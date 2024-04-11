17 историй о людях, которые на собственной шкуре испытали горечь разбитого сердца

Я понимаю, что грешно над таким смеяться, но меня вынесло от отмазки про психушку. Я не понимаю как мыслит эта женщина, но хочу с ней познакомиться! Это безумный кринж
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Оправиться после предательства не просто, какого бы масштаба оно ни было. Болезненные события могут так огорошить, что кроме боли в сердце остается немой вопрос: «Это что, сюжет для книги или реальная жизнь?» Своими историями делятся не только пострадавшие, но и виновники печальных сюжетов.
Я понимаю, что грешно над таким смеяться, но меня вынесло от отмазки про психушку. Я не понимаю как мыслит эта женщина, но хочу с ней познакомиться! Это безумный кринж
"Встречалась с женатым мужчиной." "Жена меня тоже знала"
Вот ведь бляди#а!
Психологи рассказали, какие советы они чаще всего дают парам, пережившим предательство и решившим сохранить отношения.