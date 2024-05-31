16 человек похвастались своими великолепными дедушками. И это отвал всего

Изображения из прошлого несут в себе особый магнетизм. У этих людей есть что-то, чего нет у нашего поколения. Может, какая-то наивность во взгляде, галантность, которая читается в лицах. Все это — фотографии реальных людей, а не известных актеров.





«Мой дедушка был настоящим красавчиком в 50-х»

«Дедуля в 40-е»

О, как же вашей бабушке повезло! © angelcobra / Reddit

«Вот мой дедушка»

Боже, как он красив. А ты так же обворожителен? Ты должен держать марку. © Kaiosama / Reddit

«19-летний дедушка, 1972 год»

«Мой красавчик-дедушка в 50-х»

Вам повезло с генофондом. Красавец! © irishspice / Reddit

«Дед в 70-х»

«Мой горячий дедуля где-то в 1920-х»

«Листала старые альбомы и нашла фото своего дедушки в молодости»

«Дедушка в 19 лет. Мне всегда казалось, что с его внешностью он мог бы стать кинозвездой»

«Чтобы выйти за дедушку, бабушка сбежала из дома. Это 1951 год»

И я ее отлично понимаю. © JumpyPumpkin9526 / Reddit

«Мой дед тут выглядит красивее, чем я»

© wow-signal / Reddit Богиня фонтана ВДНХ 8 минут назад Дед хорош. А вот комментарий несколько загадочный... Что, внук настолько красив, что его удивляет, что кто-то, пусть даже его дед, может выглядеть краше него? Напоминает мачеху из Белоснежки с ее волшебным зеркалом. Очень хотелось бы увидеть фото внука. - - Ответить

«Дедушка, конец 30-х»

«Дедушка, 30-е годы»

«Мой прапрадедушка. Финский красавчик!»

«Это не реклама спортзала. Дед (в центре) вырос на ферме. Это примерно 1914 год, ему тут 18 лет. Он стал чемпионом по борьбе»

«Мои бабуля и дедуля. Они много для меня значат»