17 ретро-кадров со свадеб наших родственников — каждый будто из кино

Фотоподборки
1 час назад

Свадебные традиции и мода меняются, но одно остается неизменным - теплые чувства, с которыми мы разглядываем снимки наших бабушек, дедушек, мам и пап в один из самых важных дней в жизни; в день, когда начиналась их семья. Пользователи сети поделились свадебными фото своих родных, и смотреть на них - сплошное удовольствие. Проверьте сами.

"Свадьба моих родителей, 1984-й. Да, мой отец невысокий, а мама - настоящая амазонка. И да, она надела на свадьбу каблуки!"

"Мои прабабушка и прадедушка, 1950-е"

«Свадьба мамы и папы в 1969-м»

"Свадебное фото моей прабабушки"

"Мама в день свадьбы, 1990-е"

"Свадьба моей мамы, 1950-е"

"Свадебный портрет моей бабушки. Здесь она уже 7 месяцев беременна моей мамой"

"Мама в день свадьбы. Румыния, 1990-е"

«Свадьба дедушки и бабушки, 1950-е»

«Родители поженились в 1968-м. Они вместе уже 55 лет»

"Свадьба бабушки и дедушки, Мехико, 1947"

"Свадьба моих родителей, 1991"

«1980-е. Моя бабушка — невеста!»

"Бабушка в день свадьбы, 1970-е"

"Бабушка и дедушка на свадьбе. У них появилось 7 детей, и скоро будет 70 лет, как они вместе"

"Бабушка и дедушка прожили вместе 66 лет"

  • Ух ты! В тебе определенно есть и бабушкины, и дедушкины гены. Ты такая красивая! © TrailerTrashQueen / Reddit

"Мои родители в конце свадьбы в 1977-м, и они же спустя 40 лет брака"

Комментарии

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Sergey Gorovoy
1 день назад

всё девочки - звезды Голливуда! а мальчики - герои-детективы нуар-фильмов.

молодость - прелестна, жаль, что мгновенна... 😢

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