20 сообщений из домовых чатов, которые будто наши собственные соседи написали
Готовы поспорить, что ни в одном домовом чате никогда не бывает скучно. То бабушка с нижнего этажа начнет возмущаться, что кто-то шумит в подъезде, то сосед сверху перекроет воду по стояку. Понятное дело, что все эти действия нужно коллективно обсудить. И без шуток в этом деле практически никогда не обходится.
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У нас однажды соседки муж вывернул шланг на кухне и уехал за новым не отключив воду, а соседка не знала включила стиралку)))) естественно полилось к нам, хорошо, что тоже не ушла, быстро ликвидировали начавшийся потоп
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Слава богу у нас сумасшедшая молодёжь выросла с содроганием вспоминаю....
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