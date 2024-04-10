Если мне так же тени под глазами и вокруг носа засветить, ч такая же красивая буду😌
20+ доказательств того, что женщины из прошлых эпох порвали бы все соцсети
Фотографии из прошлого — это окно в другой мир, особенно женские портреты. Есть в барышнях того времени какая-то изюминка, неуловимый флер изысканности и утонченности. На этих старинных фото не какие-то звезды Голливуда, а обычные женщины.
«Моя прапрабабушка — примерно 1896 год»
«Фото со школьного выпускного прабабушки, 1906 год»
«Прабабушка Люсетт, 1930-е»
«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»
«Прабабушка в 1917 году»
«Школьное фото моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»
- У нее такое красивое лицо, что я растерял все слова. © bowyer-betty / Reddit
«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что нашел в ней дядя»
- Она просто сногсшибательна! © verucka-salt / Reddit
«Прабабушка, 40-е»
«Мою прабабушку звали Хейзел, она была очень талантливой художницей. Моя младшая дочь во многом на нее похожа»
«Моя прабабушка в 30-е годы»
«Прабабушка, выпускной из универа, 1900 год. Кстати, она получила степень в области физики»
Ух ты!!! 1900е и степень у женщины. Хотя наверное степень была уже лет через 30
- Такой рукав называется «баранья ножка». Ей очень идет! © Noctudame / Reddit
«Свадебное фото моей прабабушки. Когда я впервые увидел этот снимок, просто взгляда не мог от него отвести»
«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»
«Прапрабабушка была очень эксцентричной и разносторонней женщиной. Мама говорит, что я очень на нее похожа»
«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»
«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»
«Моя прабабушка, примерно 1910 год»
«Моя прабабушка. Фото сделано 14 ноября 1936 года. Накануне ей исполнилось 17 лет»
«Этот снимок моя прабабушка сделала для кастинга в немом кино»
- Странная и колдовская красота. © Choppergold / Reddit
«Моя прабабушка»
«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»
«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»
Вот что у нас есть еще:
18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике
16 раритетных фото, на которых звезды прошлого такие, какими их видели единицы
Как изменились артисты, чьи песни мы в юности горланили в расческу перед зеркалом
Комментарии
Одни аристократки и актрисы. Давайте теперь с простолюдинками тех лет сравним. Крестьянки 19 века.
Сейчас фильтры и фотошоп - раньше ретуширование. На многих фото видно. Женщины на фото красивые, но насколько это близко к реальности, нам уже не узнать. .
Какие молодые, красивые, не помышляюшие, что будут когда-то прабабушками) и у каждой своя судьба, свои беды и радости. А пока наслаждаются юностью и верят в счастливое будущее
Так хочется верить, что жизнь у всех сложилась благополучно, хотя впереди их ждал "двадцатый страшный век" (С)