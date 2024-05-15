Удивляюсь, что в настоящее время, в современном обществе кто-то говорит детям, что их нашли в капусте или купили в магазине? Мне уже больше 50-ти, но на мои вопросы в детстве мне родители ответили, что меня родила мама, а в первом или во втором классе принесли книгу для беременных и молодых матерей с иллюстрациями. На все вопросы мне всегда отвечали прямо, чётко и по делу. Я своему сыну покупала книги о появлении детей на свет с современными иллюстрациями. В семье моих родителей и у меня с сыном не принято говорить какими-то загадками, говорим всегда обо всех проблемах открыто. Да, у нас у всех высшее образование, мама - кандидат наук, а у сына - два высших образования.
15+ человек, которые на своей шкуре прочувствовали, что дети — это не милая картинка, а тяжелый труд
Быть родителем — это чуть ли не самая сложная работа в мире, которую приходится выполнять и днем, и ночью на протяжении многих лет. Но некоторым кажется, что в материнстве или отцовстве нет ничего трудного: приготовил кашу, прогулялся с коляской по парку, поиграл в кубики и прочитал на ночь сказку. Но реальность совсем другая, и когда в семье появляется ребенок, то вся жизнь переворачивается с ног на голову.
- Воспитываю дочку один. Спросила: «Откуда берутся дети?» Я не привык мутить воду, нашли книгу для детей на эту тему. Сели, подробно разобрали. В первом классе ей мальчик заявил, что детей находят в капусте. Дочка рассказала все как есть. И тут звонят мне родители этого мальчика со словами: «Ваш ребенок в 7 лет знает про такие вещи. Вы вообще нормальный?» Начали угрожать, что вызовут органы опеки и напишут в полицию заявление. Выслушал длительную истерику и пригрозил, что выложу запись разговора в родительскую группу. Оповестил классного руководителя об этой ситуации, чтобы предотвратить всякие провокации. Поддержала. Хорошо, что хоть педагоги сейчас адекватные. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Встретил свою будущую жену. Пожив вместе, я понял, что она — действительно моя вторая половина. Сделал предложение. Перед организацией свадьбы у нас был большой разговор с обсуждением всех нюансов последующей совместной жизни: семьи, карьеры, денег и даже действий на случай развода. Чтобы жена родила, мы прошли через 9 кругов ада: выкидыш, депрессии, диагнозы «бесплодие», бесконечные врачи, беременность, нескончаемый стресс, тяжелые роды. Нам повезло, и родился замечательный, здоровый ребенок. Я держал жену за руку. В первые дни сердце замирало от каждого чиха, началась послеродовая депрессия. Бессонные ночи с дежурством по очереди, отказ от груди, больница, страх. Пожалели ли мы, что во все это ввязались? Нет! Хочу ли я детей еще? Да! Буду ли я требовать от жены еще раз пройти через все это? Никогда! © BLAHAJ / Pikabu
- Жена хотела второго ребенка. Я был против, очень устал с дочкой. Работаю только я. Хочется семью в отпуск свозить, машину обновить. Так она тайком перестала пить таблетки и на днях радостно сообщила мне, что беременна. Но самыми эпичными стали ее слова: «Когда родится малыш, то ты изменишь свое мнение и станешь счастливым папой». Я просто ушел, подаю на развод. Ноги моей больше не будет в доме, в котором мое мнение ничего не значит. © Подслушано / Ideer
Про тайком забеременеть: тут поддерживаю мужика. И искренне не понимаю, как вообще можно даже просто подумать, что человек, который сказал твердое нет, такому обрадуется. И это все на фоне визгов, когда муж просит ребенка, а жена не хочет, он продолжает просить, и все дамы воют воем, что он сволочь и насильник. Но при этом сюрпризом забеременеть - это ее право. Ну ок. А мужчина имеет право не принимать в этом участия.
И да, сразу на тему " если мужчина не хочет ребенка, пусть не заниматься сексом" , ну тогда если женщина секса хочет, то хочет ребенка. Но тут почему-то опять вой.
- У моих дальних родственников есть дочка, которая в детстве могла по два-три дня совершенно ничего не есть, если родители не выполняли какую-то ее прихоть. Мама с папой не пытались идти на компромисс и просто ждали, пока девочка сильно проголодается, чтобы в нее можно было впихнуть порцию супа. Поскольку девочку все-таки баловали и определенным ее капризам потакали, то через какое-то время она вновь начинала требовать что-то... и по новой. В конце концов, это прошло, но появились новые, изощренные техники манипуляции, например, побег. © Поющий Енот / ADME
- Одна воспитываю дочку-подростка, ей 14 лет. Но она никак не поймет, как правильно обращаться с деньгами. Я даю ей деньги на карманные расходы, но заранее обговариваем, какие вещи она может купить. Например, футболку неяркую, без вызывающих рисунков, чтобы в школу можно было надеть. Но в последнее время ей хочется выделяться: она требует маникюр, коррекцию бровей, дорогую косметику, мол, все девочки в классе делают и покупают. У меня нет лишних денег на эти вещи. Дочь истерит, потому что себе-то я делаю маникюр! Но мне почти 40 лет, я взрослая женщина, зарабатываю и сама решаю, куда потратить деньги. Несколько раз я оставляла ей деньги на продукты, а она покупала минимум, но зато делала себе маникюр. Дала ей деньги на новые ботинки, так как из старых выросла, и разрешила ей выбрать самой. А она потратила их на маникюр, да какой! С безумным дизайном, длиннющие ногти, пошлятина! Естественно, я ей сказала, что новые ботинки не купим, что эти ботинки теперь на ее ногтях. Она расплакалась, закатила истерику. Папаня наш платит алименты чуть меньше 5 тыс. Я экономлю, а дочка не считает деньги. Разговоры не помогают. © Подслушано / Ideer
Мама учит 14летнюю девочку тратить деньги на практичные вещи,а не на мнение толпы одноклассников? А есть соответствующая подготовка?в 14 лет нет ни 40летней прагматичности,ни умению противостоять.
- Муж рано уходит на работу, поэтому дети целый день на мне. Недавно отравилась шаурмой, поэтому стала частым гостем туалета. С двумя маленькими детьми (2 и 3 года) — это настоящая проблема! Снова меня «прижало», схватила кучу игрушек, высыпала детям и бегом по делам. Буквально полминуты тишины, как слышу звон и дребезг. У меня душа ушла в пятки. Выбегаю, а там сидят два проказника, а в руках держат штору... вместе с карнизом. Не понимаю, как некоторые мамаши еще умудряются краситься и другими своими делами заниматься. А муж еще обижается, что как только он возвращается с работы, то я сразу прошу его побыть с детьми хотя бы 15 минут.
- Знакомая замужем 5 лет. Внезапно супруг ей заявил: «Давай ребенка родим». Она начала: «Сможешь помогать с ребенком? Как часто? Готов гормональные всплески терпеть? Потянешь, если декретных не хватит? А если ребенок заболеет? Разговор быстро прервался всего одной фразой: «Тебе лечиться надо». © Radostnya / Pikabu
Я никогда нк пойму выражение, относящееся к мужчинам в сфере быта и семьи, а именно "помогать с уборкой, помогать с ребёнком". Какого чёрта? Он что, хороший мальчик, пятилетний "мамин помощник", вытирающий посуду полотенчиком? В каком блин смысле "помогать" с собственным ребёнком, или "помогать" с обслуживанием собственного жилища и общих бытовых потребностей?! Помогать – это именно что помогать, с полным осознанием того, что основная часть работы выполняется кем-то другим.
Ой как же у меня подгорает, когда о ком-то взрослом с гордостью говорят, что он "помогает жене с детьми", будто он не полноправный отец этих детей, а молодой братишка-студент, который изредка детей кашей кормит.
- Не выношу, когда говорят, что я свалила младшего ребенка на старшую. Дочь в 15 лет прекрасно понимает, что у нас ограниченное количество денег. Знает все обязательные расходы. Знает, сколько остается на покупки и развлечения. Младшего может забирать из сада соседка за деньги, но тогда дочке не хватит на новый телефон. Можно не готовить и питаться доставкой, но тогда никаких больше покупок. Самое тяжелое, наверное, в такой схеме отстаивать свои потребности. Порой приходится объяснять, что иногда надо скидываться коллегам на подарки и ходить с ними в кафе. Напоминать, что мне тоже хочется себе модные ботинки и дорогой крем. Мы много разговариваем, и дочка точно знает, почему и зачем нужно помогать. © Подслушано / Ideer
- Лежу в инфекционной больнице с дочерью, еще неделя до выписки. Жена дома с сыном. Не первый раз именно мне приходится это делать, так как меня дочь слушается лучше, таскать ее физически легче. Хочется спросить: «А у всех так, что в саду неделя — две недели дома на больничном?» Второй год в таком режиме. © 59Block / Pikabu
- Живем в частном доме. Нашему первенцу было около 18 месяцев. Ходил, но не шустро. Я сидел за компьютером, жена попросила присмотреть за карапузом. Мы не сразу поняли друг друга, поэтому минуты 3 он остался без присмотра. Когда жена вышла из туалета, ребенок пропал. Начали обыскивать весь дом и заметили, что дверь слегка приоткрыта. Обыскали весь двор, но не нашли. Началась паника. Выбежали на улицу. Через пару кварталов нашли его, топающего в парк. Думаю, не нужно говорить о том, что после всего этого на всех дверях в доме появились детские замки. © Rancethetank / Reddit
За три минуты ребёнок, который еще неуверенно ходит, ушёл за два квартала. Ну да, ну да, папочка всего лишь эти три минуты втыкал в комп.
- Мне 42, замужем, есть сын, которому 16 лет. Но брак движется к разводу из-за того, что мужу приспичило быть папой. Первого ребенка он «упустил». Никаких уважительных причин у него не было, работал без лишнего напряга, но всегда что-то оказывалось важнее проведения времени с сыном. Сейчас он подросток, отца воспринимает как банкомат с расширенным функционалом таксиста. У нас отношения лучше, но тоже натянутые. Предлагаю мужу успокоиться, поддержать сына в поступлении и вообще налаживать контакт нормальными методами, а не покупкой приставки. Но муж на ребенке поставил крест и теперь хочет нового, за которого возьмется с самого начала. Предлагает в декрет после года выйти и вообще быть самым вовлеченным в мире папашей. Я неплохо узнала его за 20 лет и совершенно не верю. Хотя даже если бы верила, мне в сорок дети не нужны, этого бы до вуза довести. Уже пошли угрозы найти ту, которая родит. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Живем в частном доме, держим собаку. У нас в семье все либо работают, либо учатся, поэтому днем дома никого. Когда вернулся вечером домой, младший брат-студент рассказал, что не успел он вернуться домой, как его догнала соседка. И как начала орать, мол, наша собака укусила ее сына, которому 4 года. На вопрос: «Как?» — она ответила: «Мой сыночек решил у вас на участке поиграть, но как только он зашел, то его тут же укусила ваша собака». У нас забор 2 метра и табличка «злая собака». © Подслушано / Ideer
"Уже пошли угрозы найти ту, которая родит"
Ну да, а тут мужчина хочет ребенка, но все равно козел.
- У меня младший нифига не ест, и я пытаюсь не давать ему никаких перекусов, пока он не проголодается и не поест нормально. Но дома есть еще старший ребенок, который кричит: «Но я же поел! Где мой десерт? Почему я должен из-за него страдать?» И каждый раз у меня начинаются терзания: «Что делать? Позволить, чтобы старший у него на глазах ел печенье? Это издевательство какое-то». Пару лет назад он лучше питался, а теперь практически перестал есть мясо и вообще многие продукты. © Инесса Федоровна / ADME
- Я раньше думал, мол, сделал ребенка, покормил его и все — красавчик. А теперь понимаю: в садик пробейся, в школу пробейся, тучу болячек вылечи, этому учи, тут переживай, туда деньги сдай, два года минимум не спи. Пока что один есть и хорошо. Я вообще не знаю, как женщины в одиночку это все тянут. Я-то свою супругу на 70% освободил от этой рутины, но она все равно выла. © Lotses / Pikabu
- Приехала сестра с ребенком в гости. Племянница в первую же ночь «напрудила» на диван, а утром на ковер. Сестра хлопала глазами: «Разве у вас такого никогда не бывало?» У нас в ванной и на кухне плитка, в детской линолеум. В остальных комнатах ребенок у нас был строго в подгузниках, а потом в подгузниках-трусиках. Химчистку сделали, ковер отмыли, но у дивана запах через неделю снова появился. Не знаю, как сказать сестре, что ее доча на 83 тыс. «наголопопила» — две химчистки и замена блока дивана. © Подслушано / Ideer
"Но я же поел! Где мой десерт? Почему я должен из-за него страдать?»"
И старший совершенно прав: он все сделал, почему наказывают его? Младший, судя по всему, не "не ест", а не ест то, что не хочет. Я бы просто кормила старшего как надо, переживания мелкого по поводу шоколада - его проблема.
- Дочке 3 года. Страшный звук из детской — это когда тишина, а потом: «Ой...» Но самое страшное в этом звуке то, что ребенок одинаковым «Ой» реагирует на мелочи по типу разлитой на ковер краски и на реальные опасности. Пока добегаешь до детской — плюс несколько седых волос. © Настасся / ADME
- У нас сначала были колики, в кроватку не положишь — только на руках. Потом ребенок боялся один оставаться в комнате: «Мама, не закрывай дверь в туалет, я боюсь». Пришлось договориться, что дверь закрывать все же буду, но буду с ним разговаривать. © Olga_S / ADME
Разумеется, быть родителем — это тяжкий труд, который порой кажется совсем неблагодарным. Но, несмотря на многочисленные трудности, многие мамы и папы смело могут сказать, что только с детьми можно познать счастье, дзен и ад одновременно.