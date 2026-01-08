17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки

Мы привыкли, что бабушки — те еще рукодельницы. Они и свитер свяжут, и пирог испекут. Но некоторые бабули пошли дальше и вывели свои умения на новый уровень — создают или готовят настоящие шедевры. А в конце вас ждет трогательная история, которой могло бы и не быть, если бы не находчивая и заботливая бабушка.

«Бабуля смастерила кулинарную книгу из досок и ниток»

«Это не просто кукла, бабуля сделала ее сама. Буквально все. Начиная от фарфора и заканчивая зонтиком»

«Это был подарок моей маме от бабули на свадьбу»

«Сшито вручную»

«Бабушка связала для деда теплый шерстяной чехол на рычаг переключения передач⁠»

«Как вам жилет, связанный бабулей?»

«Бабуля ходит за покупками с самодельной сумкой. Знаете, из чего она сделана? Из пакетов»

«Торт испекла наша бабушка»

  • Ого, вот это талант!

«Моей бабуле 82. Мы делали это вместе, но ее работа заняла большую часть!»

«Специально для этой мадам бабушка связала костюмчик, а она не хочет примерять»

«Представляете, что бабушка сделала для меня из банок?»

«Эту игрушку специально на Новый год сделала моя прапрабабушка»

«Бабуля готовила это блюдо 6 часов»

  • Скажи пожалуйста, у твоей бабушки нет недостатка во внуках? А то я могу приехать.

«Она потратила на это все выходные»

«Моя бабушка расписывала это вручную»

«Моя бабуля сделала это вручную для моего сына»

  • Поздравляем, теперь у вас будет семейная реликвия. © Jaz_mad / Reddit

«Обожаю бабушку за ее неповторимую выпечку»

  • Если бы у нас такое бабушка сделала, мы бы ее на руках носили.

Бонус: еще одна классная история, в дополнение к фоткам

  • Когда мне было два года, бабушка сшила мне подушку. Я спала на ней всю жизнь и ничего не замечала, пока мама не решила отдать ее на «перепрошивку». Когда мы пришли к мастеру забирать заказ, а нам отдали все ту же разрезанную и заново зашитую подушку, мы были в недоумении. Оказалось, что внутри — конверт. В нем — письмо, наклейка и вязаный браслетик. Я пришла домой, села читать письмо и не могла сдержать слез от того, как это было грустно и трогательно. © Карамель / VK

