Как изменились артисты, чьи песни мы в юности горланили в расческу перед зеркалом
Давным-давно, когда музыкальных стриминговых сервисов не существовало и в помине, да и доступ в интернет был далеко не у каждого, мы с нетерпением ждали, когда песни любимых исполнителей передадут по радио или покажут их клипы на телеканале. А также покупали аудиокассеты и обменивались ими с друзьями. Потому многие с особой теплотой вспоминают о звездах тех времен. Мы решили выяснить, как изменились они за все эти годы.
Натали
Ирина Нельсон (группа REFLEX)
Кай Метов
Линда
Павел Соколов (группа «На-На»)
Виктория Воронина (группа «Пропаганда»)
Марат Чанышев (группа «Премьер-министр»)
Arsenium (группа O-Zone)
Рома Жуков
Елена Терлеева
Наталия Власова
Карина Кокс (группа «Сливки»)
Алекса
Юрий Титов
Ксения Новикова (группа «Блестящие»)
Алексей Гоман
Виктория Талышинская (группа «Непара»)
Также мы показывали, как изменились звезды популярных сериалов прошлых десятилетий, например, проектов «Бедная Настя», «Не родись красивой» и «Кухня».
Комментарии
Ирина Нельсон первое время выступала под именем Диана, потом пела в группе,, Релакс,, или что-то похожее. Натали первый раз снималась в клипе,, Ветер с моря дул,, а самая известная песня,, я хочу от тебя сына, и дочку, и точка,, а так же,, а он такой: красивый, с бородой,,.. В принципе, я всех помню, даже Рому Жукова с песней,, я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики,,.. Но Нельсон с годами стала еще красивее, а Натали только молодеет и хорошеет, несмотря на трех детей: мальчик, мальчик и еще раз мальчик,,
вот беда то. Я в юности горланила под Арию, КиШа, Кино, Рамштайн и Линкин парк. А их тут не вижу......
я что-то почти никого не знаю....