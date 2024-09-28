14 человек, которым в магазине вместе с покупками досталось еще и приключение

Отправляясь в магазин или торговый центр мы меньше всего рассчитываем вернуться оттуда с невероятной историей, ведь более будничное занятие сложно придумать. Однако предсказать, когда на нашем пути появятся люди, способные превратить жизнь в фарс — невозможно. И порой в очереди на кассу или около примерочной вскипают такие страсти, что не снились и сценаристам мыльных опер.