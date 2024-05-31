16 человек похвастались своими великолепными дедушками. И это отвал всего
Изображения из прошлого несут в себе особый магнетизм. У этих людей есть что-то, чего нет у нашего поколения. Может, какая-то наивность во взгляде, галантность, которая читается в лицах. Все это — фотографии реальных людей, а не известных актеров.
«Мой дедушка был настоящим красавчиком в 50-х»
- Вот это глаза! © IridessaRose / Reddit
- А можно мне его номерок? © lowrcase / Reddit
«Дедуля в 40-е»
- О, как же вашей бабушке повезло! © angelcobra / Reddit
«Вот мой дедушка»
- Боже, как он красив. А ты так же обворожителен? Ты должен держать марку. © Kaiosama / Reddit
«19-летний дедушка, 1972 год»
«Мой красавчик-дедушка в 50-х»
- Вам повезло с генофондом. Красавец! © irishspice / Reddit
«Дед в 70-х»
«Мой горячий дедуля где-то в 1920-х»
«Листала старые альбомы и нашла фото своего дедушки в молодости»
Не хочу сказать ничего плохого о дедушке, но сейчас его типаж был бы очень востребован в фильмах о маньяках...
«Дедушка в 19 лет. Мне всегда казалось, что с его внешностью он мог бы стать кинозвездой»
«Чтобы выйти за дедушку, бабушка сбежала из дома. Это 1951 год»
Один в один - однокурсник моей сестры в девяностых. Классный парень. Жутко острый на язык. Эх, Лёха...
- И я ее отлично понимаю. © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Мой дед тут выглядит красивее, чем я»
Дед хорош. А вот комментарий несколько загадочный... Что, внук настолько красив, что его удивляет, что кто-то, пусть даже его дед, может выглядеть краше него? Напоминает мачеху из Белоснежки с ее волшебным зеркалом. Очень хотелось бы увидеть фото внука.
«Дедушка, конец 30-х»
«Дедушка, 30-е годы»
«Мой прапрадедушка. Финский красавчик!»
«Это не реклама спортзала. Дед (в центре) вырос на ферме. Это примерно 1914 год, ему тут 18 лет. Он стал чемпионом по борьбе»
Много физического труда, еда явно не переработанная... Такие деды запросто внуков переживут
«Мои бабуля и дедуля. Они много для меня значат»
А в пару к этим красавчикам у нас есть подборка с шикарными бабушками: 20+ доказательств того, что женщины из прошлых эпох порвали бы все соцсети.
Комментарии
Хорошая подборка, люди во все времена были разными, красавцами и не очень.
Ретро-красавчики!
А 3 и 4 фото выглядят, будто обработанные современные. На 4-м даже цвет чуть-чуть остался.