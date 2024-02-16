Как изменились артисты, чьи песни мы в юности горланили в расческу перед зеркалом

Давным-давно, когда музыкальных стриминговых сервисов не существовало и в помине, да и доступ в интернет был далеко не у каждого, мы с нетерпением ждали, когда песни любимых исполнителей передадут по радио или покажут их клипы на телеканале. А также покупали аудиокассеты и обменивались ими с друзьями. Потому многие с особой теплотой вспоминают о звездах тех времен. Мы решили выяснить, как изменились они за все эти годы.