Чем плоха студенческая общага?)) Это же СВОБОДА!!
"Лавэ закончилось так быстро,
я голоден, но пьян
Посуда остаётся чистой, если пуст карман
Ну, а в кармане только пропуск — зелёный корешок
С деньгами, как обычно жопа, жопа!
Но жить в общаге хорошо!
В общаге хорошо..."
19 твитов о людях, которые метили высоко, но обломались
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — гласит народная мудрость. Вот героям статьи и журавля не досталось, и синица оказалась так себе. Вся правда о том, как жизнь ставит все на свои места, и хорошая порция иронии — в следующих твитах.
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Чем плоха студенческая общага?)) Это же СВОБОДА!!
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А че у неё ни разу не появилось желание спросить, на куя он это ей шлёт?
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Эта свечка "за здравие", это сразу видно.) Мы всегда так делаем, клиентам нравится...)))
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Эээ, странно. Даже в позднесоветские времена продавался сыр с восковой коркой. Мы с братцем из него фигурки лепили
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Она его не стёрла, а заполнила бороздки клеем. Читала, что отпечатки пальцев сохраняются, даже если кожу с пальцев срезать. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
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О! Прям как при моем первом разводе! С вином отмечали (было до того, как я от алкоголя отказалась совсем)
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Гобелен жалко. Но знаю историю про одну семью, которая после приватизации продала свою долю собственности и купила дочке китайский пуховик на всё 🙈
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А вот в ситуациях из этих твитов каждый родитель хоть раз узнает себя или своих детей. И, возможно, порадуется, что его методы воспитания оказались более успешными, чем у других мам и пап.