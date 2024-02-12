20+ твитов, при чтении которых каждый родитель украдкой смахнет слезу
Выполнение домашних заданий вместе с детьми, их нежелание убираться в своей комнате и капризы по пустякам — все это не понаслышке знакомо родителям. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.
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А вот следующие пользователи привыкли подмечать везде иронию и юмор. И их твиты о непредсказуемых женщинах не могут не вызывать улыбку.
Комментарии
про первый звонок я не поняла сначала) у меня не было никакого первого звонка до уроков. первый звонок был в 9.00, когда и начинался урок
Все истории про тупых и невоспитанных детей, которым не хватает порки и жёсткой дисциплины
Вздрагиваю, когда слышу, что родители делают с детьми уроки. По второму кругу в школе учиться??? ОМГ.
Первые 5 классов я по второму кругу с сыном школу проходила, потом перестала и оценки пошли вниз, сильно вниз. Сейчас 8-ой, у него несколько онлайн репетиторов (молодых ребят, которых он ценит, не против заниматься в свободное время). Оценки бывают разные, уже наметились предметы, в которых он сильно преуспевает; те, в которых все ок, но из-за учителей оценки могут скакать от 4 до 10 (реально, заменили учителя, сразу опа - 9-10 по предмету, а было 4-6); те, которые вызывают сильную скуку. Я по-прежнему ощущаю волнение по поводу его оценок и успехов, но держу себя в руках, он должен проходить этот путь сам, учиться в универе потом и работать я ж за него не буду. Вижу, как формируется личность. Но бабушка у нас переживает) как это так, оценки попадаются плоховатые, а с ребенком уроки не делают)
А я отличница всегда и везде круглее не придумаешь, школу ненавижу
Ой, ладно заливать про уроки до двух часов ночи в первом классе! Там сразу поднимется вой и полетит толпа в министерство образования и прокуратуру для кучи.
Ну а про то, что в первом классе еше из писать учат ещё только, упоминать, наверное, неприлично.