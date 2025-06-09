Не все любят поговорить. Мои как партизаны молчат и злятся, если у них выспрашивать.
10 хитростей, благодаря которым ребенок точно вам стакан воды в старости поднесет
Установление близких отношений с детьми важно для любого родителя. Порой этому мешают дела: с работы приходим уже бесконечно уставшие, а блогеры вещают, что нужно обязательно вместе с детьми ездить на море, ходить каждый день в парк и строить замки из кубиков. И это действительно правильные советы, но есть и альтернативы. О них мы сегодня и расскажем.
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Немного поболтать перед сном
Родители малышей знают, что перед сном можно поиграть в спокойные игры, почитать книжку, может, спеть колыбельную. Но чем старше ребенок, тем короче подобные ритуалы, и никто уже не читает 12-летке книжку перед сном.
Однако есть несколько вопросов, которые стоит задать своему ребенку перед сном, чтобы создать прочную эмоциональную связь. Можно спросить, что увлекательного прошло за день, чему он научился сегодня и что его ожидает завтра. Ребенок сразу поймет, что вам действительно интересно обсудить его день.
Секретный язык
только если кракозявство означает что: "придется тебе пока походить со старым кнопочным телефоном, а со следующей зарплаты купим тебе новый. так как эта уже распланирована"
Порой жизнь становится непростой, и тогда самое время добавить в нее изюминку. Если придумать с ребенком несколько слов на своем секретном языке, который будете понимать только вы, дети осознают: вы — настоящая команда, и любые невзгоды преодолеете сообща. Заменять каждое слово и часами щебетать на вашем языке необязательно. Но придумать несколько слов для выражения эмоций — вполне можно.
Правило трех минут
Я представляю. Бежишь домой по туалетным делам, ибо уже совсем терпеть невозможно, а тут правило 3 минут.
Психологи утверждают: общение с ребенком в первые три минуты после вашего возвращения с работы, самые важные. В это время нужно все внимание уделить чаду, и буквально превратиться в слух: ребенок захочет рассказать все, что произошло за день. И если оборвать его инициативу невниманием или равнодушием, то со временем ребенок может перестать делиться чем-то, даже очень важным.
Поэтому если при встрече ваш ребенок рассказывает о своих успехах на контрольной, просто похвалить его и переключиться на другую тему — не лучший выбор. Лучше уточнить детали, поинтересоваться, что ребенок в этот момент чувствовал или что ему понравилось. Так он будет знать, что родители его слушают и считают его слова важными.
Еженедельные традиции
Попробуйте ввести еженедельное совместное мероприятие с семьей. Это не обязательно должно быть что-то сложное или дорогое, достаточно вместе посмотреть фильм, поиграть или смастерить поделку. Конечно, непросто каждую неделю выкраивать на это время, но постепенно это станет настоящей семейной традицией, предсказуемой, понятной и оттого радостной. Дети будут знать, что вечером в субботу вы вместе съедите пиццу и будут ждать этого и через неделю, и через месяц. Это действительно поможет создать устойчивую связь.
Позвольте ребенку быть вашим лидером
Важная часть воспитания ребенка — говорить ему что можно, а что нельзя. Многие родители привыкают командовать ребенком, и забывают, что порой нужно меняться ролями. Конечно, никто не призывает, чтобы ребенок королевским указом выбрал на ужин только чипсы и торты. Но предложить иногда ребенку выбрать занятие для вас на вечер, прислушаться к тому, чем он хочет заняться, спросить, какую роль в игре он отведет родителю — отличная идея. Так он не только начнет учиться ответственности, но и будет приобретать уверенность в себе.
Измерение роста ребенка
Тоже одна из возможных традиций с ребенком — регулярно измерять его рост в одном и том же месте. Для этого можно выбрать стену в квартире, откос двери или специально купленные ростомеры. Со временем это превратится в отличное визуальное напоминание о вашем совместном времени.
Время один на один
Это особенно актуально для родителей двух или более детей. Порой так мало времени и хочется просто забежать к детям в комнату, поболтать, спросить, как дела и убежать дальше. Но важно выделять для каждого ребенка возможность пообщаться один на один с вами. Так они точно смогут почувствовать себя важными и особенными, получая все ваше внимание безраздельно.
Традиции на день рождения
Интересно, почему у девочки слева н.а коленях носок? Вместо салфетки, что ли?
С возрастом дети меняют свои предпочтения о том, как хотят отметить день рождения. То с родителями, то с друзьями, то в парке аттракционов, то на квесте. Можно придумать простую и недорогую фишку, которой вы будете следовать из года в год. Например, украсить дверь именинника, подарить на завтрак кекс или шарики.
Хвалить не результат, а действия
а потом внезапно: в школе нужен результат. в универе нужен результат. нa работе тоже нужен результат
Тут тонкая, но очень важная разница. Когда ребенок что-то сделал, например, нарисовал дерево и бежит к родителям показывать, ему очень важно, чтобы его поддержали. Можно просто похвалить его и сказать, что он молодец. А можно сделать еще лучше — отметить какие-то действия ребенка, которые привели к хорошему результату. Например, похвалить его за чудесный выбор зеленого карандаша для кроны или отметить его усидчивость, раз он нарисовал столько веток и аккуратно их закрасил. Такая похвала запомнится лучше. И положительно повлияет на развитие ребенка.
Совместное творчество
Вместе играть или читать книги, конечно же, очень важно. Но не забывайте про творчество. Это может быть рисование, лепка, поделки, приготовление вкусного блюда, танцы — все, что вам нравится. И не ограничивайте деятельность ребенка в это время. Пусть он учится выражать себя, демонстрировать свою индивидуальность и развивать воображение.
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