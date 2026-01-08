17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки

Мы привыкли, что бабушки — те еще рукодельницы. Они и свитер свяжут, и пирог испекут. Но некоторые бабули пошли дальше и вывели свои умения на новый уровень — создают или готовят настоящие шедевры. А в конце вас ждет трогательная история, которой могло бы и не быть, если бы не находчивая и заботливая бабушка.