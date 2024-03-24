20 сообщений из домовых чатов, которые будто наши собственные соседи написали

Готовы поспорить, что ни в одном домовом чате никогда не бывает скучно. То бабушка с нижнего этажа начнет возмущаться, что кто-то шумит в подъезде, то сосед сверху перекроет воду по стояку. Понятное дело, что все эти действия нужно коллективно обсудить. И без шуток в этом деле практически никогда не обходится.