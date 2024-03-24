20 сообщений из домовых чатов, которые будто наши собственные соседи написали

Народное творчество
2 минуты назад

Готовы поспорить, что ни в одном домовом чате никогда не бывает скучно. То бабушка с нижнего этажа начнет возмущаться, что кто-то шумит в подъезде, то сосед сверху перекроет воду по стояку. Понятное дело, что все эти действия нужно коллективно обсудить. И без шуток в этом деле практически никогда не обходится.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: cprivetom / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Solo1986 / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: tanitli / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

7.

юлия юлия
1 час назад

У нас однажды соседки муж вывернул шланг на кухне и уехал за новым не отключив воду, а соседка не знала включила стиралку)))) естественно полилось к нам, хорошо, что тоже не ушла, быстро ликвидировали начавшийся потоп

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юлия юлия
1 час назад

Слава богу у нас сумасшедшая молодёжь выросла с содроганием вспоминаю....

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: LorDeaD / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: alko.im / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Orochimaru24 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Divons / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: OldBabyFace / Pikabu

А вот еще несколько статей о непростых человеческих отношениях:

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