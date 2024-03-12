20+ человек, которым так не повезло со съемным жильем, что хоть плачь

Если вы с первого раза нашли съемное жилье в идеальном состоянии и с хозяевами, которые связываются с вами лишь, чтобы уточнить дату очередного платежа, — считайте, что вам крупно повезло. Герои нашей статьи и в краску на лестнице влипали, и на кухне ночевали, и даже траву в спальне пропалывали. И это еще не все, что с ними приключилось.

История про «обидный клининг»

Съезжаю со съемной квартиры. Мой арендодатель ущемился от того, что я вызываю клининг. Ему об этом доложили соседи. Попытался запретить, мол, вожу посторонних. Потом ныл, что он, обеспеченный мужчина, моет полы сам и руки не отваливаются. В итоге поставил перед фактом, что теперь я плачу ему на восемь тысяч больше, «раз у меня деньги лишние».

Пришлось сообщить, что я или доживаю два месяца по старой цене со своим клинингом и вообще всем, что мне нравится, или с него неустойка за отсутствие предупреждения. По договору. На этом этапе мужик просто перешел на оскорбления. В общем, поругаться я, конечно, поругалась, но жить в этой квартире чего-то уже не хочу. © Подслушано / Ideer

«Я про разные чудачества слышала, но такая ванна — это уже за гранью. Ее умудрились покрасить»

«Сняли с супругой коттедж. По приезде обнаружили мусорный пакет вместо одного из окон»

На съемных квартирах всякое случается

Сняла я квартиру через третьи руки, хозяев не видела. В одной комнате жила, другая закрытая была. Пугала она меня. Мало ли что там? И вот однажды ночью раздается жуткий грохот. Я чуть не поседела. Дотряслась до рассвета, потом пошла разбираться. И тут выясняется, что в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель. А ведь мой перепуганный мозг ночью воспринял этот звук как что-то жуткое и чуть ли не инопланетное. © 11ore11 / Pikabu

«У нас сломалось старое сиденье унитаза. Вот что хозяин квартиры поставил на замену»

«Зацените туалетную бумагу в моей съемной квартире. На секундочку, я за неделю $ 3 тыс. отвалил»

Я даже не знал, что такую тонкую туалетную бумагу вообще производят. © yARIC009 / Reddit

«Вернулся тут домой после праздников и обнаружил, что владелец покрасил лестницу. Мало того, что меня не предупредил, так и краска еще не высохла»

Жилье в комплекте с бабушкой

Искали как-то с мужем съемную квартиру. Хозяйка, маленькая старушечка, встретила у подъезда. Пока поднимались, рассказала, что в квартире 5 лет жила молодая семья. Сейчас они ипотеку на собственное жилье взяли и через пару дней съезжают. Спросила, точно ли мы расписаны. А то она только «настоящей» семье сдаст. Мы с мужем переглянулись.

Зашли в квартиру. Хозяйка нам: «Разувайтесь!» И сама такая с полочки обувной тапки достает и говорит: «Это мои тапочки, они здесь стоят. Я обуваю, когда прихожу в гости». Мы второй раз с мужем переглянулись.

Нас встречают нынешние жильцы — парень с девушкой и карапуз в манеже. Глаза горят, кругом коробка на коробке. Спрашиваю у них, как тут все. Парень отвечает, что нормально, только вот... Бабка его перебивает: «Вот холодильник, раковина, шкафчики». Достает кружку и говорит, чтобы не трогали, это ее, она чай пьет из нее, когда... Ну вы поняли. И мы поняли, и больше не переглядывались. Пошли обуваться.

Она два или три раза потом звонила. Мы ей больше остальных кандидатов понравились. Похоже, кто-то уже на этапе тапочек сбежал. © GreeneyedFoxV / Pikabu

«Домовладелец вытащил из моей квартиры кровать и матрас, которые там изначально были, и заменил их вот на это»

«У меня в спальне растет настоящая трава. Жилье съемное, так что могу только выпалывать ее»

«Приятель тут прислал фотку, чтобы показать, как выглядит встроенная кухня в его съемной квартире»

«Только заехали в съемное жилье, спустя 4 дня пол в ванной развалился»

Арендаторам не всегда везет с соседями

Недавно сменила съемную квартиру, месяц все было хорошо, а потом стала приезжать полиция. Один раз вообще ночью постучали, когда я спала. Диалог примерно одинаковый:

— Здравствуйте, вы шумите, соседи жалуются.

— Вы слышали шум сейчас или, может, когда подходили к квартире? Посмотрите, я одна смотрю кино или вообще сплю.

— Соседи жалуются. Не шумите.

— Ну... Ладно.

Вызывают с одной и той же квартиры, там женщина живет молодая. Тут в основном нет съемщиков, большинство собственники. Не понимаю: меня пытаются выселить или просто насолить. Соседей в глаза не видела, на работу ухожу рано, возвращаюсь поздно. Что я могу с этим сделать? Хозяйке пока не говорила ничего. © sukuba / Pikabu

Владельцы этой квартиры под сдачу так и не смогли определиться с одной из комнат: кухня это или спальня

«Зеркало в ванной разместили так, что мне каждый раз приходится наклоняться, дабы себя увидеть»

«Снял тут местечко для отдыха и нашел в шкафу камеру»

«Так выглядят розетки в доме, который я снял»

Секрет старого телевизора

Рассматривал одну квартиру под съем. Там стоял телевизор с очень большой диагональю. Здоровенный такой, который давно уже устарел. Спросил у хозяйки, что это за чудо. Она с восхищением про него рассказывала, а потом сообщила, что эта тумба никуда из квартиры не уедет. Во-первых, ей некуда его ставить, а во-вторых, он неподъемный. © Hexus13 / Pikabu

«Я хочу получить обратно свои деньги, заплаченные за аренду»

«Вот такой „шикарный“ матрас ждал меня в съемной квартире»

Про дешевое жилье и хозяйкины вздохи

Моя знакомая снимала комнату у одной дамы. Квартира двухкомнатная, чистая, ремонт и мебель нормальные. Вроде бы все должно быть хорошо, но приятельница уже через три месяца решила съехать в более дорогое жилье, без хозяйки, которая не работает и целый день дома. Задирать сильно цену за сдачу комнаты хозяйка не решалась, потому ставила среднюю. И на эти деньги она жила.

В общем, тратила дама полученные деньги недели за две, а после ходила и вздыхала, что ей есть нечего. Тырила потихоньку продукты и буквально отсчитывала часы до внесения оплаты. Согласитесь, что когда у тебя над душой стоит человек, провожая глазами каждый кусок до твоего рта, и ожидает оплату, это очень некомфортно. © eyeful / Pikabu

«В квартире, которую я арендовал, обнаружилось 6 освежителей воздуха. И судя по тому, что запах меня при входе чуть не сшиб, это еще далеко не все»