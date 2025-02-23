17 человек, которые теперь долго будут вспоминать свой шопинг

Все правильно. Это куртка из кожи молодого дермантина. А если бы из дерматина, тогдa дa, из искусственной кожи. ))
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Как бы ни развивались доставки, в магазин ходить все равно приходится. И, казалось бы, в этом нет ничего примечательного: выбери товар да иди на кассу. Но порой даже там можно влипнуть в приключения.
Все правильно. Это куртка из кожи молодого дермантина. А если бы из дерматина, тогдa дa, из искусственной кожи. ))
"Машку зa ляжку"... Ну, надо же, кaкое ЧЮ у обоих одинаковое.
А вот еще подборка статей о том, как обычный поход в магазин закончился целой историей: