17 доказательств того, что воспитание детей лет 50 назад и сейчас — это небо и земля

У каждого поколения свои методы воспитания, которые сильно зависят от окружающей действительности. Лет 50 назад детей учили делиться и безвозмездно помогать друзьям, сегодня малышам с пеленок внушают, что у каждой вещи есть цена. При этом мы боялись ослушаться старших, даже если они были не правы, а современные дети более раскованы и в обиду себя не дадут. В общем, у каждого метода воспитания есть свои плюсы и минусы, а чего больше в каждом конкретном случае — пусть каждый решает сам.

Родители внушали нам те ценности, на которых выросли сами: говорили про честь, совесть и скромность. Сейчас эти понятия не для всех являются достоинством

В нашем детстве мы считали себя обязанными помогать старшим и относиться к ним с уважением. Многие современные дети считают, что все обязаны им

FräuleinAlichen 1 час назад Угу, бабки тогда и бабки сейчас - это тоже две большие разницы. И у старушки язык не отсохнет попросить уступить место, без претензий и наездов. И ребёнок уступит. - - Ответить

Во времена нашей юности любой мальчишка мог смастерить скворечник или отремонтировать велик. Современные дети редко умеют держать в руках молоток

Белади 53 минуты назад Потому, что у них не труды, у них - технология) - - Ответить

Раньше детские дни рождения если и отмечали, то в кругу семьи. Сегодня многие родители нанимают аниматоров и устраивают настоящее шоу, а детям все равно что-то не так

Мальчишек воспитывали в том ключе, что девочкам надо уступать, ведь они слабы и беззащитны. Сейчас дети считают себя равными вне зависимости от пола

Никакого представления о личных границах у нас не было. Зато сейчас дети знают, что не обязаны обниматься со взрослыми, даже если это их родственники

Маруся 16 минут назад О, как я ненавидела это: "Обними дядю, поцелуй бабушку!" Ненавижу, когда меня трогают чужие люди (а родственники, которых видишь раз в год - это чужие). Своих детей не заставляю - - Ответить

Мы были уверены, что помогать друг другу — это норма и наша обязанность. Бесплатно, конечно. Сегодня даже малыш уверен, что любой труд должен быть оплачен

Раньше почти все кружки и секции были бесплатными, а дети ходили на занятия сами. Теперь такое развитие зачастую отнимает у родителей уйму времени и денег

Здоровым питанием для ребенка считалось просто разнообразное меню — такое же, как у взрослых. Калории никто не считал, но и детей с ожирением было не много

Помыть доску, полы в классе, съездить «на картошку» — все это было частью трудового воспитания молодежи. Сегодня большинство детей не заняты трудом ни дома, ни в школе

Маруся 14 минут назад А я никогда не понимала, почему дети, приходящие в школу в одежде делового стиля, в белых блузках и все такое, должны после уроков мыть полы. У нас в школе всегда были технички, они этим и занимались. - - Ответить

Дефицит заставлял нас в детстве быть крайне аккуратными с вещами и беречь то, что имеешь. Современные ребята знают, что любую вещь можно купить

Раньше детям внушали, что зарабатывать нужно честным трудом, то есть создавая что-то важное и ценное. Сейчас не зазорно зарабатывать даже на одноклассниках

В нашем детстве лет в 7 мы уже могли вымыть пол, посуду, сходить в магазин или постирать носки. Сегодня даже не все подростки это умеют, а главное, не считают нужным

Дети прошлого росли более здоровыми, возможно, в том числе и потому, что родители не стояли над ними с запасной кофтой и теплым чаем, а давали им свободу

Екатерина Александровна 9 минут назад Детям с первой недели картинки - лет по 15, а мальчику со второй - года 3-4. - - Ответить

Если раньше малышей учили беспрекословно слушаться любых взрослых и терпеть дискомфорт, то теперь за детьми признали право быть личностью и чего-то не хотеть

Самостоятельности нас учили с детства. То, что раньше любой ребенок выполнял «одной левой», теперь за детей делают родители

Маруся 13 минут назад Сейчас ребенка старшему ребенку, если ему нет 18, и не отдадут в садике... - - Ответить

Родители прививали нам несколько иные представления о семейных ценностях. Допустимым считался лишь официальный брак, а не «какое-то там сожительство»

FräuleinAlichen 1 час назад Ну да. Считалось. Вот и выросло поколение со свистчщея кукухой от созерцания родительских суандалов - - Ответить