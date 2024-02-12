20+ твитов, при чтении которых каждый родитель украдкой смахнет слезу

Выполнение домашних заданий вместе с детьми, их нежелание убираться в своей комнате и капризы по пустякам — все это не понаслышке знакомо родителям. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.