15 историй о врунишках, которые оказались на редкость невезучими

Все мы можем приврать порой, вопрос только в масштабах лжи. Если одни люди настолько привыкли сочинять небылицы, что даже сами уже не понимают, где правда, то другие делают это только в самых критических, на их взгляд, ситуациях. Но любая ложь тянет за собой цепочку последствий, и не всегда приятных. Герои нашей статьи убедились в этом на своем опыте.