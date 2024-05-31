16 человек похвастались своими великолепными дедушками. И это отвал всего

Фотоподборки
52 минуты назад

Изображения из прошлого несут в себе особый магнетизм. У этих людей есть что-то, чего нет у нашего поколения. Может, какая-то наивность во взгляде, галантность, которая читается в лицах. Все это — фотографии реальных людей, а не известных актеров.

«Мой дедушка был настоящим красавчиком в 50-х»

«Дедуля в 40-е»

«Вот мой дедушка»

  • Боже, как он красив. А ты так же обворожителен? Ты должен держать марку. © Kaiosama / Reddit

«19-летний дедушка, 1972 год»

«Мой красавчик-дедушка в 50-х»

«Дед в 70-х»

«Мой горячий дедуля где-то в 1920-х»

«Листала старые альбомы и нашла фото своего дедушки в молодости»

«Дедушка в 19 лет. Мне всегда казалось, что с его внешностью он мог бы стать кинозвездой»

«Чтобы выйти за дедушку, бабушка сбежала из дома. Это 1951 год»

Марта
16 минут назад

Один в один - однокурсник моей сестры в девяностых. Классный парень. Жутко острый на язык. Эх, Лёха...

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«Мой дед тут выглядит красивее, чем я»

Богиня фонтана ВДНХ
8 минут назад

Дед хорош. А вот комментарий несколько загадочный... Что, внук настолько красив, что его удивляет, что кто-то, пусть даже его дед, может выглядеть краше него? Напоминает мачеху из Белоснежки с ее волшебным зеркалом. Очень хотелось бы увидеть фото внука.

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«Дедушка, конец 30-х»

«Дедушка, 30-е годы»

«Мой прапрадедушка. Финский красавчик!»

«Это не реклама спортзала. Дед (в центре) вырос на ферме. Это примерно 1914 год, ему тут 18 лет. Он стал чемпионом по борьбе»

Конфуз
26 минут назад

Много физического труда, еда явно не переработанная... Такие деды запросто внуков переживут

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«Мои бабуля и дедуля. Они много для меня значат»

А в пару к этим красавчикам у нас есть подборка с шикарными бабушками: 20+ доказательств того, что женщины из прошлых эпох порвали бы все соцсети.

Фото на превью aking25 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Жабка в шляпке
21 минута назад

Ретро-красавчики!
А 3 и 4 фото выглядят, будто обработанные современные. На 4-м даже цвет чуть-чуть остался.

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