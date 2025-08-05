13 ситуаций, когда покупки принесли лишь головную боль

Фотоподборки
4 часа назад

Иногда долгожданные покупки оборачиваются не радостью, а настоящим разочарованием. В нашем мире онлайн-шопинга и рекламных трюков важно помнить: не все, что блестит — золото. Мы собрали истории пользователей, которым покупки принесли не удовольствие, а головную боль. Будьте готовы — это и смешно, и поучительно одновременно.

«Купила ребенку книжку о Гарри Поттере и сдуру не пригляделась к обложке!»

«Она на латыни!»

«Купила тут дубайский шоколад за конские деньги. Почуяла неладное, разломила плитку, и обнаружила такую прелесть!»

  • Если бы я пытался заставить людей покупать у меня шоколад за $23, я бы изо всех сил старался, чтобы товар хотя бы выглядел хорошо. Чтобы люди могли притвориться перед самими собой, что не зря потратили столько денег. © Koovies / Reddit

«Мой ребенок обозвал это монстром и отказывался садиться с нами за стол, пока оно там было»

«Купила мужу кофемашину на годовщину, но в коробке оказалось совсем не то, что я ожидала увидеть. И магазин еще отказывается возвращать деньги!»

  • Это старый трюк. Большинство магазинов не проверяют возвраты тщательно, если товар все еще «новый в коробке» и выглядит/весит нормально. Так что кто-то просто заменил кофемашину на более дешевую модель и вернул в магазин, а вам не повезло. © InkLorenzo / Reddit

«Заказал книгу и через 10 дней получил совершенно плоскую посылку с посланием внутри, мол, с заказом возникли проблемы, возврат средств обрабатывается»

«Ну, они ничего не преувеличили на картинке с товаром»

«Я купила упаковку из двух дезодорантов, и одна оказалась совершенно пустой»

«Фантастический аквариум: ожидание против реальности. Дети весело провели время, выискивая рыбу в „грязной“ воде»

«Купил онлайн перед походом в аквапарк. У меня 14-й размер, но при необходимости могу втиснуться и в 13-й. А вот в 11-й — не очень»

Мария
3 часа назад

Это ж какие лошарами нужно быть, чтобы не проверять при покупке товар *рукалицо*, что кофеварку даже не посмотрела, что обувь не проверить. Тупняк

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«Мне пришлось полчаса ждать рентгеновский снимок моих зубов, потому что Windows решила обновиться»

«Рулоны одной марки с разницей в 1 год»

Капибара в кимоно
1 час назад

Это как конфеты у нас, коробка весила 500 г и стоила 6 реалов, сейчас весит 250 и стоит 20 реалов. Нормально оптимизировали

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«Старый рулон весил 189 граммов. Новый рулон весит 134 грамма».

«Заказала палочки с моцареллой. Сразу же расстроилась, обнаружив, что сыра в них нет. Теперь это просто палочки»

  • Жарили слишком долго, вот сыр весь и расплавился. © lasims79 / Reddit

«Купил телевизор „в отличном состоянии“»

  • Ну, они же не уточнили, какая именно часть находится в отличном состоянии. © Temporary-Republic-6 / Reddit

Различные курьезы не обязательно случаются только с теми, кто заказывает товары онлайн. От умопомрачительных историй не застрахован никто, в том числе и те, кто любит ходить по магазинам сам.

Фото на превью Unusual_Hurry6943 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 часа назад

Что мне нравится в озоне, возврат делают чуть не моментально и без иезуитских допросов. Яндекс тоже норм, но пару раз пришлось конкретно пособачиться

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