19 твитов о людях, которые метили высоко, но обломались

16 минут назад

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — гласит народная мудрость. Вот героям статьи и журавля не досталось, и синица оказалась так себе. Вся правда о том, как жизнь ставит все на свои места, и хорошая порция иронии — в следующих твитах.

1.

Айбелив Айкенфлаева
8 минут назад

Чем плоха студенческая общага?)) Это же СВОБОДА!!
"Лавэ закончилось так быстро,
я голоден, но пьян
Посуда остаётся чистой, если пуст карман
Ну, а в кармане только пропуск — зелёный корешок
С деньгами, как обычно жопа, жопа!
Но жить в общаге хорошо!
В общаге хорошо..."

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Bazzzay.free
11 минут назад

Эта свечка "за здравие", это сразу видно.) Мы всегда так делаем, клиентам нравится...)))

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9.

Евга
37 минут назад

Эээ, странно. Даже в позднесоветские времена продавался сыр с восковой коркой. Мы с братцем из него фигурки лепили

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10.

amandapereiradesouza
24 минуты назад

Она его не стёрла, а заполнила бороздки клеем. Читала, что отпечатки пальцев сохраняются, даже если кожу с пальцев срезать. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?

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amandapereiradesouza
23 минуты назад

О! Прям как при моем первом разводе! С вином отмечали (было до того, как я от алкоголя отказалась совсем)

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amandapereiradesouza
20 минут назад

Гобелен жалко. Но знаю историю про одну семью, которая после приватизации продала свою долю собственности и купила дочке китайский пуховик на всё 🙈

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19.

А вот в ситуациях из этих твитов каждый родитель хоть раз узнает себя или своих детей. И, возможно, порадуется, что его методы воспитания оказались более успешными, чем у других мам и пап.

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