15+ бедолаг, которые заплыли не в тихую семейную гавань, а в эпицентр урагана
Семейный быт для многих людей становится проверкой на прочность. В начале совместной жизни кажется, что любовь сильна настолько, что любые испытания будут по плечу. Но часто что-то идет не по плану: то родственники все испортят, то денежный вопрос встанет ребром.
- С женой общий бюджет. Она получает на порядок меньше, но я ни разу ее не упрекнул и не запретил что-то покупать — все поровну. Откладывали тут вместе на ремонт балкона. Сунулся, чтобы оплатить, а денег-то нет. Спрашиваю у жены: «Деньги случаем не видела?» А она мне спокойненько отвечает, что своим родителям отдала и отдает так каждый месяц. На себя ни копейки не тратит, помогает им. И тут я офигел. Я не против трат, ведь это наш общий бюджет, но почему мы должны кормить чужую семью? Да, именно чужую, потому что они ни копейки жене не дали. Она училась, работала, их содержала, а родители любили отдохнуть, машинку в кредит взять и жить на зарплату дочери. Сказал жене, что мы не будем больше им давать денег, тем более такую крупную сумму и без моего согласия. На что она мне сказала, что бюджет же общий, она тратит деньги, как захочет. То ли я чего-то не понимаю, то ли она. © Подслушано / Ideer
- Я получал очень хорошую зарплату, поэтому жена решила бросить работу и просто сидеть дома. Если она готовила ужин, то это была какая-то сосиска с булкой из микроволновки. В тот момент я начал подозревать, что выбрал не того человека. Но окончательно убедился, когда поймал ее на измене. А своей подруге она твердила: «Мой муж — просто ангел! Но мне скучно». © Grizzled***t / Reddit
- Я заподозрил, что моя родня начала залезать в мой почтовый ящик. Чтобы подтвердить свою догадку, я распечатал письмо с предложением о работе и указал ну очень хорошую зарплату. Положил его в почтовый ящик. Совсем скоро родственнички начали вдруг ко мне подлизываться. Жена тоже заметила: «Чего это они такие вежливые?» Тут-то я ей все и рассказал. А она заявила, что это все неправильно с моей стороны. © Keo Painya / Quora
- Свекровь начала выносить мне мозг по поводу того, что у нас грязно, мол, не так убираемся. А потом я случайно увидела, как она тряпочкой протирает туалетный ершик, моет эту тряпочку и начинает ею же отмывать ванну. А у нас дома она стала мыть кружки тряпкой, которой я столы протираю. На мои робкие протесты, что не надо так делать, она сказала: «Да ладно, я же ее помыла в горячей воде». © Инесса Федоровна / ADME
- Лет 10 назад попал я в больницу. Друг подвозил ко мне мою девушку, они вместе меня навещали. Когда я выписался, не было у меня ни друга, ни девушки. Они поженились, у них двое детей уже. Но самый прикол в том, что этот бывший друг обвиняет меня в том, что они тогда сошлись. Если бы я не попал тогда в больницу, то все сложилось бы хорошо: была бы у меня и жена-красавица, и друг надежный. © Enot****let / Pikabu
- Я тогда только начал встречаться со своей будущей женой (она уже бывшая), приготовил как-то жаркое в мультиварке. Поели, она начала убирать посуду. Дай, думаю, загляну к ней. Захожу, а она поставила мультиварку целиком в раковину и спокойно ее моет. Даже шнур из розетки не выдернула. © Crestwoods / Reddit
- Прихожу домой и нарываюсь на скандал. Жена орет, дочь орет. Кое-как успокоил и послушал. Предыстория такова, что у жены есть сестра и племянница — большие любительницы поездить на чужом горбе. После пары случаев я запретил жене помогать им деньгами. Я хорошо зарабатываю, но трутней кормить не собираюсь, тем более моя дочь, хоть и младше той девчонки, но подрабатывает и учится. Жене неудобно отказывать сестре, она решила проблему оригинально — стала обеспечивать племянницу одеждой и вещами. И все бы ничего, но она забирала все у нашей дочки со словами: «Нужно делиться, не жадничай, им нужна помощь». Дочь у меня с характером, жаловаться мне не стала, а просто собрала в две большие сумки самые красивые вещи мамы и отвезла их тете. Мол, мама говорит, что вам нужнее. Тетя сильно обрадовалась, даже после скандала вещи возвращать отказалась. Жена орет на дочь, дочь гнет линию, что мать сама велела делиться. Я ржал как ненормальный. Жену успокоил, дочь поддержал. Теперь думаю, что разводиться надо, а то неизвестно, чем еще жена захочет поделиться со своей семейкой. © Подслушано / Ideer
- Были в гостях у свекров. Говорю супругу, чтобы он не ходил куда-то на ночь глядя, ведь когда вернется, то разбудит и меня, и маленького сына. И тут свекор встрял в наш разговор и заявил, что женщина себя так вести не должна. У него, видите ли, другой подход: жена сумки тяжелые с рынка тащит, пока он спит, сам он с детьми не помогает, уезжает куда и когда хочет. А со мной такой номер не пройдет, я из другого теста. Вот и ответила, что пусть дрессирует других. Свекор начал мне втирать про «надо слушаться мужчину», но я сказала, что в свои 30 лет сама решаю, кого слушать. Он стал говорить, мол, как я с его ребенком жить после всего этого буду. Я сообщила, что если он прям ребенок, то свекор может такое сокровище обратно забирать, мне «ребенок» не нужен. На следующий день подходит ко мне муж и говорит: «Папа сказал, что извиняется перед тобой». Ну я добавила, что хамил он мне в лицо, поэтому извиняется тоже пусть в лицо. В итоге на недавнем семейном мероприятии делали вид, что друг друга не знаем. © Алина / ADME
- Пока я лежала в больнице, мои свекры сватали своего сыночка другим девицам, а потом даже помогли перевезти его вещи. © PsychologicalBit5422 / Reddit
- Мои дедушка с бабушкой сильно поругались из-за — внимание! — порванного носка. Бабуля сказала его выбросить, а дедуля зашил. Был скандал, теперь они не разговаривают друг с другом, а бабуля едет к нам из другого города. Мама говорит, что это старческий маразм, а папа психанул и сказал разводиться, так как ругаются из-за мелочей всю жизнь. Бабушке 65, дедуле 70. Так и живем. © Подслушано / Ideer
- Как только мы с мужем начинаем копить на отпуск, свекровь тут же придумывает какое-то дело, для которого ей срочно нужны деньги. То ремонт надо сделать, то крышу на даче перекрыть, то обследоваться, то страховку на машину оплатить. Муж каждый раз ведется и отдает маме все деньги, которые откладывал на отпуск. Но после того, как он прихватил и мои сбережения из-за того, что ему не хватало, я стала свои деньги хранить отдельно и ездить в отпуск одна. Когда возвращаюсь, он ходит грустный и демонстративно вздыхает, спрашивает с завистью: «Хорошо тебе было?» Он уже лет пять не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают, так как мамины капризы всегда в приоритете. Я просила мужа не говорить свекрови о том, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. Все чаще у меня возникают мысли о разводе, я уже боюсь с таким мямлей детей заводить. © Подслушано / Ideer
- Купили с мужем квартиру в новостройке, пахали на нее вместе несколько лет. Сделали хороший ремонт и наконец-то заселились. Спустя месяц свекровь неожиданно стала у нас частым гостем: то «мимо проезжала», то «торт вкусный купила». Как-то раз приехала поздно вечером и демонстративно громко сказала: «Ох, поздно уже как. Домой страшно добираться!» Разумеется, сказали, чтобы оставалась на ночь. Утром просыпаемся от шума в гостиной. Заглядываем, а свекровь перестановку делает: кресло сдвинула, столик развернула, торшеры вообще вынесла в коридор. Спрашиваем, мол, что за дела. А она в ответ: «Я плохо спала. Прочитала, что это из-за неправильной расстановки мебели. Сегодня попробую вот так!» Мы с мужем обалдели. За завтраком тонко намекнули ей, что нехорошо наводить свои порядки в чужом доме. Обиделась. Ведь она «хотела как лучше».
- Я всегда думала, что со свекровью у меня хорошие отношения, мы вместе даже много времени проводим. Но потом оказалось, что всем своим знакомым и мужу она рассказывает какие-то небылицы про меня. Причем берет реальную ситуацию с каким-нибудь родственником и перекручивает все так, словно это я виновата. Я не выдержала и пожаловалась мужу, ведь меня ни за что оклеветали. Муж пытался ей все объяснить, но бесполезно. И у нее нет никакого старческого маразма. © Jo Young / Quora
- Моя любимая жена не умеет готовить. Совсем. Мы женаты 8 лет, у нас есть сын, она домохозяйка. Я устал каждый раз сам покупать и готовить еду, в том числе ребенку, а на постоянную доставку не зарабатываю. Жена, даже если пытается, то умудряется из хороших продуктов сделать фигню. Я честно думал, что научится, но она не хочет. Любые курсы, подсказки — в штыки. Вчера вызвалась пожарить лосося, но пока она залипала в смартфон, все сгорело. Не знаю, как бороться. © Подслушано / Ideer
- Когда мой муж задерживается на работе так сильно, что я уже ложусь спать, он всегда начинает искать себе еду на ужин, но ничего не находит. Расстраивается, перекусывает фруктами и печеньками, ложится спать голодным. И каждый раз сильно удивляется, когда утром я показываю ужин на полке в холодильнике. Он у меня замечательный и по жизни очень внимательный человек, но в ситуации с ночным ужином какой-то сбой. © Мама Дорогая / ADME
Ну бывает, что нет у человека таланта к чему-то. Одним алгебра не даётся, другому медведь на ухо наступил, третий готовить не может. Конечно, может, карьера домохозяйки в этом случае не её призвание, но кто их знает, что у них за хозяйство.
- Как-то раз мы с женой поругались, она собрала вещи и поехала к матери. Ехать пару часов. Я расстроился, но был прав, поэтому занимался своими делами с чистой совестью. Часов через 6 заявляется теща со словами: «Возвращаю тебе доченьку, а то ты, по-видимому, потерял ее». © al3easy / Pikabu
- Жена напугала меня сегодня, когда я брил голову, и я случайно сбрил себе кусок брови. И теперь эта хохотушка называет меня «Принц-полубровка». © tonik602 / Twitter
- Год назад родился второй ребенок. Все это время жена не работала, но дома было чисто, полный холодильник еды, дети обласканы. Красота! А 2 недели назад жена на все забила. Видите ли, она записалась на курсы по саморазвитию, а там ей сказали, что семейный быт блокирует ее потенциал. Теперь супруга почти не готовит, с детьми мало играет, от уборки отказалась. Все приходится делать мне, причем после работы. Устаю безумно. Сначала подбадривал ее, мол, я поддержу тебя всегда. Но теперь я сплю по 4 часа в сутки, а она вот еще начала требовать ремонт. Потому что для ее саморазвития нужны яркие краски в комнате.
Некоторые считают, что в отношениях важны любовь и уважение. Другие убеждены, что без денежного достатка просто не обойтись. Мы считаем, что все индивидуально, ведь не зря говорят: «В каждой избушке свои погремушки».
Комментарии
«Я тогда только начал встречаться со своей будущей женой (она уже бывшая), приготовил как-то жаркое в мультиварке. Поели, она начала убирать посуду… Захожу, а она поставила мультиварку целиком в раковину и спокойно ее моет. Даже шнур из розетки не выдернула» — бывшая, потому что автор овдовел, да?
Понравился принц-полубровка, какой-то позитив среди этих токсиков))
«Хотела/ хотел как лучше» должно быть написано на дверях в ад