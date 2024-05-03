15 случаев в магазине, которые тянут на сюжет для уморительного ситкома

По поводу девушек с синими волосами.



Старшему года еще не было и было ужасно жаркое лето, так что мы гуляли рано с утра и поздно вечером. Как-то раз с утра мимо еас проходит шикарный пес с хозяйкой. Пес что-то типа стаффа, но крупнее. Мой смотрит во все глаза, а я вещаю "Смотри, какая собака! Большая, красивая, сильная!". Девушка столбом встала и говорит: Спасибо вам!

Я *растерянно*: За что?

Д: Обычно люди ругаются на пса, называют убийцей и все такое

Я*еще более растерянно*: так видно же, что собака прекрасно выдрессирована, вас слушается, ухоженная! Ну как так можно?



А пес реально был шикарный: красавец, шкура лоснится, мышцы под шкурой играют... И видно, что им занимаются очень.