17 человек, которые теперь долго будут вспоминать свой шопинг

Истории
1 час назад

Как бы ни развивались доставки, в магазин ходить все равно приходится. И, казалось бы, в этом нет ничего примечательного: выбери товар да иди на кассу. Но порой даже там можно влипнуть в приключения.

  • На базаре купили мне норковую шубу. Моя тетка как увидела - обомлела. Через пару дней сама приезжает хвастаться обновкой. Стоит в шубе, сияет золотыми зубами. Я говорю: "Это не норка, тебя обманули!" Она выпучила глаза: "Ты совсем? Норка - на букву "и" называется!" И тут до меня дошло. Спрашиваю: "Имитация?" Она, гордо выпятив грудь, говорит: "Да!" © Aaallleeennaa / Pikabu
  • Захожу в продуктовый возле дома, взял хлеб да всякую мелочь. Протягиваю крупную купюру, а молодая девушка на кассе смотрит на меня так с прищуром, мол, подозревает что-то. Но в итоге дает сдачу. Ну и пока я складывал в пакет продукты, выходит знакомая хозяйка магазина, а продавщица уходит в подсобку. Далее диалог:
    - Здрасте, Марь-Иванна, как дела, как жизнь?
    - Нормально, потихоньку.
    - А я вот девушке дал крупные деньги, а она смотрела на меня, а не на купюру, забавно так, - полушутливо говорю я.
    - Да? Да это новенькая. Бесит, столько накосячила за весь день. Хочешь, я ее уволю?
    - Э-э-э...
    - Галя! Га-а-ля! Иди сюда!
    Девушка выходит с подсобки.
    - Все, Галя. Больше ты у нас не работаешь, собирай вещи, уходи домой!
    Девушка посмотрела на меня и ушла в подсобку.
    - Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях, как-то после работы, что ли.
    - Да шучу я так. Это дочка моя, помогала мне сегодня. Скучно просто... © Gofessor / Pikabu
  • Выбрал кожаную куртку. Проверил, чтобы кожа, а не дермантин. Померил, маловата. Продавец побежал "на другую точку". Принес — один в один. Я померил, заплатил и уехал за 1000 км. Только дома разглядел, что дермантин купил. © Unknown author / Pikabu
  • На днях в магазине. После оплаты товара отхожу такой от кассы, а ко мне охранник подскакивает:
    - Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку. Есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано...
    Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку - не жалко.
    - А, это живот... - удовлетворенно кивнул охранник.
    Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
  • Знакомая из магазина одежды рассказала. Уволили у них одним днем продавца-консультанта по результатам проверки тайным покупателем. На присланной в офис диктофоной записи отчетливо слышно начало разговора в магазине:
    - Добрый день. Скажите, а это новая коллекция или старая?
    - А ты что, модника из себя строишь? © Katabatik / Pikabu
  • Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на "витрине" у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает, мол, точно? Я стучу по арбузу, судя по звуку хороший и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга. Он сдается первый:
    - Взвешивать не будем?
    - Будем, - отвечаю я.
    И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
  • Буквально час назад, стою на кассе. Кассир, девушка с формами, улыбается мне (я тоже большой). Далее:
    - Девушка, пакет можно?
    - Можно Машку за ляжку, - и улыбается.
    Я ищу на ее рубенсовской груди затерявшийся бейдж и читаю: "Мария". Пересекаемся взглядами - ржем. © Unknown author / Pikabu
  • Люблю свой магазинчик у дома. Забыла купить майонез, зашла. Смотрю - провансалька со скидкой. Взяла, оплатила. Уже на выходе смотрю срок годности - а он на неделю просрочен. Возвращаюсь, говорю, мол, девушка, майонез-то просрочен. А мне в ответ выдают гениальное: "Так поэтому он и со скидкой". © MeriSky / Pikabu
  • Пришли с супругой на кассу с покупками. Впереди дама в возрасте спрашивает у супруги, мол, вы мне карту магазина не одолжите? Супруга: "Без проблем, но она на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу". Так и сделали. Дальше пробили свои покупки, а дама стоит чуть в стороне от кассы. Уже начинаем двигаться в сторону парковки, а она нас догоняет и говорит: "А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на скидочную карту из-за моей покупки?"
    © *****Pavliasvili / Pikabu
  • Муж этой зимой купил новый черный дутый пуховик. Ну и я в магазине со спины напрыгнула на левого мужика в похожем пуховике, думая, что это муж. А суженый стоял чуть дальше и обалдевал с этой картины. © CatKate / ADME
  • Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла, раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: "Может, я вам свои права дам, ими попробуете?" Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
  • Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работает. Все возмущаются, какая-то женщина кричит кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?!» И та встала и ушла. © purpolly / X
  • Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
  • Однажды решил прокатиться на тележке, пока никто не видит. Но не учел, что она небольшая, а внизу нет перекладины. Оттолкнувшись, перенес вес на рукоять и хоба! - она подо мной пошла вниз, тележка встала на дыбы, я во весь рост хряпнулся в проход, с вытянутым вперед руками, а телега тем временем покатилась вдаль и врезалась в витрину с колбасой. Блин, так стыдно мне давно не было. Лежа на полу думал, интересно, они запись с камер сохранят или нет? На удивление, продавщицы даже не ржали, просто прибежали посмотреть, что тут за грохот и, окинув меня взглядом, просто вернулись к своим делам. Похоже, я был не первым любителем гонять на тележках. © John Silver / ADME
  • Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-ти. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так он глянул на меня так, будто я ему нахамила. © Mental_Detective / Reddit
  • Случайно во время шопинга наткнулась на манекен и извинилась пред ним. А чуть позже врезалась в реального человека и сказала подруге: «Опять наткнулась на манекен». Он обернулся и сказал, что он вообще-то никакой не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit
  • Недавно в супермаркете пробивала свои покупки в кассе самообслуживания. Все продукты провела через сканер, сложила в 2 пакета и пошла спокойно домой. Прошла 10 метров, показалось, как будто что-то забыла. Оказывается, забыла оплатить. © Подслушано / VK

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