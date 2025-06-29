10 неосторожных фраз родителей, которые аукнутся детям ближе к 30-ти

«Опять ты все испортил!» или «Ну почему у тебя руки не из того места?» — сколько раз вы слышали нечто подобное в детстве? Родители часто критикуют нас, искренне веря, что так мы станем лучше. Но вот что происходит на самом деле: эта «помощь» убивает нашу самооценку. Мы вырастаем с ужасным ощущением, что ни на что не способны. И из-за этого можно даже оказаться в деструктивных отношениях, когда партнер говорит, что если бы не он, эта неумеха ни с чем бы не справилась.

Это не значит, что нельзя ребенку и слова сказать. Просто важно помнить, как это может сказаться на нем в будущем: разделяйте пустую критику и конструктивное желание помочь.