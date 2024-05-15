15+ человек, которые на своей шкуре прочувствовали, что дети — это не милая картинка, а тяжелый труд

Удивляюсь, что в настоящее время, в современном обществе кто-то говорит детям, что их нашли в капусте или купили в магазине? Мне уже больше 50-ти, но на мои вопросы в детстве мне родители ответили, что меня родила мама, а в первом или во втором классе принесли книгу для беременных и молодых матерей с иллюстрациями. На все вопросы мне всегда отвечали прямо, чётко и по делу. Я своему сыну покупала книги о появлении детей на свет с современными иллюстрациями. В семье моих родителей и у меня с сыном не принято говорить какими-то загадками, говорим всегда обо всех проблемах открыто. Да, у нас у всех высшее образование, мама - кандидат наук, а у сына - два высших образования.