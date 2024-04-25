15 переписок из домовых чатов, в которых такие страсти бурлят, что хоть еще 9 сезонов "Санта-Барбары" снимай

Был у нас кот рецидивист. Дома милейший человек, но постоянно пытался сбежать на волю. Но дальше подъезда смелость бежать заканчивалась. Масяня оккупировал лестницу, и со страху кидался на соседей со смертным боем. А ведь обычно интеллигент! Соседи все знали, где негодяй живет, и просили забрать. На ручки кот шел хорошо и приживался всем телом, мол, несите скорее домой.

И так каждый раз! Вот что за странные побеги? До улицы так и не добежал