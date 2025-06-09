10 хитростей, благодаря которым ребенок точно вам стакан воды в старости поднесет

Родители малышей знают, что перед сном можно поиграть в спокойные игры, почитать книжку, может, спеть колыбельную. Но чем старше ребенок, тем короче подобные ритуалы, и никто уже не читает 12-летке книжку перед сном.

Однако есть несколько вопросов, которые стоит задать своему ребенку перед сном, чтобы создать прочную эмоциональную связь. Можно спросить, что увлекательного прошло за день, чему он научился сегодня и что его ожидает завтра. Ребенок сразу поймет, что вам действительно интересно обсудить его день.