А зачем покупать/шить платье весом 16 кг?
Чтобы подружкам утереть нос?
18 свадеб, на которых один маленький нюанс перевернул все с ног на голову
К свадьбе готовятся все: и молодые, и их друзья-родственники, и даже тети-дяди, которые видели последний раз жениха или невесту совсем в младенческом возрасте. Довольно часто сие событие сопровождается яркими, смешными, трогательными или немного несуразными моментами. Мы решили «посетить» некоторые незабываемые свадьбы и вам о них рассказать.
- Мне уже 33, но за всю жизнь самый большой стресс и страх я испытал в 5 лет. Мои мама и отчим решили сделать громкую свадьбу, на которой я тоже присутствовал. Перед свадьбой мне все объяснили, но не учли один момент: 5-летний я вообще не знал никаких свадебных традиций. Музыка, танцы, веселье и вдруг тамада громко говорит, что невесту украли. Я моментально в слезы, начинаю кричать, как сумасшедший, начал страшно переживать. Меня сразу же взяла бабушка и побежала искать маму, а я не мог успокоиться потом весь вечер. Сейчас это для меня и всех, кто помнит тот случай, повод посмеяться, но мне тогда вообще ни разу не до смеха было... © Палата № 6 / VK
- Лет десять назад я была фотографом на свадьбе. Все было чудесно. Но уже на банкете во время первого танца жених сделал театральное па с невестой, после чего та упала на пол. Невеста закричала от боли. Она довольно сильно вывихнула колено. Уже через 20 минут медики забрали молодых в больницу. Отец невесты настоял, чтобы я продолжила снимать. Это была очень странная свадьба и поведение многих гостей я запомнила навсегда. А самое интересное, что когда я уже уходила, примерно в 10 вечера, вернулась невеста с костылями. Молодожены были так благодарны мне за то, что я запечатлела всю вечеринку, которую они пропустили. © WpgMel / Reddit
- Мы с мужем очень переживали за первый танец. Решили обратиться в студию, чтобы нам его поставили, много репетировали. Но совсем не подумали о моем свадебном платье! Оно весило 16 килограммов, поэтому каждый поворот в танце заканчивался моим полупоклоном. © amicingtotravel / Reddit
«Свадьбы могут утомить. Когда все гости разошлись, жена моего брата после выглядела вот так»
А зачем покупать/шить платье весом 16 кг?
- Я был фотографом на одной чопорной свадьбе. Перед церемонией фотографировал невесту и подружек в их номере. Все дамы были одеты в одинаковые шелковые платья, а маленькая девочка держала цветы. Решил сделать групповой снимок. Одна подружка стояла в стороне, и я жестом позвал ее фотографироваться. На что невеста рявкнула: «Эй, ее не должно быть на фото!» А все потому, что та скромная женщина — бывшая жена жениха. Она просто сопровождала их общую дочь, которая должна была нести цветы к алтарю. © lilsebastian17 / Reddit
- Есть у меня знакомая пара, которых я давно знаю. Они как-то признались мне, что очень хотят сыграть свадьбу, но только вдвоем: ни родственников, ни друзей, ни гостей, лишь свидетели и то, которые потом уедут. Но вот их терзал страх того, что все обидятся. Решение пришло само, когда они выбирали куда полететь в свой медовый месяц. Улетели устраивать свадьбу на Занзибар, а остальным сказали, что билеты каждый покупает себе сам. В итоге никто не прилетел туда, они сыграли свадьбу и заодно медовый месяц отпраздновали! © Не все поймут / VK
- Мы с мужем почему-то не репетировали наш первый танец. И вот, когда час настал, у нас возникла проблема: муж левша и все время пытался закрутить меня не в ту сторону, которую я ожидала. Мы несколько раз пытались это повторить. Это такая мелочь, но выглядело очень забавно. Теперь я часто вспоминаю этот момент. © only_angel7 / Reddit
«При ограниченном бюджете у нас получилось создать фантастическую свадьбу»
- Сестра довольно рано вышла замуж. После торжественной росписи приезжаем все в ресторан, пока молодые поехали фотографироваться, а там будущая свекровь бегает туда-сюда, суетится. И как-то на меня она посмотрела странно. Я представилась, мол, сестра, чем вам помочь и т.д. Целый час она на меня все зыркала и зыркала. Приезжают молодые, их все встречают. Мама жениха обнимает невесту, еще раз зыркает на меня и выдает: «Ой, Юленька, а у тебя ж такая сестра красивая. И по возрасту моему Сереженьке лучше подходит. Ну, поздравляю вас, да...» Встречающие так с караваем и застыли. Не буду лукавить, мне было приятно. А сестра через два года развелась.
- На приеме мы объявили, что вместо стука по стаканам и криков «Горько!», гости должны что-то спеть — и тогда мы поцелуемся. Сначала спел мой папа. Он выступает в местном хоре, так что вышло отлично. Было еще несколько желающих. А потом тетя жениха начала стучать по стакану. Мы, конечно, напомнили об условии. Тогда она решила пропеть алфавит. И самое интересное, что тут же эту незамысловатую композицию подхватил весь зал. Просто представьте: сто человек поют алфавит. © puff_pastry_1307 / Reddit
- Я наконец-то купила фигурки для свадебного торта, которые выглядели точь-в-точь как мы с женихом. Полный восторг! Вот только я не учла, что торт-то у нас в форме банта и посередине — дыра, поэтому фигурки пришлось расставить по краям. Выглядело это, конечно, странно. © pH655 / Reddit
«Мы поженились в Италии в самом прекрасном месте»
- После школьного выпускного все разъехались кто куда. И вот в другом городе случайно встречаю на улице одноклассницу, с которой лет сто не виделись. Оказалось, она тоже сюда переехала и как раз замуж выходит, но знакомых в городе — кот наплакал. Ну и попросила меня на свадьбу прийти, чтоб кто-то «свой» был. Я согласилась. Прихожу, а там все чинно, но скукота смертная. Жених вроде ничего такой, приятный. Короче, через полгода одноклассница развелась, а этот жених начал мне писать! Говорит, с самой свадьбы обо мне думает, мол, ошибся он тогда. Вот сижу теперь и размышляю: если мы с ним закрутим, это подло будет или судьба? © Мамдаринка / VK
- Мама у меня всегда любила шить, ее бабушка научила когда-то. Попросила перед свадьбой сшить мне платье: мама аж расплакалась. Она не поверила, думала, что я шучу. А мне правда хотелось быть в том, что сошьет мне мамуля. И не зря! Все гости были в восторге, у мужа глаза светились, а я по-настоящему была счастлива, потому что мамино платье оказалось сказочно красивым. © Палата № 6 / VK
- Как-то пришлось посетить свадьбу, на которой пара решила открыть подарки прямо во время торжественного ужина. В итоге уйма времени была потрачена на это мероприятие, да еще и дурацкие комментарии. «Ой, дядя Лу подарил нам туалетный ершик... Ну спасибо, конечно...» Может, он вам вообще ничего не должен был дарить? © Unknown author / Reddit
«У нас был супергеройский свадебный торт»
- Мы были на свадебной церемонии, во время которой началась сильная гроза. Пока невеста шла к алтарю, пропало электричество. Священник читал свою речь при фонарике. А невеста успела намокнуть, пока добиралась до места, поэтому каждый раз при очередной молнии было видно, что у нее размазана тушь. © Unknown author / Reddit
- Была у подруги на свадьбе два года назад и я с уверенностью могу сказать, что это самое необычное торжество в моей жизни! Молодожены почему-то решили расписаться после свадебного торжества, оказалось — неспроста. Прямо на гулянке в зал ворвалась подруга невесты и сказала, что жених — ее мужчина. Через секунду из толпы гостей выбежал друг жениха и то же самое сказал о невесте! Как оказалось, «молодожены» решили таким образом сообщить родным и друзьям, что у них ничего не вышло! Но при этом они счастливы с другими партнерами. Эти две пары существуют до сих пор. Оригинально, прикольно, весело, а главное — все счастливы. © Мамдаринка / VK
- Звонит мой будущий муж и говорит: «У тебя там дома был какой-то отличный крем от ушибов, вечером бери его и приходи ко мне». Спрашиваю, что случилось, а он: «Все нормально, не волнуйся, я в травмпункте». Он за три дня до свадьбы правую руку сломал. На ней гипс, как и полагается, да еще и ссадина на весь лоб! С лестницы на работе упал. Врач, когда гипс накладывала, шутила, мол, до свадьбы заживет, а муж говорит: «Не заживет, свадьба через 3 дня». Врач сжалилась и пальцы неплотно забинтовала, так что колечко я ему все-таки надела. Всегда смеемся, что это была хорошая попытка от свадьбы отмазаться, но увы. © Мамдаринка / VK
«В качестве десерта мы с мужем сделали стену из пончиков. По мере необходимости их количество пополнялось»
Стена из пончиков вместо свадебного дорогого торта-это пожалуй скопидомство.
- Моя тетя во время первого танца упала и сломала руку. Так что в итоге у них было много свадебных фотографий из отделения скорой помощи. Вот только доктор всех удивил. Когда узнал, что его пациентка — невеста, сразу же надел костюм, чтобы прилично выглядеть на фото. © Principessa116 / Reddit
- Ходили с папой на свадьбу двоюродной сестры. Все стандартно: конкурсы, песни, слезы, смех, кража невесты. Но наш столик запомнил эту свадьбу благодаря маленькому происшествию. Когда папа кусал шашлык на изящных шпажках, неожиданно в мясе остались два его передних зуба.
- Лучшая свадьба, на которой мне доводилось бывать, полностью отражала молодоженов. Например, вместо свадебного торта у них был пирог. А когда время дошло до первого танца, то жених с невестой начали жонглировать. Это было их совместное хобби. © lavenderscavenger1 / Reddit
В других наших статьях мы собрали необычные свадебные платья, которые сделали невест счастливыми, и восхитились ретро-снимками с торжеств наших старших родственников. А пока мы ждем ваших рассказов о незабываемых свадьбах.
Комментарии
Если времени и денег куры не клюют, чего ж и не делать фейковые свадьбы "объявить о расставании"
Читая о всевозможных казусах во время свадьбы радуюсь что мы просто и мирно расписались. Из присутствующих были мои родители, брат с семьей и подруга одна. Расписались, съездили в парк погуляли и потом домашний ужин. Муж все переживал что я буду жалеть о том, что не было свадьбы пышной, гостей и т.п. Но с его стороны никого бы не было, т.к. никто не смог бы приехать в другую страну. Утром след.дня мы с ним уже улетали к нему на родину. Так что вопрос о пышном торжестве даже не стоял. И я рада тому, что у нас все тихо и скромно прошло. А воспоминания все равно есть: как мама в парке нас решила монетками и крупой обсыпать и мужу моему монеткой евровой в лоб попала (потом мы эту монетку за нашу кошеньку отдали); как во время чаепития фигурки котиков с торта ели - я голову коту-жениху отгрызла, - муж до сих пор мне припоминает это; еще перед ЗАГСом, выходя из машины, у мужа испачкалась рубашка и на всех фото он рукой живот прикрывает :) и да, в отличии от многих пар, была вполне полноценная первая брачная ночь, а не распутывание прически и сон очень уставшего человека))