочь… © Оксана Чихоткина
- Для моего нормально пить сразу из трех чашек, в которых, к тому же, заготавливаются разные напитки. © Kristina Avdieieva
- Муж всегда хомячит в 3 часа ночи. Как по будильнику встает и идет на кухню жрать.
- Мой благоверный может взять с блюдечка в холодильнике сосиску, а пустое блюдечко оставить там. © Ludmila Bryanova
- Помыть ложку и положить ее рядом с сушкой – вполне нормально для мужа… Почему не положить ее на сушилку, которая на сантиметр всего дальше? Борюсь с этим уже 15 лет и все никак. © Анна Зайцева
- У моего привычка - носки снимать у кровати и там оставлять. Навсегда. Пока я не уберу. © Daria Tschaikowskaja
Наверное, болезнь всех мужиков ставить в холодильник пустые тарелки или пустые пакеты, свертки. Непонятно, о чем они думают и думают ли вообще.
- Мой не видит нифига, что лежит перед его носом. А когда я подхожу и перед ним беру то, что он искал, удивлено смотрит на меня, типа, как ты это сделала?
- Всегда так — сначала обуется, а потом нервничает, что забыл что-то в доме. Еще шнурки его обуви всегда наружу, потом запутывается сам же. Сколько бы изначально ни было еды в его тарелке (или напитка в чашке), он всегда оставляет часть — не лезет, говорит. © Inna Lytovchenko
- У мужа привычка мыть посуду перед тем, как положить ее в посудомойку. © Lena Bridges
- Мой любит коптить чашки: делает крепкую заварку, да такую, чтоб чашка пряма чернела. И балдеет пить из таких чашек (грязных, я бы сказала). © Елена Лисицина
- Мой оставляет дверцы шкафов открытыми. © Tamuli Khamed
- Муж кушает пончики и бутерброды только вилкой и ножом. А еще засекает секундомером все, что делает (моет посуду, принимает душ и т.п.). © Werema Anastazia
- Мой муж стал подозрительно часто и надолго ездить на дачу. Думала, вот негодник, любовницу завел... Уехал в очередной раз, сказал, что на неделю. Решила внезапно настигнуть его. Приезжаю туда и вижу картину маслом: он собрал всех бездомных кошек и кайфует дома. Боялся мне признаться, думал, ругать буду, что в дом завел животных. Ну, это лучше, чем любовница. Смеялись. © Сая Газимагомедова
- Мой муж (теперь уже бывший) всегда, перед тем как выпить стакан воды, добавлял сахар. Ну и что, что сахар остается неразмешанным?! © Светлана Бушко
- Привычка собирать чемодан в дальние поездки за 30 минут до выхода из дома. © Sinella Manuella
- Супруг ремонтирует то, что через 5 минут все равно собирается выбросить. Зачем он это делает? © Михайлина Ольга
- Мой чистит зубы 10 минут и в положении лежа! © Olga Stashevskaya
- Для моего мужа нормально съедать за один вечер весь купленный шоколад или конфеты. © Inna Lindblad
- Отщипывать сырой фарш. Я приготовлю фарш и он тут как тут! Хвать - и на черный хлеб намажет толстый слой. И ему вкусно. А мне - минус 3 котлеты. © Ludmila Daineko
- Супруг обдает кипятком фрукты, а потом срезает кожуру. К слову, готовит лучше меня.
- Благоверный каждый день пылесосит, причем по утрам, сразу после умывания. Ладно хоть меня не трогает, но под шум пылесоса долго уже не поспать. © Рин Норт
Кто срезает кожуру с фруктов и овощей, тот лишается всех витаминов, которые, как известно, накапливаются именно там.
- Сидит в туалете 40 минут со сканвордами. © Ekaterina Emelyanenko
- Муж любит срезать кончики огурца по спирали (так мамочка его научила). © Ольга Федорова
- Мне кажется, мой муж сомнамбула: ночью просыпается, идет к холодильнику, ест, а утром ничего не помнит. © Julia Kuzminova
- Мой спокойно может завтракать супом.
- Мой в часа 3 ночи может проснуться из-за того, что одеялко помялось и его надо срочно поправить. Но поправляет он его активно встряхивая. Помню, в первую нашу совместную ночь я чуть каштанов не наклала, так испугалась. Но потихоньку привыкла. © Olga Rakhmatulina
Я тоже зимой могу позавтракать супом (овощным) и не вижу в этом ничего странного)
- У моего привычка все горячие напитки запивать холодной водой. © Sofia Shoua
- А мой постоянно мизинцем вместо тряпки убирает крошки со стола. Прям бесит!
Вот еще 16 человек, чьи вторые половинки так чудят, что за сердце хватаешься.
Комментарии
Вопрос знатокам: какого размера должен быть кусок хлеба и какой толщины слой фарша, чтобы лишить несчастную женщинов аж целых трех котлет, что она, видимо, рассчитывала схомячить в одиночестве, ибо это явно последний фарш на Земле, больше не будет? По методу Тоси, что ли, распополамленный батон?..
Вопрос второй: мясные изделия какого размера она считает котлетами, и не фрикадельки ли это случайно?
*звук волчка*
Муж, который падает на кровать, надевая носки и будя жену - эгоист какой-то.
А я счастливее всех женщин в этой подборке. Мой муж не вытворяет ничего такого
Люди, которые на постоянной основе саботируют сон своих домочадцев — сволочи. Им просто наплевать на здоровье своих родных.