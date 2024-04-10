20+ доказательств того, что женщины из прошлых эпох порвали бы все соцсети

Культура
1 час назад

Фотографии из прошлого — это окно в другой мир, особенно женские портреты. Есть в барышнях того времени какая-то изюминка, неуловимый флер изысканности и утонченности. На этих старинных фото не какие-то звезды Голливуда, а обычные женщины.

«Моя прапрабабушка — примерно 1896 год»

«Фото со школьного выпускного прабабушки, 1906 год»

«Прабабушка Люсетт, 1930-е»

«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»

O_о
2 часа назад

Если мне так же тени под глазами и вокруг носа засветить, ч такая же красивая буду😌

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«Прабабушка в 1917 году»

«Школьное фото моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»

«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что нашел в ней дядя»

«Прабабушка, 40-е»

«Мою прабабушку звали Хейзел, она была очень талантливой художницей. Моя младшая дочь во многом на нее похожа»

«Моя прабабушка в 30-е годы»

«Прабабушка, выпускной из универа, 1900 год. Кстати, она получила степень в области физики»

Mey
1 час назад

Ух ты!!! 1900е и степень у женщины. Хотя наверное степень была уже лет через 30

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  • Такой рукав называется «баранья ножка». Ей очень идет! © Noctudame / Reddit

«Свадебное фото моей прабабушки. Когда я впервые увидел этот снимок, просто взгляда не мог от него отвести»

«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»

«Прапрабабушка была очень эксцентричной и разносторонней женщиной. Мама говорит, что я очень на нее похожа»

«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»

«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»

«Моя прабабушка, примерно 1910 год»

«Моя прабабушка. Фото сделано 14 ноября 1936 года. Накануне ей исполнилось 17 лет»

Лава
1 час назад

Не может быть 17. Складка возле рта, глаза взрослые. Девушке на фото 25-27

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«Этот снимок моя прабабушка сделала для кастинга в немом кино»

«Моя прабабушка»

«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»

«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»

Вот что у нас есть еще:

18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике

16 раритетных фото, на которых звезды прошлого такие, какими их видели единицы

Как изменились артисты, чьи песни мы в юности горланили в расческу перед зеркалом

Фото на превью *****inhand / Reddit

Комментарии

Уведомления
Макс
1 час назад

Одни аристократки и актрисы. Давайте теперь с простолюдинками тех лет сравним. Крестьянки 19 века.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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New Born
1 час назад

Сейчас фильтры и фотошоп - раньше ретуширование. На многих фото видно. Женщины на фото красивые, но насколько это близко к реальности, нам уже не узнать. .

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Ирина
1 час назад

Какие молодые, красивые, не помышляюшие, что будут когда-то прабабушками) и у каждой своя судьба, свои беды и радости. А пока наслаждаются юностью и верят в счастливое будущее

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shanghai48
33 минуты назад

Так хочется верить, что жизнь у всех сложилась благополучно, хотя впереди их ждал "двадцатый страшный век" (С)

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