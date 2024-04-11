17 историй о людях, которые на собственной шкуре испытали горечь разбитого сердца

Народное творчество
2 часа назад

Оправиться после предательства не просто, какого бы масштаба оно ни было. Болезненные события могут так огорошить, что кроме боли в сердце остается немой вопрос: «Это что, сюжет для книги или реальная жизнь?» Своими историями делятся не только пострадавшие, но и виновники печальных сюжетов.

  • Уехала на неделю по работе в другой город, муж остался один. Подставы я бы даже не заметила, но все решила чистая случайность. Еду он всю поел, дома чисто, ничего подозрительного нет. И тут я снимаю показатели счетчика и понимаю, что целую неделю он не ночевал дома! Потому что любит у меня муж поиграть в компьютерные игры, причем немало так. И счета за свет приходят приличные. Цифры были вовсе не такие, какие должны быть! Когда в слезах стала вытягивать из него правду, он признался, что у него есть другая. Целую неделю не могу прийти в себя. Видимо, жизнь уже никогда не станет прежней. © Мамдаринка / VK
  • Моя бывшая жена притворилась, что ее поместили в психиатрическую больницу на длительное лечение, а на самом деле была с другим мужчиной. © Impossible-Visit-199 / Reddit
  • Когда моя подруга рожала, ее муж решил отметить со своими друзьями появление сына. Уехали к кому-то на дачу на несколько дней, связи в той глуши нет. Сообщение с фоткой ребенка осталось непрочитанным. Жену он так и не навестил, веселился в бане с мужиками. Когда подругу выписывали, он не приехал. На выходе предложили сфотографироваться, она согласилась, но на всех фотографиях у нее в глазах стояли слезы. Мне тоже было очень обидно за нее, осталась у нее дома на несколько дней, чтобы помочь с ребенком. Спустя неделю после родов приехал муж, даже не извинился, порадовался сыну и пошел на работу. Подруга почти сразу подала на развод, и я ее полностью поддерживаю. Он ее не заслуживает. © Подслушано / Ideer
  • Сломала ногу и на время отдала свою собаку маме, так как не могла сама ее выгуливать. И вот нога срослась, пришла пора забирать собаку, а пес с мамой спелись. Мама ему наготавливает собачьих разносолов, по утрам на рынок бегает за говяжьей вырезкой. Пес аж лоснится весь, спит с мамой на подушке под одеялом. Мама похудела, завела друзей-собачников, ходят вместе в лес гулять, чтобы собакам нескучно было. Пришла забирать пса, а он так к маме бочком жмется. Никогда себя такой лишней не чувствовала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Криптокартограф даркнета
2 часа назад

Я понимаю, что грешно над таким смеяться, но меня вынесло от отмазки про психушку. Я не понимаю как мыслит эта женщина, но хочу с ней познакомиться! Это безумный кринж

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  • Нашла в телефоне у мужа переписку с 30-летней любовницей. Не устроила скандал, а позвонила ей, сказав, что я консультант по красоте, и пригласила на бесплатный сеанс по уходу за лицом. Она приехала к нам домой и, когда я делала ей маски, рассказывала, какой у нее «новый мальчик». В подробностях описывала их отношения. С работы пришел муж, от шока сам себя сдал, я спокойно взяла чемодан и уехала. Пусть сами разбираются! © Подслушано / Ideer
  • Я никогда не предаю своих подруг. Это и хорошо, и плохо. Например, пару месяцев назад увидела мужа подружки с другой девахой. Я сфоткала и сразу доложила подруге. Дело дошло до развода, но в последний момент муженек выпросил прощения, помирились. Теперь подружка жалуется, что лучше бы не знала о его измене. Муж настраивает ее против меня, говорит, какая я змея, раз посмела разрушить их отношения. Вот вам и плата за честность и преданность дружбе. © Карамель / VK
  • Помню историю из детства. Когда родители были не в очень хороших отношениях, я решила сделать подарок отцу. Нарисовала ему картинку со счастливой семьей и подписала: «Люблю тебя, папочка». Из рисунка сделала самолетик и отправила его к нему. Так он, даже не посмотрев, смял мой подарок и выбросил. В этот момент мое сердце разбилось. В первый раз. Мне было 5 лет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Встречалась с женатым мужчиной. Один раз он пригласил меня в пустующую квартиру мамы жены. Вдруг раздается стук в дверь. Жена, проходя мимо, увидела свет в окне. Открывать было категорически нельзя, меня она тоже знала. Тогда мужчина позвонил другу, и тот пришел к соседям из другого подъезда, но со смещенными балконами, сказал, что нашу дверь заело. Он помог нам перелезть на балкон соседей. И это на 5 этаже! Позже мужчина позвонил жене из дома и спросил, где она гуляет. © Подслушано / Ideer
  • Встретил девчушку. Все развивалось быстро. Вот она поймала букет невесты, знакомлю ее с друзьями, с родными, собираюсь жениться. Но вдруг ей поступает предложение о съемке для известного горнолыжного курорта в моем городе. Она не модель, ну, думаю, пусть, почему бы нет. Оказалось все банально: организатор ухаживал, пока мы встречались, все куда-то звал. Она и не отказывалась, но и не соглашалась. Цена ее любви оказалась маленькой: полет на вертолете. © Подслушано / Ideer
  • Муж решил осуществить свою мечту — переехать в другой город. Не посоветовавшись со мной, просто поставил перед фактом. Не слушал мое мнение по этому поводу. Поругался со мной и, забрав все свои вещи из дома, уехал в другую квартиру. Представьте мои чувства, когда я пришла домой, а дома нет никаких вещей. Я пришла в пустую квартиру. Мне было так больно. А через несколько дней он мне написал, что вообще никогда не хотел семью. © Палата № 6 / VK
  • Я учитель английского языка, мой муж — предприниматель. Так как его бизнес вышел на международный уровень, он решил выучить английский. И, естественно, попросил меня обучить. Он хороший ученик, все схватывал на лету. Через полгода уже бегло мог общаться на английском. Тогда посоветовала ему найти какого-нибудь человека в соцсети из США или Англии и начать переписку, чтобы закрепить письмо. Он нашел. Женщину. Поначалу этому факту я не придала никакого значения. Переписывались они год. Потом начали созваниваться по видеосвязи. В конце концов, они решили, что любят друг друга. И все. Он уехал к ней. Благо хоть бизнес мне оставил и помогает с ним, типа мы остались друзьями. Конечно, я могла включить гордую бабеху и перестать общаться с ним, но, честно, я люблю деньги и привыкла к нынешнему уровню жизни, а учителем английского много не заработаешь. Без помощи мужа я просто развалю то, что мне осталось. И я понимаю, что я, возможно, его резервный план на случай, если у него там не сложится. Но меня пока все устраивает © Подслушано / Ideer
  • Мама моего друга много лет встречалась с мужчиной, в итоге они обручились и собирались пожениться. Мужчина был бизнесменом и каждую неделю ездил за границу по делам. Но у него случился сердечный приступ, и когда она пришла в больницу, там уже были его жена и двое детей. Оказалось, что он все время вел двойную жизнь. Когда он уезжал по делам, то просто возвращался к своей настоящей семье. © wallbagz / Reddit
  • Отец бросил мою мать еще беременной и скрылся в неизвестном направлении. Всю жизнь она была одна. Я завидовала тем детям, у которых есть отцы. Часто фантазировала, что однажды он одумается и приедет ко мне. Когда я выросла, нашла отца через соцсети, написала ему — не отвечал. Мать позвонила ему с другого номера — взял трубку. Первое, что он мне сказал с издевкой: «Ну что, соскучилась по папке?» Все рухнуло у меня внутри. Я поняла, что зря надеялась столько лет. © Подслушано / Ideer
  • Я начала встречаться с парнем, который был совсем не ровня мне. Я тогда работала в айти компании, много зарабатывала. А он был курьером в службе доставки еды. Все друзья тупо не узнавали меня. Я не готова была отказаться от привычного образа жизни, поэтому оплачивала все нам двоим. Поездки, развлечения, дорогие рестораны. Со мной он узнал, что такое ни в чем себе не отказывать. Но спустя 3 месяца бросил. Причиной назвал «финансовую несовместимость». А я любила его, готова была тратиться и дальше. Но разбил сердце. Сказал, что перезвонит, когда станет более обеспеченным. Спустя 3 месяца женился на какой-то студентке, и сейчас она с пузиком. © Карамель / VK
  • Встречаюсь с молодым человеком чуть больше года. Недавно решили съехаться, нашли жилплощадь. На днях, разбирая вещи, я наткнулась на коробочку с блокнотами парня, в которых он досконально записывал, на кого из своих девушек когда и сколько денег он потратил, разумеется, и себя нашла. И бог с ним, что записывает, но под каждой из девушек стоит «итог», и я почти близка к сумме, после которой он, судя по всему, девушек бросает. © Подслушано / Ideer
  • Давным-давно пришла ко мне в гости лучшая подруга. Мы жили по соседству и постоянно зависали друг у друга. Я вышла на кухню, вернулась обратно в комнату и заметила, что она как-то резко обернулась и сразу засобиралась домой, хотя мы только пришли. В этот же день обнаружила пропажу личного дневника, чем с ней и поделилась. Как же она разделила мое горе! В первую очередь грешила на родителей. А через месяц я обнаружила свой дневник у нее. Омерзительно. Дневник сожгла, с ней больше не общалась. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 36 лет, когда 40-летний муж завел себе 18-летнюю любовницу. Эти наглецы пришли в наш общий дом, где я их и застукала. Эта девица заявила мне, что она в два раза меня младше, на ее стороне красота и молодость. Муж молчаливым согласием поддержал любовницу. Я сказала девушке, что молодость проходит, не на то она ставку делает, но она лишь рассмеялась. Мы с мужем развелись. Мне сначала было сложно, потому что богатый муж отсудил себе квартиру, счета, машину с подачи этой девицы. Но я взяла себя в руки, погрузилась в работу, получила дополнительное образование, жизнь наладилась. Мне 54 года, я обеспечена, у меня хорошая работа, с которой я не собираюсь уходить. Несмотря на возраст, я очень хорошо выгляжу, ухоженная. У меня своя квартира, есть мужчина ровесник.
    Недавно я искала себе помощницу по хозяйству, обратилась в компанию, которая предоставляет домработниц. И голос, и лицо пришедшей женщины показались мне знакомыми. Я уточнила, как ее зовут. Оказалось, что это та самая девица. Нехитрый подсчет показал, что ей 36 лет. Рассказала, что мужа разбил инсульт, он потерял работу, все накопления потратили на лечение, но все равно он остался инвалидом. Она так и не получила образование, вынуждена была работать на низкоквалифицированной работе. Я не сказала ей, кто я, потому что пожалела. Но очень подмывает сделать это, конечно. © Подслушано / Ideer

Психологи рассказали, какие советы они чаще всего дают парам, пережившим предательство и решившим сохранить отношения.

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