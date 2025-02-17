20+ находок в секонд-хенде, которые претендуют на звание самой выгодной покупки

Барахолки и секонд-хенды - это настоящий кладезь для ценителей уникальных вещей. Здесь можно приобрести интересные, а порой даже брендовые товары за сущие копейки. Герои нашей статьи поделились классными находками, приобретенными за бесценок, в то время как реальная стоимость этих вещей порой выше в несколько раз.

1. "Купил этот секционный диван за 100 долларов в комиссионном магазине"

У меня такой же диван, но поменьше. У моего 6 секций, и изначально он стоил 1200 долларов. © youryellowumbrella / Reddit



2. "Тарелка Villeroy & Boch Acapulco и стеклянная птица Iittala Toikka за 2 евро"

"Я надеялась, что когда-нибудь найду что-нибудь из линейки Acapulco, но мне не все в ней нравится. Тарелка — это лучшее, что есть! И птица, она продается за 450 евро, а я купила ее за 75 центов"

3. "Посмотрите, какой стол я сегодня нашла! 25 долларов — это дешевле, чем мой заказ фастфуда"

4. "Заплатила 2,71 доллара за серьги, которые оказались винтажными серьгами Chanel/Seguso Murano"

"Я около часа копалась в куче бижутерии, где не было ничего дороже 5 долларов. Нашла эти серьги. Когда я поднесла их к свету, поняла, что они, скорее всего, стеклянные. Предположила, что это может быть муранское стекло. Мне сразу вспомнилась коллекция Chanel, которая вышла несколько десятков лет назад. Я обратилась осведомленным людям, и они подтвердили, что серьги на самом деле Chanel / Murano. Это одна из моих самых уникальных находок"

5. «Мой друг купил стол за 15 долларов»

6. "Я даже не знаю, что сказать… Заплатила за него 15 долларов"

Я так завидую! Я только что заплатила 550 долларов до вычета налогов и доставки, чтобы получить 17 из них, а вот вы нашли их всю серию и стойку. Поздравляю! © CauseChaos24 / Reddit

7. "Мое свадебное платье отец нашел на барахолке за 7 долларов"

8. "2 доллара. Дама не имела ни малейшего представления, кто эти люди"

9. "Купил эти кресла по 150 долларов за штуку. Новые стоят 10 455 долларов. Это моя лучшая покупка"

10. "Моя дочь купила эту толстовку за 13 долларов. На рукаве мы нашли логотип художника по имени Кай. Похоже, это лимитированная версия"

Похожие продаются примерно по 250 долларов. Некоторые и по 700 продают. Вы нашли отличную толстовку. © GrynnTog /Reddit

11. "Этот свитер из 100% овечьей шерсти я купила за 9 евро. В интернете он продается за 260 долларов"

12."Мне повезло купить винтажные часы Gucci за 125 канадских долларов. Их продают по 1500"

13. "Купила сегодня эту люстру Hollywood Regency Lucite Ribbon and Brass за 15 долларов"

14. "Два года назад я купила этот торшер за 100 долларов. Сегодня я купила к ней в комплект две настольные лампы за 100 долларов в общей сложности"

Кто-то буквально сейчас продает большую лампу в моем районе за 750 долларов! Я так завидую, поздравляю. © mindstrollminestrone / Reddit

15. "Купила эту лампу в стиле Тиффани за 20 долларов"

«Я почти оставила ее в магазине, потому что не смогла придумать, куда ее поставить. Но потом поняла, что я пожалею, если не куплю ее. Я влюблена в нее»

16. "Купил абсолютно новую кофеварку в коробке за 20 долларов. В магазине такая 400 стоит"

17. "Я нашел очень классную голову динозавра для детской комнаты всего за $8.99"

Я только что нашла ее в интернете за 86.99 долларов. Супер-крутая штука. © GabiNichole / Reddit

18. "Муж удивил меня этим набором книг "Властелин колец" в твердом переплете, купленным в секонд-хенде за 8 долларов"

19. "Я купила эту брошь из золота с драгоценными камнями всего за 6 долларов"

"Только стоимость золота составляет более 1600 долларов. Камни оценить оказалось сложнее"

Ого! Похоже на родовое украшение, сделанное семейным ювелиром. © Bubbly_Ad5064 / Reddit

20. "Я купила подлинную сумку от Gucci всего за €55. Ее реальная стоимость $1500"

"У нее есть карточка подлинности, пыльник, серийный номер под биркой, отличная прострочка и металлические детали"

Я не верю, что это возможно! Поздравляю! © dannydevito23/ Reddit

21. "Купила это кольцо за 42 доллара. Это оказался редкий бриллиант в 4,4 карата, который старше ста лет и стоит более 8000 долларов"