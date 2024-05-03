Меня несколько раз охранник просил оплатить фигню, которую ребенок умудрился стащить пока по магазину ходила. Главное реально какая-то совсем бесполезная ерунда была, только упаковка яркая.
15 случаев в магазине, которые тянут на сюжет для уморительного ситкома
Казалось бы, что может быть скучнее похода в магазин: люди, очереди... Но всякие чудаки и бредовые ситуации подстерегают нас на каждом шагу, даже если мы просто пришли колбаски на ужин купить. То в очередной раз паспорт спросят, когда рядом взрослый сын стоит, то без очереди пролезть попытаются (и очень удивляются, когда не выходит это сделать). В общем, оказывается, что иногда можно пойти за хлебом, а вернуться с прикольной историей.
- Была в магазине, и мне показалось, что за мной следит мужик. Я смотрела на него искоса, а он все топтался неподалеку. Решила действовать быстро и ломанулась бегом на выход. Видимо, полы были вымыты недавно, и я на повороте поскальзываюсь и лечу на пол, попутно задевая стенд с носками. Тот падает, я падаю, моя самооценка тоже. Было и смешно, и больно. Отряхнулась, взяла носки с пола и пошла на кассу. А что, отличный способ отделаться от преследователя: тот больше не был замечен. © Подслушано / Ideer
- Ходила с сыном в магазин, набрали вкусняшек (я накидывала их в корзину под коляской). На кассе все выложила, но не покидало ощущение, будто я еще что-то брала, а этого нет. На следующий день пошли гулять, достаю игрушки из корзины, а там какая-то бутылочка. Оказалось, вчера йогурт туда завалился. У меня паника, стыдно очень — надо срочно бежать в магазин, оплачивать... Но нам скоро обедать и на дневной сон укладываться, а до магазина далеко идти. В общем, еле дожила до вечера, в дождь мчались в этот магазин. Пришла на кассу красная от стыда и со смущенной улыбкой сказала: «Мы тут вчера у вас случайно йогурт украли». Кассиры поржали. © Мамдаринка / VK
- Вечер. Стою в тягомотной очереди к кассе в продуктовом. Впереди парень с минералкой. Он терпеливо дождался, пока старушка перед ним закончит отчитывать кассиршу за неправильные ценники, и только хотел передать бутылку для оплаты, как его отпихивает дородная дама, только что ловко обошедшая на повороте всех остальных. «У меня только колбаса!» — говорит она, подталкивая палку сервелата вперед по ленте. Кассир тянется к товару, и в этот момент парень спокойно берет и запускает колбасу куда-то вглубь зала. «Нет у вас колбасы», — говорит и протягивает свою воду для оплаты. © PivBear / Pikabu
- Заехала в обед с сыном-пятиклассником в магазин, пробила на кассе самообслуживания продукты, а оплатить сразу не могу: необходимо подтверждение от кассира (в покупках был энергетик). Поворачиваюсь, рядом сотрудницы отвечают, что надо показать паспорт. Я дар речи потеряла. Спрашиваю: «Серьезно?» И рукой показываю на сына, который уже с меня ростом. Сказала, что уже давно вышла из того возраста, когда на кассе паспорт требуют. Ответили: «Ну мало ли, мы ж не знаем». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз. Рядом стоит мужчина. Я к нему поворачиваюсь, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает: «Точно?» Я стучу по арбузу (судя по звуку, хороший) и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга.
Он сдается первый: «Взвешивать не будем?» Отвечаю: «Будем». И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Всегда раздражаюсь, когда примеряю вещи в магазине, а на них следы косметики. Недавно примеряла белую блузку, все классно, но заметила следы от помады. Думаю: «Вот же свинтусы!» Снимаю блузку, ругаю людей, которые портят вещи, и смотрю на себя в зеркало. Вся помада размазана по лицу... Не думала, что свинтус настолько близко окажется. © Подслушано / Ideer
Вот кстати да. Хорошо бы людям не пользоваться косметикой, если уж собрались одежду примерять. А ещё мыться и дезодорантами пользоваться. На днях получила с маркетплейса чудесный домашний костюмчик, все подошло, забрала. Но запах от него... сразу в стирку🤢🤦♀️
- В магазин пришли 2 девочки, класс 8-й или 9-й, и сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Подумала, может, они устраивают какой-нибудь конкурс и им нужны конфеты на призы. Помогала им с выбором, взвешивала каждую конфетку по отдельности. В общем, времени и сил ушло на них очень много, но виду я не подала. А как только они ушли, зашла начальница и выписала мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что я первая из работников, кто прошел эту контрольную закупку. © PivBear / Pikabu
- У меня нерегулярный цикл, случаются задержки месячных, так что теперь под рукой на всякий случай держу тесты на беременность. Пошла недавно в магазин у дома купить тест, а кассир, приятный пожилой мужчина, спросил, на мальчика или на девочку я рассчитываю. Ну я ему ответила: «Сейчас я больше всего рассчитываю на отрицательный тест». А он расхохотался и сказал, что не осуждает. Эта беседа на самом деле помогла мне перестать перестать стесняться, когда я покупаю тесты на беременность. Мы с моим мужчиной вообще-то хотим детей, но сейчас еще не время. © LittleMissNothing_ / Reddit
- Стою с детьми в магазине, заходит девушка — вся в тату и с зелеными волосами, одета в соответствии с образом, очень прикольно. Мои дети стоят с открытым ртом, а она как-то не очень на это реагирует, будто готовится защищаться. Дети мне: «Мама, смотри, как классно! Можно мы тоже себе так сделаем?» Я им: «Да пожалуйста, прикольно же». Тут она резко меняется в лице и к нам подходит: «Извините, но я в первый раз за неделю слышу такую реакцию мамы, вы супер! Вчера даже одна мамаша кидала обувь в меня. Вы класс!» Хорошая она. © Подслушано / Ideer
-Дайте тест на беременность.
-Вам какой именно?
-Отрицательный, пожалуйста.
🤣
- Работаю в магазине обуви. Приходит как-то женщина и ставит передо мной пустой баллон от водоотталкивающего спрея, требует вернуть деньги. Достает чек и, указывая на дату покупки (месяц назад), говорит: «Он слишком быстро закончился, за такие деньги он должен служить минимум 7 месяцев!» Откуда такие сроки — неизвестно. То есть можно прийти в магазин и вернуть упаковку от колбасы, потому что она слишком быстро закончилась, хотя должна «служить» неделю? © Подслушано / Ideer
- Поехали с сестрой в магазин. В очереди на кассу с нами поздоровался мужчина лет 60 — как оказалось, ее начальник. Поболтали немного, он ушел, а сестра давай паниковать: «Божечки-божечки-божечки, поверить не могу!» Я без понятия, что случилось, а она говорит, мол, надо срочно уходить отсюда. Я сказал, что не могу никуда уйти, пока не рассчитаюсь за продукты. По дороге домой я ее спросил, что это такое было. И знаете, что она ответила? «Мой босс видел, как я покупаю туалетную бумагу! Это же капец как унизительно! А вдруг меня уволят?» Я сказал ей, что вряд ли ее начальник вообще это заметил, а кроме того, он наверняка догадывается, что его сотрудники ходят в туалет. А она продолжает: «Тебе-то на работе легко, а на меня знаешь как давят! Нет, меня точно уволят». Ну тут я уже потерял всякое самообладание и начал откровенно ржать в голос. © Putesfhk / Reddit
- У меня забиты татуировками рука, ключица и немного шея. Стою в магазине, подходит какой-то хмырь и начинает вещать, что тату — это плохо, размахивает руками, повышает голос. Я пытаюсь свалить, он идет за мной и обещает мне вечные адские муки. Пока я решала, как быть дальше, меня в сторону отодвигает какой-то шкаф, весь в тату, идет к тому чуваку и спрашивает: «Чего ты там сказать хотел?» Чувак при виде громилы лепечет, что не это имел в виду, и исчезает. Громила кивает мне: «Не боись, сеструха» — и тоже уходит. © Подслушано / Ideer
- Покупая продукты в магазине, услышала разговор мужчины по телефону: «Что такое „савоярди“? Какие еще дамские пальчики? Что ты все время выдумываешь? Где это взять? Куплю ванильное что-нибудь, разберешься!» — и отключается. Представила себя на месте собеседницы этого покупателя: она задумала что-то, настроилась, и тут нет ингредиента. В итоге я нашла это печенье, позвала мужчину и показала ему. Надеюсь, когда я своему задам непосильную магазинную задачку, ему тоже кто-нибудь поможет. © Подслушано / Ideer
- Мой знакомый — руководитель в маленьком магазине, где продается незамерзайка и масла для автотранспорта. Дальше с его слов: «Решили акцию устроить в честь черной пятницы. Заказали стенд, выставили у входа в магазин, рядом поставили небольшие емкости с маслом. На стенде написали, мол, акция, все масла за полцены. Только мы выставили стенд, прибежали парни и украли 4 емкости с маслом. Ну нам-то что, мы еще выставили, так и их тоже вечером украли. Но в минус мы не ушли. Просто емкости были уже использованные. Мы вообще собирались их пустыми выставить, но ветер сдувал, вот и пришлось воду залить. Так у нас украли 7 пластиковых тар по 4 л воды». © Grobovshik01 / Pikabu
- Подошли с супругой к кассе со своими покупками. Выгружаем все из тележки, впереди дама в возрасте спрашивает у супруги: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга отвечает, мол, без проблем, она у меня на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу. Потом мы пробили свои покупки, а дама эта все стоит чуть в стороне от кассы. И мы уже идем к парковке, как вдруг она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на карту?» © So***Pavliasvili / Pikabu
Знаете, что может быть драматичнее и интереснее похода в магазин? Домовые чаты. Вот уж где настоящие страсти кипят. Как вам, например, соседи, которые вечно соревнуются в кулинарном мастерстве?
Комментарии
"Эта беседа на самом деле помогла мне перестать перестать стесняться, когда я покупаю тесты на беременность. Мы с моим мужчиной вообще-то хотим детей, но сейчас еще не время"
Нипонял... Детей сейчас не хотят, но так активно не предохраняются, что тесты на беременность приходится покупать с завидной регулярностью? 😳😳😳😳
По поводу девушек с синими волосами.
Старшему года еще не было и было ужасно жаркое лето, так что мы гуляли рано с утра и поздно вечером. Как-то раз с утра мимо еас проходит шикарный пес с хозяйкой. Пес что-то типа стаффа, но крупнее. Мой смотрит во все глаза, а я вещаю "Смотри, какая собака! Большая, красивая, сильная!". Девушка столбом встала и говорит: Спасибо вам!
Я *растерянно*: За что?
Д: Обычно люди ругаются на пса, называют убийцей и все такое
Я*еще более растерянно*: так видно же, что собака прекрасно выдрессирована, вас слушается, ухоженная! Ну как так можно?
А пес реально был шикарный: красавец, шкура лоснится, мышцы под шкурой играют... И видно, что им занимаются очень.