17 ретро-кадров со свадеб наших родственников — каждый будто из кино
Фотоподборки
1 час назад
Свадебные традиции и мода меняются, но одно остается неизменным - теплые чувства, с которыми мы разглядываем снимки наших бабушек, дедушек, мам и пап в один из самых важных дней в жизни; в день, когда начиналась их семья. Пользователи сети поделились свадебными фото своих родных, и смотреть на них - сплошное удовольствие. Проверьте сами.
"Свадьба моих родителей, 1984-й. Да, мой отец невысокий, а мама - настоящая амазонка. И да, она надела на свадьбу каблуки!"
"Мои прабабушка и прадедушка, 1950-е"
«Свадьба мамы и папы в 1969-м»
"Свадебное фото моей прабабушки"
"Мама в день свадьбы, 1990-е"
- Она выглядит как кинозвезда! © Unknown author / Reddit
"Свадьба моей мамы, 1950-е"
"Свадебный портрет моей бабушки. Здесь она уже 7 месяцев беременна моей мамой"
"Мама в день свадьбы. Румыния, 1990-е"
«Свадьба дедушки и бабушки, 1950-е»
«Родители поженились в 1968-м. Они вместе уже 55 лет»
"Свадьба бабушки и дедушки, Мехико, 1947"
"Свадьба моих родителей, 1991"
«1980-е. Моя бабушка — невеста!»
"Бабушка в день свадьбы, 1970-е"
"Бабушка и дедушка на свадьбе. У них появилось 7 детей, и скоро будет 70 лет, как они вместе"
"Бабушка и дедушка прожили вместе 66 лет"
- Они потрясающе красивые! © Unknown author / Reddit
- Cкорее покажи и свое фото! © rolendd / Reddit
- Это я. © Quirky_Wrongdoer_872 / Reddit
- Ух ты! В тебе определенно есть и бабушкины, и дедушкины гены. Ты такая красивая! © TrailerTrashQueen / Reddit
"Мои родители в конце свадьбы в 1977-м, и они же спустя 40 лет брака"
Фото на превью Quirky_Wrongdoer_872 / Reddit, Quirky_Wrongdoer_872 / Reddit
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Уведомления
всё девочки - звезды Голливуда! а мальчики - герои-детективы нуар-фильмов.
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молодость - прелестна, жаль, что мгновенна... 😢
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