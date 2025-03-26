19 историй из магазинов одежды, в которых шопинг обернулся тем еще сюрпризом
Народное творчество
1 час назад
Обычный поход за обновками легко может обернуться историей, которую потом можно рассказывать годами! Герои этих событий — и продавцы, сохраняющие ледяное спокойствие перед лицом самого странного запроса, и клиенты, которые искали медь, а нашли золото.
- Заказала из-за границы целую кучу одежды дочке: гольфики, платья, джинсы, пижамки, майки, обувь. Обещали, что придет за 10 дней. Через 2 недели мне написал менеджер с извинениями, что у них задержки на производстве. Шли недели, месяцы, а посылку так никто и не отправлял. Менеджеры перестали отвечать, и я подумала, что меня кинули на деньги. Неприятно, но отпустила ситуацию. И вот спустя 5 месяцев пришло уведомление с почты. Забрала, а там те самые вещи. Только дочка уже из них выросла. Порадовала подружек с детьми, им досталась новенькая брендовая одежда. © Палата № 6 / VK
- Увидела в рекламе, что в моем городе наконец открывается долгожданный брендовый магазин. В день открытия заняли с подружкой очередь в 7 утра. Ажиотаж был нереальный. В 9 утра толпа людей ринулась в магазин. Все пытались урвать вещи получше и подешевле. Мы с трудом попали в примерочную, купили несколько кофточек и ушли. Жутко устали, ведь утром в очереди было жарко, потом в магазине душно, еще и куча народу. На следующий день поняли, что мы жутко протупили. Они открыли интернет-магазин с аналогичными товарами и скидками. То есть, все можно было просто заказать в 2 клика. © Палата № 6 / VK
«Парка Canada Goose из комиссионки за $14.25. Новая стоит $1575»
- Шопингом занимаюсь редко. Раз в пару месяцев муж нехотя остается с ребенком, а я иду в любимый магазин одежды. Выбираю нарядные блузки, туфли, платья, иду в примерку, любуюсь отражением в зеркале и... оставляю все там. С грустью понимаю, что мне некуда больше их надеть: по курортам и заграницам не езжу, в клубы и рестораны не хожу. Мой выход в свет ограничивается супермаркетом и поездкой к родственникам. А мне нет и 30. Вышла, называется, замуж. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу шопинг. Вечно все мало, сидит криво, жмет или денег жалко. Хожу по магазинам лишь со своим парнем. Он никогда не ноет, что я очень долго что-то выбираю, что он устал. Ною я. А у него дар: он безошибочно во всем ассортименте выбирает именно то, что мне нравится, заставляет мерить, убеждает купить. И все вещи, купленные с ним, потом становятся моими любимыми и действительно мне идут. © Подслушано / Ideer
«Dr. Martens за $18»
- К нам в магазин пришел мужчина. Сказал, что хочет примерить все клетчатые рубашки в магазине и ему принципиально важно, чтобы все линии швов совпадали. Мне было скучно, поэтому я решила помочь ему. Он померил больше пятидесяти рубашек, и потратил на это полтора часа. В результате купил одежды на $400 с хвостиком. А после этого еще и позвонил нашему главному менеджеру, чтобы рассказать, как я ему помогла, потому что другие сотрудники просто проигнорировали его запрос. © Unknown author / Reddit
- Покупательница как-то закатила мне скандал из-за того, что у нас не было другого размера рубашки, которая ей понравилась. Я работаю в секонд-хенде. © dazzleduck / Reddit
«Сумка-форель за $5! Здоровенная — почти метр в длину»
- Клянусь, у моих родителей была точно такая же подушка. Я уверен, что это подушка, переделанная в сумку. © Ths-****-Guy / Reddit
«Купила платье в комиссионке за 15$. Новое стоит 450$»
- Работал в брендовом магазине одежды. К нам пришла женщина и хотела вернуть несколько вещей. Когда я попросил у нее чек, она сказала, что потеряла его. Поэтому я подумал, что стоит попробовать отсканировать штрих-код, чтобы поискать покупку в нашей системе. И вот тогда я заметил, что на бирках сзади был логотип совершенно другого бренда. Более того, эта сеть закрылась еще в 90-х. Когда я уточнил у дамы, понимает ли она, что это вещи из другого магазина, она абсолютно невозмутимо ответила: «Ну, туда-то я их вернуть больше не могу». Святая простота. © ******Wolf / Reddit
- Я работал в магазине товаров для активного отдыха. Однажды ко мне пришел человек, который искал полностью водонепроницаемый жилет. Я спросил, зачем он ему. Ответ был: «У меня очень дорогой шерстяной жилет, и мне нужен водонепроницаемый жилет поверх, чтобы он не испортился». Я несколько раз пытался объяснить, что дождевик сделает то же самое, да еще и защитит его голову, шею и руки. Он же настаивал, что может носить только водонепроницаемый жилет. Мы ходили туда-сюда по магазину добрых 5 минут, и он просто не мог осознать, что части его тела, не прикрытые жилетом, могут намокнуть. © eztrov / Reddit
«Ботиночки Gucci из секонд-хенда за 15$»
- Пожилая дама принесла платье и попросила вернуть деньги. Я довольно хорошо знаю ассортимент и была уверена, что за весь последний год в наших коллекциях такой модели не было. Смотрю на чек и просто выпадаю в осадок: она купила его лет 10 назад! Но политика компании такова, что деньги мы ей все равно вернули. Мой менеджер тоже был в шоке. Много лет не могла понять, как такое возможно, пока у меня не появилась подруга-шопоголик, у которой целая комната была заставлена рейлами с зачастую неношеной одеждой. © TrailMomKat / Reddit
- К нам в магазин пришла пара. Мужчина отошел посмотреть одежду, а дама попросила возврат на очки, которые ей «купил парень». Чека у нее не было. Я предложила позвать мужчину и поискать по номеру кредитки. И тут она страшным голосом: «Нет! Этот мужчина — мой муж. А очки мне купил мой парень. Муж об этом знать не должен!» Тогда я спокойно попросила ее позвонить парню, но тот не взял трубку. Дамочка в итоге продолжала требовать возврат, пока я не вызвала менеджера. © dtak222 / Reddit
- Для фотосессии нужно было раздобыть брюки. Я обычно ношу джинсы, поэтому зашла в секонд-хенд и, почти не глядя, выбрала самые дешевые, подходящие по фасону. Покупка обошлась в копейки. А когда пришла домой и стала разглядывать, то ахнула: нашла этикетку и оказалось, что они от хорошей европейской фирмы. Такие стоят приличные деньги, и сделаны из 100% шерсти. Так их полюбила, что в итоге стала носить брюки не только для фото и перешла на классический стиль.
Некоторым особенно везет при раскопках в комиссионных магазинах и секонд-хендах! Об этом — в нашей статье: 20+ находок в секонд-хенде, которые претендуют на звание самой выгодной покупки
Комментарии
Уведомления
Ахаха "стала разглядывать, то ахнула: нашла этикетку и оказалось, что они от хорошей европейской фирмы. Так их полюбила..." Походу, изменила джинсам чисто за этикетку 😅
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