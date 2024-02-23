15 историй о врунишках, которые оказались на редкость невезучими
Народное творчество
49 минут назад
Все мы можем приврать порой, вопрос только в масштабах лжи. Если одни люди настолько привыкли сочинять небылицы, что даже сами уже не понимают, где правда, то другие делают это только в самых критических, на их взгляд, ситуациях. Но любая ложь тянет за собой цепочку последствий, и не всегда приятных. Герои нашей статьи убедились в этом на своем опыте.
- Недавно моя девушка решила испечь печенье. Оно было, мягко говоря, не очень, но я соврал, что объедение — не хотел ее расстраивать. А потом мы получили приглашение на ужин от моей бабушки, и возлюбленная на радости решила подарить ей это печенье. Но я знал, что бабуля будет очень критически оценивать ее кулинарные способности, потому тайно заменил печенюшки на покупные.
Приехали мы в гости, девушка вручила бабушке коробку с выпечкой. А я забежал на кухню и обомлел, увидев точно такое же магазинное печенье, какое я использовал в качестве замены. Упаковка была уже открыта, а значит, его успели попробовать. Я понял, что быть катастрофе, и не ошибся. Когда бабушка попробовала наше печенье, она сразу же начала обвинять мою девушку в том, что та подсунула фабричную выпечку в качестве домашней. А она, в свою очередь, начала протестовать. Мне пришлось во всем признаться. До сих пор не могу поверить, что я так облажался. © starsonmyfac3 / Reddit
- Был у меня случай в конце беременности, рожать уже нужно было на днях, а у меня сессия (учусь на заочном). Так лень было ходить на пары, зачеты сдавать, ну и соврала я преподу, что уже родила и не смогу прийти на зачет. Она принципиальная оказалась. Или просто вредная. Взяла и отрезала: «Родила — это не повод пропускать зачет. Сдавать будешь долго и мучительно». Ну тут я думаю, наверное, все-таки пойду на зачет, скажу, что ребенка с мужем оставила. В день зачета я встала, собираюсь... Хорошо, что мне мама позвонила и указала на мою оплошность: живот-то будет идти впереди меня, а я уже наврала, что родила. Вот чем я думала, не знаю. © Мамдаринка / VK
- Дело было несколько лет назад, когда я только окончил юридический факультет. Я собирался на собеседование в хорошую фирму, а так как мое резюме впечатляющим назвать было нельзя, я решил немного приукрасить. Указал, что проходил стажировку в довольно известной компании. Итак, прихожу на интервью в конференц-зал, где сидит человек 10. Руководитель упоминает мою стажировку и спрашивает: «А с кем вам понравилось там работать?» А я-то подготовился: перед собеседованием зашел на нужный сайт и запомнил несколько имен сотрудников. Говорю, мол, такой-то. А мне в ответ: «Как здорово! Он как раз находится сегодня здесь, поскольку ведет одно из дел!» И вызывают этого человека. Я начинаю потеть и заикаться. А он, конечно же, такого стажера не вспомнил. Стоит ли говорить, что работу я не получил? © TorontoMan16 / Reddit
- Что я сказала на собеседовании, тоже было использовано против меня. О своих профессиональных навыках я не солгала, но когда речь зашла о моих увлечениях, я заявила работодателям, что обожаю спорт и активный отдых. Короче, скоро состоится тимбилдинг: гонка с препятствиями в грязи. И меня записали в участники. Звучит ужасно, я не знаю, как это пережить. Я ненавижу грязь и холод. Но придется пожинать плоды своего вранья. © Sammyisred / Reddit
- Как-то раз я пошел в одно вечернее заведение, которое не планировал еще когда-либо посещать. И я решил выдать себя за шотландца. Я разговаривал с соответствующим акцентом и придумывал разные небылицы о себе. Будь там кто-нибудь из Эдинбурга, он бы меня сразу разоблачил. Но к концу вечера я вовсю общался с группой американцев и одним австралийцем, и никто бровью не повел. Все прошло отлично... По крайней мере, так мне казалось, пока одна девушка не затянула меня в то же самое заведение. Стоило нам только войти, как кто-то окликнул меня, назвав «мое» шотландское имя. Мне ничего не оставалось, как снова войти в этот образ. А потом у меня был долгий разговор с девушкой, в ходе которого я пытался объяснить, что я не аферист, а такой вот «актер» со странными идеями. © bad***_panda / Reddit
- Когда я училась в седьмом классе, как-то раз забыла ключи от дома. Конечно, я могла бы просто посидеть на крыльце и сделать домашнее задание, но день был слишком тяжелым, а я — уставшей, потому я выбила дверь ногой.
Когда мама с отчимом пришли домой и обнаружили взломанную дверь, я соврала, что так и было, когда я вернулась. Они вызвали полицейских, а те мгновенно вывели меня на чистую воду по отпечатку обуви на двери. Скажем так, на меня немного наорали. © MarshmallowFloofs85 / Reddit
- Лет в 10 я научился симулировать тошноту, чтобы не ходить в школу. Каждый раз мои родители ломали голову, чем я так мог отравиться. И вот моя тетя предположила, что у меня непереносимость красного пищевого красителя. В итоге я на долгие годы был лишен красной газировки и разных десертов, например, клубничных пирогов. © ABlokeLikeYou / Reddit
- Однажды на вечеринке я пытался произвести впечатление на девушек и соврал им, что раньше занимался боксом. Они спросили где, и я сказал название одного спортивного клуба. Оказалось, что у девушки, в доме которой мы и собрались, отец работает тренером в этом самом клубе. А через полчаса он заявился и решил свернуть вечеринку. Пытаясь его задобрить, та девушка указала на меня и сказала, что я боксировал в его клубе... Закончилось все плохо. © MrGupyy / Reddit
- Я решил немного приукрасить информацию в анкете на сайте знакомств, чтобы повысить свои шансы. Например, написал, что являюсь переводчиком с итальянского языка. И, закон подлости, девушка, с которой я в итоге пошел на свидание, оказалась наполовину итальянкой. © Unknown author / Reddit
- Поехала с подругой и внуком отдыхать на море. Я считаю себя молодой женщиной в расцвете сил, поэтому с внуком договорились, что на отдыхе он будет называть меня мамой. Он мальчик смышленый, все понял. Кивнул, что согласен. Пошли мы на пляж. Внук что-то строил из песка и очень хотел моего внимания:
— Мама, мама, смотри, что я построил!
Я, увлекшись разговором с подругой, не реагировала. А он возьми да крикни на весь пляж:
— Бабушка, ну елки-палки, ты будешь смотреть или нет? © Мамдаринка / VK
- Подружка в институте жаловалась мне, что один наш сокурсник ее преследует. Мол, она ему тысячу раз «нет» сказала, а он не хочет от нее отстать. А потом я с этим сталкером должна была делать общий проект, и парень мне показался в целом адекватным. Под конец я его в лоб спросила: «Что же ты мою подругу-то преследуешь?» У него глаза по пять копеек. В таком шоке был, что показал мне их переписку — как она с ним заигрывает, авансы раздает, жалуется на своего парня и прочее. Вот до сих пор думаю — зачем было врать, особенно с учетом того, что все учились вместе и общались? Так я же потом у нее оказалась виновата, что она потеряла «запасного» кавалера. © shanghai48 / ADME
- Бывший муж рассказал своей второй жене, что ко мне у него никогда никаких чувств не было, женился исключительно «по залету». Сын родился через два года после свадьбы, зачем он врал — понятия не имею. Когда она решила сделать ребенку подарок на день рождения (они живут в другом городе, а его сына она никогда не видела), всплыло, что мальчику не десять лет, как должно быть по версии мужа, а восемь. Он меня потом по телефону обвинял в своей ссоре с ней, как будто это я виновата в его лжи. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем вместе больше 5 лет. У меня на тот момент было много поклонников, но муж выделился из всех. Отличился, так сказать. Потому что при первой встрече он пытался произвести на меня впечатление, сказав, что любит заправлять одеяло в пододеяльник. Врал, конечно. Но меня это тогда зацепило. Так и сошлись. А теперь, когда не хочу возиться с пододеяльником, напоминаю ему его слова — и заправляет он. © Не все поймут / VK
- Лет 10 назад я работала в небольшой компании. Приближался праздник, и коллеги решили организовать сладкий стол. Одна из дам вызвалась приготовить пирожные. Она была милой женщиной, но у нее дома жили несколько кошек и собак, потому она постоянно ходила покрытая шерстью животных. И вот настал день вечеринки, и ее пирожные были на столе. Я побрезговала их пробовать и сказала, что у меня аллергия на орехи. Перенесемся на 9 лет вперед. Я гуляла с подругой, которая также работала в той компании. В итоге я чуть ли не со слезами на глазах признавалась ей, что у меня никогда не было аллергии на орехи. Потому что почти 10 лет мне приходилось следовать выдуманной мной легенде. © missdanz / Reddit
- Я не хотел идти в ресторан с коллегами и начальником, потому сказал, что у меня запланирован ужин с женой и ее родителями. Я врал. Прихожу домой, супруга заявляет, что хочет поесть вне дома. Мы идем в ресторан, и как только оказываемся у его дверей, я вижу на парковке коллег во главе с моим крикливым боссом. Ну как так получилось, что мы оказались в одном и том же месте? Что за невезение? А впереди нас в ресторан заходила пожилая пара. Я придержал для них дверь и пригласил составить нам с женой компанию за ужином. Они не шибко-то хотели соглашаться, но я пообещал их угостить. Что ж, это был самый неловкий ужин на свете. Старички наверняка задавались вопросом, кто мы вообще такие и чего от них хотим. Разговаривать было не о чем. Они торопливо поели, поблагодарили нас и быстренько ретировались. Явно подумали, что мы какие-то сумасшедшие. © disgustipated / Reddit
Еще больше забавных историй о людях, которые горазды приврать, можно узнать из этих статей:
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