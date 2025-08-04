18 свадеб, на которых один маленький нюанс перевернул все с ног на голову

Читая о всевозможных казусах во время свадьбы радуюсь что мы просто и мирно расписались. Из присутствующих были мои родители, брат с семьей и подруга одна. Расписались, съездили в парк погуляли и потом домашний ужин. Муж все переживал что я буду жалеть о том, что не было свадьбы пышной, гостей и т.п. Но с его стороны никого бы не было, т.к. никто не смог бы приехать в другую страну. Утром след.дня мы с ним уже улетали к нему на родину. Так что вопрос о пышном торжестве даже не стоял. И я рада тому, что у нас все тихо и скромно прошло. А воспоминания все равно есть: как мама в парке нас решила монетками и крупой обсыпать и мужу моему монеткой евровой в лоб попала (потом мы эту монетку за нашу кошеньку отдали); как во время чаепития фигурки котиков с торта ели - я голову коту-жениху отгрызла, - муж до сих пор мне припоминает это; еще перед ЗАГСом, выходя из машины, у мужа испачкалась рубашка и на всех фото он рукой живот прикрывает :) и да, в отличии от многих пар, была вполне полноценная первая брачная ночь, а не распутывание прически и сон очень уставшего человека))