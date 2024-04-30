19 твитов о людях, которые метили высоко, но обломались

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — гласит народная мудрость. Вот героям статьи и журавля не досталось, и синица оказалась так себе. Вся правда о том, как жизнь ставит все на свои места, и хорошая порция иронии — в следующих твитах.