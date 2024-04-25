А под зеркало этот кто-то ещё и крепление в лифте сделал?удивительное рядом..
15 переписок из домовых чатов, в которых такие страсти бурлят, что хоть еще 9 сезонов "Санта-Барбары" снимай
Соседей, увы, не выбирают. Иногда с ними везет, а иногда попадаются такие кадры, что хочется поскорее продать свою квартиру и купить домик в лесу. Одни шумят, вторые творят что попало, третьи беспардонно вторгаются в личную жизнь. А уж какие страсти кипят в домовых чатах — это вообще отдельная тема. Ей мы сегодня статью и посвятим.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Divons / Pikabu
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А в чём прикол "даже данные не замазали"? Что страшного можно сделать по этим данным с лицевой стороны? Перевести владельцу денег?
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: XAHTEP26 / Pikabu
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Вот так и становятся бомжами... Лучше в подъезде, да на воле
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Ну так пусть тот, у кого выходной, и не шумит. Что он к остальным-то, будничным, лезет?
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Как легко, весело, вкусно и с пользой для себя устроить свою личную жизнь!
Домовые чаты — это, конечно, весело, когда наблюдаешь со стороны. Главное — общаясь с соседями, быть дружелюбнее, чтобы не нажить себе врагов. А то жить рядом и быть в плохих отношениях — не самая лучшая идея.
Комментарии
Был у нас кот рецидивист. Дома милейший человек, но постоянно пытался сбежать на волю. Но дальше подъезда смелость бежать заканчивалась. Масяня оккупировал лестницу, и со страху кидался на соседей со смертным боем. А ведь обычно интеллигент! Соседи все знали, где негодяй живет, и просили забрать. На ручки кот шел хорошо и приживался всем телом, мол, несите скорее домой.
И так каждый раз! Вот что за странные побеги? До улицы так и не добежал