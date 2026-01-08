17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки
Мы привыкли, что бабушки — те еще рукодельницы. Они и свитер свяжут, и пирог испекут. Но некоторые бабули пошли дальше и вывели свои умения на новый уровень — создают или готовят настоящие шедевры. А в конце вас ждет трогательная история, которой могло бы и не быть, если бы не находчивая и заботливая бабушка.
«Бабуля смастерила кулинарную книгу из досок и ниток»
«Это не просто кукла, бабуля сделала ее сама. Буквально все. Начиная от фарфора и заканчивая зонтиком»
«Это был подарок моей маме от бабули на свадьбу»
«Сшито вручную»
«Бабушка связала для деда теплый шерстяной чехол на рычаг переключения передач»
«Как вам жилет, связанный бабулей?»
«Бабуля ходит за покупками с самодельной сумкой. Знаете, из чего она сделана? Из пакетов»
«Торт испекла наша бабушка»
- Ого, вот это талант!
«Моей бабуле 82. Мы делали это вместе, но ее работа заняла большую часть!»
Когда человек творит, он не стареет. Работа просто замечательная.
-
-
Ответить
- Обалдеть! У меня бы точно не хватило терпения. © Unknown author / Reddit
«Специально для этой мадам бабушка связала костюмчик, а она не хочет примерять»
- Надеюсь, соседи над ней не смеются? © IrisSmart*** / Reddit
«Представляете, что бабушка сделала для меня из банок?»
«Эту игрушку специально на Новый год сделала моя прапрабабушка»
«Бабуля готовила это блюдо 6 часов»
Может она просто забыла, что готовится, а когда прошло 6 часов сказала, что это рецепт семейный)
-
-
Ответить
- Скажи пожалуйста, у твоей бабушки нет недостатка во внуках? А то я могу приехать.
«Она потратила на это все выходные»
«Моя бабушка расписывала это вручную»
«Моя бабуля сделала это вручную для моего сына»
- Поздравляем, теперь у вас будет семейная реликвия. © Jaz_mad / Reddit
«Обожаю бабушку за ее неповторимую выпечку»
- Если бы у нас такое бабушка сделала, мы бы ее на руках носили.
Бонус: еще одна классная история, в дополнение к фоткам
- Когда мне было два года, бабушка сшила мне подушку. Я спала на ней всю жизнь и ничего не замечала, пока мама не решила отдать ее на «перепрошивку». Когда мы пришли к мастеру забирать заказ, а нам отдали все ту же разрезанную и заново зашитую подушку, мы были в недоумении. Оказалось, что внутри — конверт. В нем — письмо, наклейка и вязаный браслетик. Я пришла домой, села читать письмо и не могла сдержать слез от того, как это было грустно и трогательно. © Карамель / VK
