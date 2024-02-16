Как изменились артисты, чьи песни мы в юности горланили в расческу перед зеркалом

Ностальгия
1 час назад

Давным-давно, когда музыкальных стриминговых сервисов не существовало и в помине, да и доступ в интернет был далеко не у каждого, мы с нетерпением ждали, когда песни любимых исполнителей передадут по радио или покажут их клипы на телеканале. А также покупали аудиокассеты и обменивались ими с друзьями. Потому многие с особой теплотой вспоминают о звездах тех времен. Мы решили выяснить, как изменились они за все эти годы.

Натали

Ирина Нельсон (группа REFLEX)

Кай Метов

Линда

Павел Соколов (группа «На-На»)

Виктория Воронина (группа «Пропаганда»)

Марат Чанышев (группа «Премьер-министр»)

Arsenium (группа O-Zone)

East News

Рома Жуков

Елена Терлеева

Наталия Власова

Карина Кокс (группа «Сливки»)

Алекса

Юрий Титов

Ксения Новикова (группа «Блестящие»)

Алексей Гоман

ZERKALO / East News

Виктория Талышинская (группа «Непара»)

Также мы показывали, как изменились звезды популярных сериалов прошлых десятилетий, например, проектов «Бедная Настя», «Не родись красивой» и «Кухня».

Фото на превью East News, Светская хроника / Пятый канал, MELOMAN VIDEO / YouTube, Виктория Воронина / VK

Комментарии

Уведомления
tama
2 часа назад

Ирина Нельсон первое время выступала под именем Диана, потом пела в группе,, Релакс,, или что-то похожее. Натали первый раз снималась в клипе,, Ветер с моря дул,, а самая известная песня,, я хочу от тебя сына, и дочку, и точка,, а так же,, а он такой: красивый, с бородой,,.. В принципе, я всех помню, даже Рому Жукова с песней,, я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики,,.. Но Нельсон с годами стала еще красивее, а Натали только молодеет и хорошеет, несмотря на трех детей: мальчик, мальчик и еще раз мальчик,,

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Мирра
38 минут назад

вот беда то. Я в юности горланила под Арию, КиШа, Кино, Рамштайн и Линкин парк. А их тут не вижу......

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